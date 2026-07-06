Tạp chí Mỹ: Đừng đi tàu Thống Nhất thẳng từ Hà Nội đến TP.HCM

Thay vì ngồi hơn 30 giờ liên tục trên tàu Thống Nhất, du khách nên chia nhỏ hành trình để khám phá những điểm đến đẹp nhất dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam, theo Travel + Leisure.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Ngày 5/7, tạp chí du lịch Travel + Leisure đăng bài viết giới thiệu tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam, đồng thời đưa ra lời khuyên khiến nhiều người bất ngờ: đừng đi thẳng một mạch từ Hà Nội đến TP.HCM.

Thay vì ngồi trên tàu suốt hơn 30 giờ, du khách nên chia hành trình thành nhiều điểm dừng. Vé tàu được bán riêng theo từng chặng, vì vậy hành khách có thể đi tàu đêm từ Hà Nội, ghé qua một số điểm trước khi kết thúc chuyến đi ở TP.HCM.

Tờ tạp chí du lịch Mỹ cho rằng cách di chuyển này giúp du khách vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa không bỏ lỡ những thành phố và cung đường đẹp nhất dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Khách Tây đi xích lô trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Những điểm dừng được khuyến khích trên hành trình

Điểm khởi đầu được gợi ý là Hà Nội. Trước khi lên tàu, du khách nên dành vài ngày khám phá phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức chả cá và lựa chọn lưu trú tại những khách sạn mang đậm dấu ấn kiến trúc, lịch sử.

Sau chuyến tàu đêm, Huế là điểm dừng tiếp theo. Adam Sebba, CEO công ty du lịch cao cấp The Luminaire nhận định Hoàng thành Huế là "một báu vật chưa được đánh giá đúng của châu Á". Ngoài Đại Nội và hệ thống lăng vua Nguyễn, du khách được khuyên dành thời gian ngồi thuyền trên sông Hương lúc hoàng hôn, thưởng thức bún bò Huế, bánh khoái, cơm hến hoặc trải nghiệm ẩm thực cung đình.

Chặng từ Huế đến Đà Nẵng chỉ kéo dài khoảng 2,5 giờ nhưng được xem là đẹp nhất toàn tuyến. Đoàn tàu men theo đèo Hải Vân, một bên là núi, một bên là biển, mang đến khung cảnh ngoạn mục.

Đến Đà Nẵng, du khách có thể nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển hoặc tiếp tục di chuyển khoảng 30 km đến Hội An bằng taxi hay xe công nghệ. Theo gợi ý, thời điểm đẹp nhất để khám phá phố cổ là lúc chạng vạng, khi đèn lồng bắt đầu thắp sáng và lượng khách tham quan ban ngày đã thưa dần.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục đến Nha Trang sau khoảng 7-8 giờ. Nơi đây được miêu tả là "thủ phủ nghỉ dưỡng biển" của Việt Nam với bãi biển dài, nhiều hải sản tươi và các đảo ngoài khơi thích hợp để lặn ngắm san hô, trong đó Hòn Mun là điểm đến nổi bật. Ngoài tắm biển, du khách cũng được gợi ý ghé thăm tháp Bà Ponagar và thưởng thức món bò nướng - một trong những đặc sản nổi tiếng của thành phố.

Chặng cuối từ Nha Trang đến TP.HCM kéo dài khoảng 8-9 giờ. Thành phố được đánh giá gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và những công trình hiện đại. Những địa điểm không nên bỏ lỡ gồm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm. Bên cạnh đó, du khách cũng được khuyến khích thưởng thức ẩm thực Việt, đặc biệt là phở tại những quán lâu năm.

Không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 2/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Một trong những hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới

Theo Travel + Leisure, hành trình tàu Thống Nhất của Việt Nam là một trong những cung đường sắt đẹp nhưng vẫn chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến. Tuyến tàu dài khoảng 1.725 km, nối Hà Nội với TP.HCM, đi qua nhiều thành phố lịch sử, thị trấn ven biển và những cung đường sát biển được xem là đẹp bậc nhất Đông Nam Á.

Theo tạp chí, sức hấp dẫn của hành trình không chỉ nằm ở điểm đến mà còn ở trải nghiệm ngồi trên tàu, ngắm những cánh đồng, làng quê, núi non và bờ biển lần lượt hiện ra ngoài ô cửa sổ mà không phải tất bật như khi di chuyển bằng máy bay hay ôtô.

Quán cà phê đường tàu bên trong khuôn viên ga Huế hút khách. Ảnh: Dong Ho Vy.

Hiện mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy theo 2 chiều Bắc - Nam. Du khách được khuyến nghị đặt vé sớm vì nhiều chuyến thường kín chỗ.

Đối với các chặng đi đêm, khoang nằm điều hòa 4 giường được đánh giá thoải mái hơn nhờ có nệm, gối và cửa khóa riêng, trong khi khoang 6 giường có giá thấp hơn nhưng chật hơn. Trên tàu có phục vụ các bữa ăn nóng cùng đồ ăn nhẹ, tuy nhiên chưa có Wi-Fi nên hành khách cần chuẩn bị SIM hoặc phương án kết nối Internet.

Bài viết cũng lưu ý trải nghiệm này có thể thay đổi trong tương lai khi Việt Nam đã phê duyệt dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 30 giờ xuống khoảng 5 giờ. Vì vậy, du khách được khuyến khích trải nghiệm tuyến tàu hiện nay khi vẫn còn cơ hội.

Về thời điểm thích hợp, bài viết cho rằng khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 là lý tưởng nhất để thực hiện hành trình nhờ thời tiết khô ráo ở miền Trung và miền Nam. Trong khi đó, tháng 9 và tháng 10 nên hạn chế vì trùng mùa mưa bão ở nhiều địa phương.