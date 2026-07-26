Hơn 35.000 rùa con được thả về biển tại Côn Đảo

Chương trình bảo tồn kết hợp giữa Vườn quốc gia Côn Đảo và một resort ở Côn Đảo vừa đánh dấu hiệu quả với hơn 35.000 rùa con được trở về đại dương.

Rùa con tại trung tâm ấp trứng rùa thứ 2 ở Côn Đảo.

Cuối tháng 7, trung tâm ấp trứng rùa Let's Get Cracking của resort Six Senses Côn Đảo (TP.HCM) ghi dấu hơn 35.000 rùa con ấp nở thành công và thả về biển. Cột mốc ý nghĩa này nằm trong chương trình bảo tồn phối hợp cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo. Hiện trung tâm ấp trứng rùa còn khoảng 9 ổ trứng chờ nở.

Đây là trung tâm ấp nở thứ 2 tại Côn Đảo, đảm bảo an toàn cho các tổ trứng khỏi triều cường, xói lở, các loài săn mồi tác động và nạn săn trộm trong 60 ngày. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ ấp nở trứng rùa thành công tại đây thuộc nhóm cao của thế giới với khoảng 83%.

Từ tháng 4 đến tháng 10, rùa mẹ sẽ đến đẻ trứng trên bãi biển của resort và các khu vực lân cận tại đặc khu. Từ tháng 5 đến tháng 12 là lúc thả rùa con về biển.

Nhân viên trung tâm sẽ giám sát rùa mẹ đẻ trứng bằng camera. Sau đó tiến hành khoanh vùng rùa làm tổ và di chuyển về trung tâm ấp trứng. Trong quá trình ấp, nhiệt độ sẽ được tính toán để cân bằng giới tính rùa trong tự nhiên. Nhiệt độ 26-28,5 độ C tạo ra nhiều rùa đực và 30-31 độ C tạo ra nhiều rùa cái.

Rùa biển được trung tâm bảo vệ từ quả trứng đến khi có thể thả về biển.

Theo đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo, rùa mẹ thường đến bãi biển Đất Dốc trước resort làm tổ mỗi năm, do nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt trong vùng đệm của Vườn Quốc gia và giữ nguyên môi trường biển. Đồng thời không có các hoạt động thể thao dưới nước sử dụng động cơ, hạn chế ánh sáng vào ban đêm để rùa mẹ trở lại sinh sản theo vòng tuần hoàn tự nhiên.

Chương trình bảo tồn kết hợp giữa Vườn quốc gia Côn Đảo và resort được thực hiện từ năm 2018, nhằm tăng cường năng lực bảo tồn rùa biển, duy trì hệ sinh thái biển tại Côn Đảo, bởi hành trình sinh tồn của rùa biển rất khắc nghiệt.

Theo thống kê từ WWF-Việt Nam, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam, ước tính cứ 1.000 rùa con trở về biển chỉ có khoảng một cá thể sống đến tuổi trưởng thành.

Rùa con được thả về môi trường tự nhiên.

Tại Việt Nam, Côn Đảo là một trong những khu vực sinh sản quan trọng của rùa biển xanh (vích) - một loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ của Việt Nam, cần ưu tiên bảo vệ. Hoạt động xem rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển cũng trở thành trải nghiệm đặc trưng tại đặc khu.

Hồi tháng 4, tạp chí Condé Nast Traveller vinh danh Côn Đảo là một trong 7 điểm đến toàn cầu sở hữu các khu nghỉ dưỡng bảo tồn rùa biển ấn tượng nhân Ngày Trái Đất 2026.

Đến đây, du khách có thể chứng kiến rùa con tiến về phía về đại dương dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bảo tồn khi lưu trú ở các resort hoặc tham gia tour bảo tồn rùa biển của Vườn quốc gia. Chi phí tour dao động 11,7-20 triệu đồng/khách, tùy theo độ dài tour, hiện có tour 5, 7 và 10 ngày.

Ngoài ra, tháng 9/2025, Vườn quốc gia Côn Đảo cũng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục xanh" (IUCN Green List). Đây là đơn vị thứ 101 trên thế giới và là khu bảo tồn thứ 3 của Việt Nam được vinh danh.

Từ 6 tháng đầu năm 2026, đặc khu Côn Đảo đón hơn 410.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 23.800 lượt. Năm 2025, tổng lượt khách đến đặc khu năm 2025 đạt khoảng 612.038 lượt, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm 2024.