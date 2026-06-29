Hàng rong trái phép vẫn tấp nập ở công viên nghìn tỷ Vũng Tàu

Dù phường Vũng Tàu (TP.HCM) nhiều lần ra quân xử lý, hàng rong vẫn tiếp tục bày bán, chào mời khách du lịch ở công viên Thùy Vân và bày ghế nhựa ra lối đi công cộng.

Xe kem ốc quế bán trước tháp Tam Thắng chiều ngày 26/6. Ảnh: Phiêu Linh.

Theo ghi nhận ngày 26-28/6, từ sau 16h30 đến tối, tại công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TP.HCM), đặc biệt là khu vực quảng trường tháp Tam Thắng, hàng rong buôn bán tràn lan, bày ghế nhựa ra lối đi chung. Các mặt hàng được bày bán gồm đậu hũ nóng, kẹo chỉ, bò bía ngọt, xiên nướng…

Đáng chú ý, có khoảng 15-20 xe kem ốc quế đỗ dọc theo đường dạo ven biển của công viên, liên tục rung chuông, chào mời khách du lịch. Các xe kem này bán sáng lẫn chiều tối. Thậm chí đẩy đi khắp công viên để rao hàng.

Vào các ngày có lực lượng chức năng kiểm tra, hàng rong tạm rút lui, sau đó tiếp tục bày bán khi lực lượng rời đi.

Tình trạng này gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và đi ngược với không gian được xem như điểm nhấn du lịch mới của phường sau sáp nhập.

Một số người bán dọn thêm ghế nhựa ở lối đi để khách ngồi lại, ảnh chụp vào khoảng 16h, ngày 26/6. Ảnh: Phiêu Linh.

Du khách Duy Khoa (27 tuổi, đến từ TP.HCM cũ) cho biết công viên rất khang trang, nhiều công trình nhỏ bắt mắt. Tuy nhiên, khi đến hóng mát buổi chiều, anh không còn thoải mái khi các quầy đậu hũ nóng mời mua hàng nhiều lần, dù đã từ chối.

"Tôi nghĩ nên giữ hình ảnh công viên hiện đại và sạch đẹp, bởi Bãi Sau là trục du lịch chính của Vũng Tàu, phần lớn du khách đều vui chơi khi đến đây. Hoặc có thể tập trung thành khu ăn uống bài bản như hàng quán dọc bãi tắm", Khoa nêu ý kiến.

Tương tự, Minh Ngọc (24 tuổi, đến từ TP.HCM cũ) cũng có trải nghiệm không trọn vẹn khi đi dạo công viên hoặc xuống tắm biển nhưng phải né các khu vực có hàng rong bày bán. Ngoài ra, cô rất khó chụp toàn cảnh tháp Tam Thắng vì người bán hàng đứng rải rác.

Xe kem đỗ dọc theo các lối xuống biển từ công viên, ảnh chụp khoảng 10h, ngày 28/6. Ảnh: Phiêu Linh.

Theo lãnh đạo Công an phường Vũng Tàu, tình trạng buôn bán tự phát tại công viên xuất hiện từ cuối năm 2025. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và xử phạt.

Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào kiểm soát, tình trạng này tiếp tục tái diễn do mức xử phạt còn nhẹ, trong khi lợi nhuận từ việc buôn bán này lại khá lớn.

"Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, nhất là cuối tuần, để giữ gìn cảnh quan, trật tự, văn minh đô thị cho khu vực công viên", lãnh đạo này nói với Tri Thức - Znews.

Các xe bán kem dạo bán ở quảng trường tháp Tam Thắng, ảnh chụp khoảng 16h, ngày 26/6. Ảnh: Phiêu Linh.

Công viên Thùy Vân, hay còn gọi công viên Bãi Sau, khánh thành cuối năm 2025. Tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng , quy mô gần 20 ha, kéo dài 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau.

Khuôn viên gồm công viên cây xanh, đường dạo ven biển, tháp Tam Thắng, khu vui chơi cộng đồng và 6 trạm dịch vụ công cộng. Đặc biệt, trạm dịch vụ công cộng có kiến trúc hiện đại với một tầng hầm phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và một tầng nổi làm không gian nghỉ chân, ngắm biển, giải khát.

Công trình được kỳ vọng mở ra không gian cho người dân, du khách vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao, đồng thời tạo điểm đến du lịch sôi động cả ngày lẫn đêm cho khu vực Bãi Sau.

Riêng tháp Tam Thắng thuộc công viên được đầu tư 155 tỷ đồng , thu hút hàng nghìn du khách đến check-in mỗi ngày.

Toàn cảnh công viên Thùy Vân nhìn từ trên cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong quý I/2026, khoảng 1,5 triệu lượt khách đến phường Vũng Tàu, tăng 25% so với cùng kỳ, với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 1.970 tỷ đồng . Năm 2025, phường ước đón khoảng 4 triệu lượt khách, tương đương 70-75% so với tổng lượng khách trước đây của TP Vũng Tàu cũ.