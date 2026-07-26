Quán bột chiên hơn 30 năm nổi tiếng bậc nhất TP.HCM bất ngờ đóng cửa

Quán bột chiên Đạt Thành trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM) bất ngờ đóng cửa sau hơn 30 năm hoạt động, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng những thực khách từng gắn bó.

"Cách đây vài tuần, tôi đi ngang quán bột chiên Đạt Thành thấy cửa đóng nên nghĩ chắc chỉ nghỉ vài hôm rồi sẽ mở lại như mọi khi. Đến khi một người bạn nhắn tin báo quán đóng cửa hẳn, tôi khựng lại vài phút", anh Tân Nhân, quản trị viên nhóm Saigon Reviews, chia sẻ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Nhân cho biết quán bột chiên trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM) đã ngừng hoạt động từ ngày 1/7.

"Đúng là không có gì tồn tại mãi mãi. Những nơi quen thuộc đến mức mình nghĩ sẽ luôn ở đó rồi cũng có ngày khép lại", anh nói, nhắc đến những cái tên từng gắn bó với nhiều người TP.HCM như tiệm bánh mì Tươi Bready, bánh canh "1 tiếng" Nguyễn Phi Khanh hay quán trà sữa -18 độ.

Quán bột chiên Đạt Thành thông báo ngưng hoạt động từ ngày 1/7. Ảnh: Tân Nhân/Saigon Reviews.

Theo anh, đã nhiều năm không quay lại Đạt Thành, nhưng đây từng là quán ăn yêu thích từ thời cấp 2. Ngoài bột chiên, quán còn nổi tiếng với nui chiên, khoai môn chiên, bánh hẹ cùng các món ăn vặt như bò bía và gỏi khô bò.

Trong ký ức của anh, bột chiên ở Đạt Thành mang phong cách rất riêng. Anh gọi đó là kiểu bột chiên "Sài Gòn" để phân biệt với kiểu bột chiên mềm đặc trưng của khu Chợ Lớn.

"Miếng bột ngấm dầu nên co lại, thậm chí hơi cháy cạnh. Đó là hương vị gắn với một thời khó khăn, khi món ăn chỉ ở mức 'ăn được' chứ chưa hẳn xuất sắc, nhưng theo thời gian lại trở thành một khẩu vị quen thuộc", anh nói.

Thực khách nhớ lại vào những năm 1990, bột chiên Đạt Thành là một trong những quán đông khách trên đường Võ Văn Tần, có tiếng không kém bánh mì Sáu Minh, cơm tấm Trần Quý Cáp hay các quán hủ tiếu Hồng Phát, Liến Húa, Triều Phong.

Bột chiên - món ăn "gây thương nhớ" với nhiều thế hệ thực khách ở TP.HCM. Ảnh: @Mioiott yeung, @Jason Chin.

Quán bột chiên Đạt Thành mở cửa cách đây hơn 30 năm. Các nguyên liệu làm món ăn được gia đình chuẩn bị mỗi ngày, trong đó phần bột quyết định hương vị. Bột sau khi chiên mềm nhưng không nhão, để lâu không bị cứng.

Ngoài bột và trứng, mỗi phần ăn còn có hành lá, tóp mỡ, nước tương và gỏi đu đủ. Nước tương có vị đậm, thơm, đu đủ giòn và chua vừa phải. Chan nước tương lên đĩa bột chiên rồi ăn kèm gỏi đu đủ là cách nhiều thực khách thưởng thức món ăn. Trước khi đóng cửa, một phần bột chiên có giá 42.000 đồng.

Quán mở cửa từ 16h mỗi ngày nhưng thường đông khách từ 17h, nhiều thời điểm không còn chỗ ngồi. Ngoài bột chiên, thực đơn còn có gỏi khô bò (30.000 đồng/đĩa), bánh hẹ, nui chiên, khoai môn, há cảo...

Gỏi cuốn cũng là món được nhiều thực khách yêu thích, giá 12.000 đồng/chiếc. Bò bía mặn gồm xà lách, củ sắn, lạp xưởng và tôm khô, giá 8.000 đồng/cuốn. Quán cũng phục vụ các loại nước uống như rau má, cam vắt, sữa tươi, chanh muối và nước ngọt.