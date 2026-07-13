Báo Pháp gọi Đà Nẵng là đối thủ mới của Bali

Tạp chí của Pháp nhận định Đà Nẵng đang nổi lên như đối thủ mới của Bali nhờ biển đẹp, chi phí hợp lý và hạ tầng phù hợp với du mục số.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tạp chí điện tử Journal des Français à l’étranger của Pháp nhận định Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài làm việc từ xa. Thành phố biển miền Trung được mô tả là lựa chọn yên bình, dễ tiếp cận và có mức sống hợp lý hơn so với Bali.

Nằm cách Hà Nội và TP.HCM khoảng một giờ bay, Đà Nẵng sở hữu 32 km bờ biển, cảnh quan núi non cùng sân bay nằm gần trung tâm. Những yếu tố này giúp du khách dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm đến khác trong khu vực châu Á.

Theo Hana Nguyễn, người mở một không gian làm việc chung tại Đà Nẵng cách đây hai năm, sự thuận tiện là một trong những lợi thế lớn nhất của thành phố.

“Sân bay rất gần trung tâm, giúp việc đi lại khắp châu Á dễ dàng và tiết kiệm. Đà Nẵng cũng có không khí thư thái, trong khi chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều điểm đến khác”, cô nói.

Đà Nẵng từng được New York Times đưa vào danh sách 52 điểm đến đáng ghé thăm năm 2019. Những năm gần đây, sức hút của thành phố tiếp tục tăng, đặc biệt trong cộng đồng người nước ngoài và du mục số.

Từ sáng sớm và chiều tối, rất nhiều du khách đến Đà Nẵng tắm biển, vui chơi dịp 30/4-1/5/2023. Ảnh: Đoàn Nguyễn.

Lựa chọn thay thế Bali

Luca, một nhà phát triển trí tuệ nhân tạo đến từ Đức, quyết định chuyển đến Đà Nẵng sau khi từng ghé thăm thành phố một năm trước đó.

Theo anh, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để trở thành một lựa chọn thay thế Bali nhờ không gian yên bình, mức sống dễ chịu nhưng vẫn sở hữu cộng đồng người nước ngoài và người làm việc tự do năng động.

Công việc của Luca là xây dựng các hệ thống tự động hóa, sản xuất hình ảnh và video cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Vì có thể làm việc ở bất kỳ đâu, chất lượng Internet là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi anh chọn nơi sinh sống.

Luca đi xe máy ở Đà Nẵng. Ảnh: Frederic Lassaigne.

“Internet tại Đà Nẵng nhanh và ổn định hơn đáng kể so với những gì tôi từng trải nghiệm ở Đức. Với người làm trong lĩnh vực phát triển AI, đây là điều kiện gần như lý tưởng”, Luca chia sẻ.

Anh hiện thuê căn hộ trong một tòa nhà có cả người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống. Cách lựa chọn này giúp anh vừa kết nối với cộng đồng quốc tế, vừa trải nghiệm nhịp sống địa phương.

Theo Luca, Đà Nẵng hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với người làm việc từ xa, từ cơ sở hạ tầng, chi phí sinh hoạt, hệ thống nhà hàng đa dạng đến khí hậu dễ chịu và bãi biển gần khu dân cư. Thành phố cũng chưa rơi vào tình trạng quá tải du lịch như một số điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Sức hút đi kèm áp lực

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của người nước ngoài cũng khiến thị trường bất động sản tại Đà Nẵng thay đổi. Trong khoảng hai năm gần đây, giá nhà và tiền thuê tại một số khu vực tăng mạnh, dù chi phí ăn uống chưa biến động tương tự.

Điểm "sống ảo" hot tại ngã 3 ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được nhiều du khách đến check-in đầu tháng 6. Ảnh: @tobeynguyen.

Điều này giúp Đà Nẵng vẫn hấp dẫn với người nước ngoài có sức mua cao, nhưng đồng thời khiến một bộ phận cư dân địa phương gặp khó khăn hơn trong việc tìm nhà ở phù hợp khả năng chi trả.

Hana Nguyễn cho biết nhiều tòa nhà và khu dân cư mới đang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Thành phố cũng từng tổ chức lễ hội dành cho người làm việc tự do, kéo dài 10 ngày với các hoạt động kết nối và hội thảo. Sự kiện cho thấy Đà Nẵng đang muốn mở rộng hình ảnh từ một điểm nghỉ dưỡng biển thành nơi có thể sinh sống và làm việc lâu dài.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có loại thị thực riêng dành cho du mục số. Phần lớn người nước ngoài vẫn sử dụng các loại visa hiện hành và phải xuất cảnh khi hết thời hạn lưu trú. Các quy định liên quan đến thuế đối với người làm việc từ xa cũng còn là vấn đề họ phải tự tìm hiểu.

Theo số liệu từ UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, còn khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 16,2%. Trước đó, năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, gồm hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 9,7 triệu lượt khách nội địa. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách trong nước.