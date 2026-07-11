Du lịch khắp TP.HCM với tuyến xe buýt 0 đồng

Trong thời gian miễn phí vé xe buýt toàn TP.HCM, du khách và người dân dễ dàng khám phá thành phố theo cách tiết kiệm, nhìn ngắm từng công trình và cảnh quan qua cửa kính.

Từ ngày 1/7, chính sách miễn phí vé 134 tuyến xe buýt tại TP.HCM từ 1/7-31/12/2026 được áp dụng cho toàn bộ hành khách. Thông tin này khiến nhiều tuyến xe đông kín, phục vụ gần 2,5 triệu lượt khách sau 9 ngày miễn phí, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài kết nối từ trung tâm đến các khu vực lân cận, các tuyến xe buýt còn kết nối nhiều điểm du lịch trên địa bàn. Du khách có thể sắp xếp lịch trình và chọn tuyến xe phù hợp để bắt đầu một ngày staycation (du lịch tại chỗ) không tốn chi phí di chuyển và tránh được nắng nóng.

Tri Thức - Znews gợi 5 hành trình cho những ai muốn khám phá và ngắm nhìn thành phố theo cách mới.

Tham quan công trình ở trung tâm TP.HCM

Tuyến xe: Số 18 (Bến Thành - Chợ Hiệp Thành)

Số 31 (Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang)

Số 36 (Bến Thành - Thạnh Xuân)

Số 19 (Bến Thành - Khu chế xuất Linh Trung - Đại học Quốc gia)

Bưu điện Trung tâm, chợ Bến Thành, đường sách Nguyễn Văn Bình, Nhà hát Thành phố là những điểm đến nổi tiếng ở khu trung tâm. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Du khách có thể bắt đầu hành trình tại chợ Bến Thành, dạo quanh các gian hàng thủ công và thưởng thức bún mắm, bánh xèo, bánh bèo... Sau đó đi bộ đến trạm trên đường Hàm Nghi, chọn tuyến xe 18 hoặc 36 đến tham quan cụm công trình kiến trúc Pháp gồm nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm hoặc dành thời gian đọc sách dưới tán cây tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Nếu yêu thích không gian xanh, tuyến xe 18, 19 sẽ đưa du khách đến Thảo Cầm Viên để tản bộ dưới những hàng cây cổ thụ, ngắm hơn 2.000 loài động-thực vật. Vào cuối tuần, nơi đây thường có hoạt động cho thú ăn, biểu diễn động vật theo lịch.

Rời Thảo Cầm Viên, du khách có thể kết hợp tuyến xe 19 và 31 hoặc 19 và 36 đến nhà thờ Tân Định. Nhà thờ này có kiến trúc châu Âu, phủ màu hồng phấn trẻ trung và luôn đông khách tham quan.

Hồ Con Rùa - điểm dừng chân của giới trẻ - cũng được kết nối bởi tuyến 36 và 31, chỉ cần xuống xe và đi bộ vài phút là đến.

Ăn ngon ở khu Chợ Lớn

Tuyến xe: Số 91 (Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức)

Số 10 (Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây)

Số 39 (Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây)

Số 14 (Bến xe Miền Đông - 3/2 - Bến xe Miền Tây)

Phường Chợ Lớn hội tụ nhiều hội quán, đình, miếu và ẩm thực người Hoa trứ danh. Ảnh: Quỳnh Danh, Quỳnh Mai.

Nếu yêu thích khám phá văn hóa và ẩm thực, phường Bình Tây và Chợ Lớn (quận 5 và 6 cũ) là điểm đến không nên bỏ lỡ. Từ khu trung tâm, tuyến xe 39 dừng trước chợ Bình Tây. Khu chợ này được xây dựng từ năm 1928, du khách đến đây có thể cảm nhận nhịp buôn bán của cộng đồng người Hoa.

Đặc trưng của khu vực này là những hội quán, đình, miếu. Từ chợ Bình Tây, du khách dễ dàng bắt tuyến xe 91, 10 để viếng chùa Bà Thiên Hậu, hội quán Nghĩa An. Hai công trình đều tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với đời sống tâm linh của người dân.

Phố sủi cảo Hà Tôn Quyền tập trung nhiều quán gia truyền với những xửng sủi cảo nóng hổi, nhân tôm thịt đầy đặn, dùng kèm nước lèo thanh ngọt hoặc mì tươi, mang đến trải nghiệm ẩm thực chuẩn vị Hoa. Tuyến xe kết hợp 91 - 14 sẽ đưa du khách đến đây.

