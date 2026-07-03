Gần 34 triệu lượt khách đến TP.HCM nửa đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với gần 33,7 triệu lượt khách, tổng thu đạt gần 214.000 tỷ đồng.

Cặp đôi du khách Ấn Độ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân dịp Kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 1/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngành du lịch TP.HCM tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, kéo theo doanh thu du lịch đạt mức cao, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu của cả năm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong tháng 6, TP.HCM đón khoảng 806.000 lượt khách quốc tế, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 6,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 58,1% kế hoạch cả năm với mục tiêu 11 triệu lượt khách quốc tế.

Ở thị trường nội địa, tháng 6, thành phố ước đạt 4,35 triệu lượt khách, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TP.HCM đón khoảng 27,315 triệu lượt khách, giảm 11,6% so với cùng kỳ, đạt 54,6% kế hoạch năm là 50 triệu lượt khách.

Mặc dù lượng khách nội địa giảm, doanh thu du lịch vẫn tăng trưởng ấn tượng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế và mức chi tiêu cao hơn của du khách.

Trong tháng 6, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 20.980 tỷ đồng , giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng , tăng tới 63,9% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu cả năm là 330.000 tỷ đồng .

Du khách Nga trải nghiệm tuyến buýt đường thủy trên sông Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Kết quả trên cho thấy TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế.

Việc lượng khách nước ngoài tăng gần 50% và doanh thu tăng hơn 60% trong nửa đầu năm phản ánh hiệu quả của các chương trình xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, cùng sức hút ngày càng lớn của thành phố sau khi mở rộng không gian phát triển.

Với hơn một nửa chỉ tiêu năm đã hoàn thành chỉ sau 6 tháng, ngành du lịch TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026, nhất là khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế và mùa lễ hội cuối năm.