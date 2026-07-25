Tạm dừng tàu cao tốc đi Côn Đảo, Phú Quý

Trước tình hình biển động và ảnh hưởng thời tiết do bão số 2, tàu Phú Quý Express tạm dừng vận hành tuyến Phan Thiết - Phú Quý ngày 28-30/7 và TP.HCM - Côn Đảo ngày 29-30/7.

Tàu cao tốc mới chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo của đơn vị. Ảnh: Phú Quý Express.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát (Phú Quý Express) cho biết trước ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tuyến tàu của đơn vị phải tạm dừng vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, thuyền viên và phương tiện.

Cụ thể, tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Lâm Đồng) tạm dừng vận hành trong 3 ngày 28, 29 và 30/7. Đồng thời điều chỉnh lịch tàu phù hợp với thời tiết.

Ngày 26/7 chỉ có một tuyến Phú Quý - Phan Thiết xuất bến 9h30.

Ngày 27/7 và 31/7 chỉ có 2 tuyến tàu/ngày. Tuyến Phan Thiết - Phú Quý xuất bến lúc 6h30 và tuyến Phú Quý - Phan Thiết xuất bến 10h.

Tuyến TP.HCM - Côn Đảo tạm dừng vận hành trong 2 ngày 29 và 30/7. Riêng ngày 31/7 không tổ chức vận hành tàu. Ngoài ra, tuyến này cũng điều chỉnh tần suất và thời gian khởi hành.

Ngày 26/7 chỉ có một tuyến Côn Đảo - TP.HCM xuất bến 12h.

Ngày 27/7 chỉ có một tuyến TP.HCM - Côn Đảo xuất bến 6h30.

Ngày 28/7 chỉ có một tuyến Côn Đảo - TP.HCM xuất bến 12h.

Lịch tàu có thể tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến thực tế của thời tiết và thông báo từ cơ quan chức năng.

Đối với hành khách đã đặt vé, đơn vị sẽ hỗ trợ dời ngày. Trường hợp hành khách hủy vé hoặc sử dụng những phương tiện di chuyển khác (máy bay), đơn vị sẽ hoàn lại 100% tiền vé.

Trước đó, ngày 6/6, Phú Quý Express khởi chạy tàu cao tốc Phú Quý Express 02, xuất phát từ khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (TP.HCM cũ) đến cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo và ngược lại sau 9 tháng tạm ngừng để bảo dưỡng, nâng cấp.

Du khách tham quan Côn Đảo vào tháng 3/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Đêm ngày 25/7, bão Noul đã vào Biển Đông, trở thành bão số 2 trong năm nay. Bão di chuyển rất nhanh, tăng gần 3 cấp trong hơn một ngày. Dự báo đây có thể là cơn bão rất mạnh với cường độ cấp 12, giật cấp 14, trước khi đổ bộ đất liền Trung Quốc.

Vào 4h ngày 25/7, tâm bão số 2 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Về cường độ, bão số 2 là cơn bão rất mạnh trên "ổ bão" Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia của Việt Nam, trong ngày và đêm nay, bão mạnh thêm.