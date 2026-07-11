Nghịch lý du lịch tại thành phố đăng cai World Cup

Seattle kỳ vọng đón 750.000 du khách nhờ World Cup, nhưng thực tế doanh số bán hàng và lượng khách không mấy khả quan.

Người hâm mộ tập trung đông đảo trên đường phố Seattle, Mỹ. Ảnh: Seattlefwc26.org

Đầu năm 2025, Vince Vu, chủ tiệm bánh Việt Anh Ơi Bake Shop, liên tục được chính quyền thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) nhắc nhở hãy chuẩn bị kỹ cho World Cup 2026.

"Chúng tôi được khuyên phải tăng gấp đôi nhân sự, lượng hàng và chuẩn bị mọi thứ vì World Cup sẽ là sự kiện tuyệt vời của thành phố", Vu nói.

Nhưng đến giữa mùa World Cup, một số báo cáo ban đầu cho thấy lượng khách đến Seattle giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo The Guardian, chi phí đi lại tăng cùng việc FIFA đặt trước số lượng lớn phòng khách sạn khiến nguồn cung lưu trú khan hiếm, đẩy giá phòng leo thang.

Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Canada - một trong những thị trường quan trọng của Seattle - cũng sụt giảm từ đầu năm 2025 sau các biện pháp siết chặt nhập cư và những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump. Trái với sự hào hứng ban đầu, nhiều doanh nghiệp cho biết doanh thu đi xuống và vẫn chờ số liệu cuối cùng để đánh giá hiệu quả kinh tế thực sự mà World Cup mang lại.

Hụt hẫng

Trái với kỳ vọng về một cú hích kinh tế từ World Cup, Vince Vu cho biết những ngày diễn ra các trận đấu lại là thời điểm cửa hàng bán chậm nhất. Trong trận Mỹ gặp Australia ngày 20/6, doanh thu của tiệm chỉ bằng khoảng 1/4 ngày bình thường.

Theo Vu, nhiều cửa hàng lân cận cũng gặp tình trạng tương tự khi khách quen tránh khu vực vì lo ngại ùn tắc, còn du khách đến xem bóng đá ít quan tâm đến các cửa hàng mang bản sắc văn hóa địa phương.

Người hâm mộ bóng đá Mỹ chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ngày 6/7. Ảnh: Seattlefwc26.org

Visit Seattle, tổ chức quảng bá du lịch và tiếp thị điểm đến của thành phố, từng dự báo World Cup 2026 sẽ mang về khoảng 845,6 triệu USD cho nền kinh tế địa phương và thu hút 750.000 lượt khách.

Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu từ nền tảng Sojern cho thấy Seattle có thể là thành phố đăng cai duy nhất tại Mỹ ghi nhận lượng đặt vé máy bay giảm so với cùng kỳ. Dù vậy, đại diện sân bay quốc tế Seattle cho biết tổng lượng hành khách vẫn tăng ít nhất 3%, trong đó khách quốc tế tăng 4%.

Siddhant Bahadur, đơn vị quản lý hơn 40 căn hộ cho thuê ngắn hạn, nhận định lượng khách chỉ tăng nhẹ, phản ánh bối cảnh du lịch Seattle vẫn chịu tác động từ khó khăn kinh tế và địa chính trị. Trong khi đó, chủ cơ sở lưu trú Marlow Harris cho biết doanh thu giảm khoảng 30% do mất nhiều khách Canada và tâm lý lo ngại của du khách.

Các khách sạn ghi nhận tỷ lệ lấp phòng thấp hơn kỳ vọng nhưng doanh thu tăng nhờ giá phòng cao, sau khi FIFA đặt trước số lượng lớn phòng khách sạn rồi trả lại sát ngày diễn ra giải đấu. Thủy cung Seattle Aquarium cũng ghi nhận lượng khách giảm, đặc biệt vào các ngày thi đấu, dù nằm ngay khu vực tập trung đông người hâm mộ.

Điểm sáng

Tuy nhiên, Scott Stulen, Giám đốc điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Seattle, cho biết lượng khách đến các cơ sở của bảo tàng diễn biến trái ngược. Vườn điêu khắc ven sông có lượng người qua lại tăng hơn gấp đôi, trong khi bảo tàng ở trung tâm gần như không thay đổi. Theo ông, lịch thi đấu tại Seattle không có nhiều đội tuyển sở hữu lượng cổ động viên lưu trú dài ngày như Argentina, Anh hay Pháp nên hiệu ứng lan tỏa bị hạn chế.

Trung tâm thương mại Pacific place (Mỹ) trở thành địa điểm tập trung của hàng nghìn fan bóng đá. Ảnh: Seattlefwc26.org

Dù vậy, nhiều quán bar và nhà hàng nằm đúng vị trí vẫn hưởng lợi đáng kể. Daniel Pagard, chủ George & Dragon Pub, cho rằng chỉ cần doanh số tăng nhẹ cũng có ý nghĩa trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều bất ổn kinh tế.

Ở góc độ dài hạn, Joe Nguyễn, Chủ tịch Phòng Thương mại Seattle Metropolitan, đánh giá World Cup đã giúp Seattle chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư và nhiều giải đấu quốc tế trong tương lai. Theo ông, sự kiện này có thể khiến Seattle trở thành điểm đến được du khách và các tổ chức thể thao cân nhắc nhiều hơn trong những năm tới.

World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6-19/7 tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ (11 thành phố), Mexico (3 thành phố) và Canada (2 thành phố) với tổng cộng 48 đội tuyển quốc gia (lớn nhất từ trước đến nay) và 104 trận đấu, 12 bảng thi đấu (A-L). Vòng 32 đội: 28/6-3/7

Vòng 16 đội: 4-7/7

Tứ kết: 9-11/7

Bán kết: 14-15/7

Tranh 3-4 và chung kết: 18-19/7