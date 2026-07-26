Tin mới vụ bà bán hàng rong hát tiếng Anh nổi tiếng Nha Trang bị xử lý

Phường Nha Trang đã trả lại toàn bộ hàng hóa, không xử phạt hành chính bà Mai, đồng thời dự kiến quy hoạch điểm kinh doanh tập trung cho người bán hàng rong.

Du khách Anh Louis gặp lại "dì Mai" trên bãi biển Nha Trang hồi tháng 2. Ảnh: @local__lou/Instagram.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 26/7, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết sau khi bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) viết cam kết không tiếp tục bán hàng rong trên bãi biển, chính quyền đã trả lại toàn bộ hàng hóa và không áp dụng biện pháp xử phạt hành chính.

Theo ông Thinh, địa phương từ lâu đã có chủ trương cấm bán hàng rong trên bãi biển nhằm bảo đảm trật tự trong hoạt động kinh doanh. Việc buôn bán phải đáp ứng các quy định về niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện quản lý khác. Nếu để tình trạng mua bán tự phát diễn ra sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ chèo kéo, "chặt chém" du khách.

Đối với những trường hợp như bà Mai, người đã mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang hàng chục năm, ông Thinh cho biết địa phương đang tính toán phương án lâu dài.

Theo đó, phường dự kiến quy hoạch các khu chợ đêm và điểm kinh doanh ăn vặt để bố trí người bán hàng rong cùng các hộ có nhu cầu vào buôn bán, góp phần bảo đảm trật tự và thuận tiện cho công tác quản lý.

Bà Mai nổi tiếng với cách nói chuyện vui vẻ, hào sảng với du khách nước ngoài. Ảnh: @local__lou/Instagram.

Theo định hướng này, hoạt động kinh doanh sẽ được tổ chức theo khung giờ cố định và chịu sự quản lý chặt chẽ hơn. Người bán phải đáp ứng các điều kiện như khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa, tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu liên quan.

"Khi hình thành các khu chợ đêm, khu bán hàng ăn vặt sẽ bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và thuận lợi cho công tác quản lý", ông Thinh nói.

Ông cho biết thêm do vẫn còn nhiều người dân phụ thuộc vào nghề bán hàng rong để mưu sinh nên địa phương không thể cấm tuyệt đối ngay lập tức. Quy hoạch các điểm kinh doanh tập trung được kỳ vọng vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý khi đề án phát triển kinh tế đêm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khách Nga cùng gia đình dạo chơi tại bờ biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Bà Mai từng là "hiện tượng mạng", được gọi là "dì Mai", sau khi xuất hiện trong video thu hút gần 40 triệu lượt xem của một du khách Anh hồi tháng 4. Bà gây chú ý với câu hát bằng tiếng Anh mời chào bán hàng, được chế từ ca khúc Hello của Lionel Richie: "Hello, is it me you're looking for?".

Trước sự ngỡ ngàng của du khách nước ngoài, bà hát tiếp một đoạn khác, kết hợp rao tên các loại trái cây: "Mango, pineapple, banana, watermelon" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Sau đó, nhạc sĩ Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) đăng video "song ca" với "dì Mai" trên YouTube, thu hút gần 2 triệu lượt xem sau hơn một tuần. Bản phối mang tên Mango, Pineapple, Banana, Watermelon, lấy cảm hứng trực tiếp từ lời rao đặc trưng của bà. Nhờ đó, hình ảnh "dì Mai hoa quả" ở Nha Trang được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Bài hát từ lời rao 'Xoài, dứa, chuối, dưa hấu' của cô bán hoa quả ở Nha Trang Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.