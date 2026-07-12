Côn Đảo lọt top điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới

Đảo Côn Sơn (Côn Đảo) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt danh sách 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026.

Côn Đảo sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người với các hoạt động trải nghiệm lên rừng, xuống biển phong phú. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lonely Planet vừa công bố danh sách 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026, được tuyển chọn từ cuốn sách Offbeat. Trong đó, đảo Côn Sơn là đại diện của Việt Nam góp mặt cùng nhiều địa danh còn giữ được vẻ nguyên sơ trên khắp thế giới.

Là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Côn Đảo (TP.HCM), Côn Sơn gây ấn tượng với làn nước trong xanh, những ngọn đồi phủ màu cây cối và các bãi biển dài mang vẻ đẹp nguyên sơ, khác biệt so với nhiều khu nghỉ dưỡng phổ biến ở Đông Nam Á. Sau nhịp sống sôi động của TP.HCM, hòn đảo mang đến cảm giác yên bình, dù sự tĩnh lặng ấy gắn liền với một quá khứ nhiều dấu ấn lịch sử.

Trong hơn một thế kỷ, Côn Sơn từng là nơi đặt hệ thống nhà tù. Thực dân Pháp đưa các tù nhân chính trị ra đây giam giữ, sau đó chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp tục sử dụng nơi này làm trại giam.

Ngày nay, du khách có thể tham quan khu di tích nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương và hệ thống "chuồng cọp" nổi tiếng, những địa điểm góp phần biến Côn Sơn thành một trong những điểm đến lịch sử giàu cảm xúc của Việt Nam.

Đàn khỉ tràn ra đường ở Côn Đảo, TP.HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh giá trị lịch sử, thiên nhiên cũng là sức hút lớn của Côn Sơn. Phần lớn diện tích đảo thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, nơi có hệ sinh thái rừng và biển đa dạng với các rạn san hô, nhiều loài cá nhiệt đới cùng những bãi đẻ của rùa biển.

Hòn đảo đủ nhỏ để khám phá trong vài ngày nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm níu chân du khách, đặc biệt với những người yêu thích lặn biển, trekking hoặc tìm kiếm một điểm đến còn giữ được vẻ nguyên sơ.

Theo Báo cáo Du lịch và Phát triển bền vững 2026 của Booking.com, 43% du khách toàn cầu cho biết họ chủ động tránh các điểm du lịch quá đông đúc, tăng 11% so với năm trước. Gần một nửa cho biết quyết định này không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân mà còn nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải du lịch.

Đây không phải lần đầu tiên Côn Đảo xuất hiện trong các bảng xếp hạng của truyền thông quốc tế. Trước đó, tạp chí Travel + Leisure gọi tên Côn Đảo xếp hạng đầu tiên trong danh sách những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh.

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan đạt hơn 410.000 lượt, bằng 67% kế hoạch năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng , tăng 15% so với năm trước.

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Lesotho, Nam Phi Tetouan, Morocco Côn Sơn (Côn Đảo), Việt Nam Nagaland, Ấn Độ Shikoku, Nhật Bản Vùng Kanchenjunga, Nepal Bắc Luzon, Philippines Tubagua, Cộng hòa Dominica Suriname, Nam Mỹ Công viên Quốc gia Big Bend, Texas (Mỹ) Kufstein, Áo Hyères, Pháp Freiburg và Rừng Đen (Black Forest), Đức Miền Bắc Iceland Bắc Macedonia Các địa điểm thuộc " Top 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất năm 2026" do Lonely Planet công bố