Thay vì phở, chuyên gia ẩm thực khuyên du khách đến Đà Nẵng khám phá mì Quảng, bánh mì, bánh xèo cùng những quán ăn lâu năm làm nên bản sắc ẩm thực thành phố biển.

Bát mì Quảng tại quán Mì Quảng Nhung ở Đà Nẵng. Ảnh: Andrew Sun/SCMP.

"Tôi muốn mì Quảng nổi tiếng như phở", Helen Lê, chuyên gia ẩm thực kiêm nhà sáng tạo nội dung người Đà Nẵng, nói trên tờ SCMP.

Helen Lê, tên đầy đủ là Lê Hà Huyền, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Từ năm 2011, cô bắt đầu thực hiện các video hướng dẫn nấu món Việt, xuất bản sách, mở lớp dạy nấu ăn và tổ chức các tour khám phá ẩm thực tại quê hương.

Trong một tour gần đây, cô dẫn cây bút Andrew Sun của SCMP đến điểm dừng chân đầu tiên ở quán Mì Quảng Nhung trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu (cũ). Khác với phở có nhiều nước dùng, mì Quảng chỉ sử dụng lượng nước vừa đủ để áo quanh sợi mì. Phần nước dùng sánh hơn, thường có màu vàng từ nghệ, ăn kèm đậu phộng rang, hành lá, rau thơm và nhiều loại rau sống.

Khách hàng thư giãn trong khu vườn ngoài trời ở quán Trịnh Cà Phê. Ảnh: Andrew Sun/SCMP.

Theo Helen, đây là món ăn có thể dùng bất cứ thời điểm nào trong ngày, dù quán Mì Quảng Nhung chỉ bán buổi sáng. Sợi mì tại đây được cắt thủ công, thực khách có thể lựa chọn nhiều loại nhân như gà, bò, sườn, cá lóc hay đùi ếch.

Helen cho biết công thức mì Quảng khá linh hoạt, người nấu có thể thay đổi nguyên liệu theo sở thích. Tuy nhiên, rau sống và đậu phộng giã là những thành phần gần như không thể thiếu. Mẹ cô thường nấu nước dùng tôm với cà chua, còn phần thịt hoặc hải sản có thể thay đổi. Điều quan trọng là nước dùng không quá nóng để giữ độ tươi của rau ăn kèm.

Một trong những tiêu chí đánh giá quán mì Quảng là đĩa rau sống. Helen đánh giá cao Mì Quảng Nhung vì phục vụ thêm hoa chuối bào, nguyên liệu không có nhiều vị nhưng tạo độ giòn và tăng kết cấu cho món ăn.

Nữ food blogger nhận xét ẩm thực miền Trung là vùng có hương vị phong phú và đậm đà, một phần nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào từ khu vực Tây Nguyên. Ngay trong miền Trung cũng có sự khác biệt, khi ẩm thực Huế cay hơn Đà Nẵng.

Sau bữa sáng, đoàn ghé Trình Cà Phê, quán cà phê sân vườn kết hợp xưởng rang nằm trên đường Phạm Hồng Thái. Quán được sáng lập bởi một cặp vợ chồng, người chồng quê Đà Nẵng, người vợ đến từ Đắk Lắk. Gia đình sở hữu trang trại trồng cà phê robusta và bơ.

Một trong những thức uống nổi tiếng của quán là cà phê bơ. Bơ được xay cùng cà phê và phủ dừa caramel giòn bên trên. Ngoài ra, cà phê dừa cũng là món được nhiều thực khách lựa chọn.

Tác giả từ SCMP thưởng thức bánh mì gà Cô Chi và bánh xèo Bà Dưỡng. Ảnh: Andrew Sun/SCMP.

Điểm dừng tiếp theo là quán bánh mì gà Cô Chi trên đường Phan Đình Phùng. Ổ bánh mì tại đây gồm chà bông, sốt mayonnaise, dưa leo và đu đủ ngâm chua, khác với phiên bản phổ biến có pate và nhiều loại thịt.

Bữa ăn khép lại tại Bánh xèo Bà Dưỡng, quán nằm cuối một con hẻm trên đường Hoàng Diệu và đã hoạt động hơn 30 năm. Nhiều quán khác mở dọc con hẻm để đón khách, nhưng cô luôn đưa du khách đến đúng quán gốc ở cuối ngõ. Khi thưởng thức, bánh xèo được đặt lên bánh tráng cùng rau sống, dưa leo, đu đủ ngâm rồi cuốn với thịt xiên trước khi chấm sốt đậu phộng.

Helen đánh giá văn hóa ẩm thực Đà Nẵng đang thay đổi cùng sự phát triển của ngành du lịch. Lượng khách quốc tế tăng giúp thành phố xuất hiện nhiều nhà hàng mới. Nếu như cách đây 10-15 năm rất khó tìm quán ăn Halal hay nhà hàng Ấn Độ, thì hiện nay Đà Nẵng đã có ẩm thực từ nhiều quốc gia.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sự dịch chuyển dân cư cũng góp phần làm phong phú bức tranh ẩm thực. Nhiều người Hà Nội mua nhà nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, kéo theo sự xuất hiện của các quán phở và nhà hàng món Bắc.

"Đà Nẵng hiện có nền ẩm thực đa dạng hơn rất nhiều. Với nhiều người Việt, thành phố đã trở thành điểm đến yêu thích và nhờ đó, mì Quảng cũng ngày càng trở nên phổ biến", cô nói.

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%; khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 16,2%. Thành phố đặt mục tiêu phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách trong nước trong năm nay.