Rong chơi ở Thảo Điền

Tuyến xe: Số 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền đông mới)

Số 10 (Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây)

Khu Thảo Điền nổi bật với trải nghiệm ăn uống phân khúc trung - cao. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Để làm mới hành trình, nhìn ngắm thêm nhiều công trình ở khu vực quận 3 (cũ), thích hợp nhất là tuyến xe 150 và 10, đón tại trạm trên đường Cao Thắng. Trên tuyến này, du khách có cơ hội đi qua trường THPT Marie Curie, công viên Lê Văn Tám, khu du lịch Văn Thánh đến Thảo Điền cũ (phường An Khánh).

Khu Thảo Điền được lòng giới trẻ bởi nhiều quán cà phê, nhà hàng phong cách sang chảnh, trẻ trung. Sau khi uống cà phê, matcha sáng tại La Flaneur Café, Kocha Matcha Stand, SOO COFFEE..., du khách có thể chuyển sang dùng bữa với ẩm thực đa dạng quốc gia tại PASTA CLUB, Pacho Pocha, ZumWhere...

Ngoài ra, khu tổ hợp BLOQ trên đường Trần Ngọc Diện là điểm vui chơi, ăn uống và thư giãn lý tưởng mà không cần đi bộ nhiều. Không gian tại đây quy tụ nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng thời trang, đồ thủ công, thường xuyên diễn ra các phiên chợ cuối tuần, workshop, triển lãm nghệ thuật. Đây cũng là nơi du khách có thể cảm nhận "không khí quốc tế" đặc trưng của khu vực.

Ngắm biển Cần Giờ

Tuyến xe: Số 75 (Sài Gòn - Cần Giờ)

Du khách trải nghiệm chèo SUP tại Cần Giờ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi xe buýt được miễn phí, hành trình khám phá Cần Giờ trở nên tiết kiệm. Từ Công viên 23/9, tuyến xe 75 đi qua tuyến đường Rừng Sác mát rượi, hai bên đường phủ đầy cây xanh và thẳng về khu trung tâm Cần Giờ. Thời gian mất khoảng 2,5-3 giờ.

Lịch trình thích hợp bắt đầu từ việc ăn hải sản ở chợ Hàng Dương buổi trưa, chiều dạo biển 30/4 hoặc đi xuồng xuyên rừng ngập mặn, chèo SUP. Năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Do quãng đường khá xa, du khách nên chuẩn bị nước uống, nón, thức ăn nhẹ và tính toán thời gian quay về. Ngoài ra, hành trình Cần Giờ nên khám phá riêng lẻ trong ngày để không mất sức.

Về nguồn ở địa đạo Củ Chi

Tuyến xe: Số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Củ Chi)

Số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược)

Du khách quốc tế trải nghiệm xuống đường hầm tại địa đạo Củ Chi. Ảnh: Anaclara_veloso.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) cận kề, hành trình khám phá địa đạo Củ Chi trở thành dịp để tri ân các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc.

Từ trung tâm TP.HCM, tuyến xe 13 kết nối Công viên 23/9 với bến xe Củ Chi, sau đó du khách tiếp tục đi tuyến xe 79 đến khu di tích lịch sử Bến Dược.

Với tổng chiều dài hơn 200 km, địa đạo từng là căn cứ quan trọng của lực lượng cách mạng trong nhiều giai đoạn. Đến đây, du khách có thể trực tiếp chui hầm, nấu bếp Hoàng Cầm, tham quan nhiều công trình ngầm được phục dựng.

So với các hành trình nội đô, hành trình đến Củ Chi đòi hỏi nhiều thời gian do phải chuyển tuyến xe, nhưng lại đáng thử nếu muốn nhìn thấy một diện mạo mới của TP.HCM.

Lưu ý khi đi xe buýt miễn phí: Tra cứu trước lộ trình, trạm dừng và thời gian hoạt động của từng tuyến trên các ứng dụng như BusMap, Go!Bus, Moovit.

Mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan để xuất trình cần đến.

Chọn trang phục gọn nhẹ, giày thấp vì các trạm dừng thường cách các điểm đến vài trăm mét.

Đến điểm đón sớm 10-15 phút để tránh lỡ chuyến.

Không mang hành lý cồng kềnh, ưu tiên balo hoặc túi xách nhỏ để thuận tiện di chuyển.