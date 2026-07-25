Báo Mỹ lý giải sức hút của Thảo Điền

Từ “phố Tây” yên tĩnh, Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) lột xác thành điểm hẹn sáng tạo, nơi thời trang, ẩm thực và đời sống về đêm cùng mang dấu ấn Việt hiện đại.

Khách hàng uống cà phê tại một tiệm ở Thảo Điền. Ảnh: Phương Lâm.

Nằm bên sông Sài Gòn, Thảo Điền từng được biết đến chủ yếu là khu vực sinh sống của cộng đồng người nước ngoài, với những căn biệt thự rợp bóng cây, trường quốc tế và các quán cà phê mang phong cách phương Tây.

Tuy nhiên, theo nhận định của Condé Nast Traveler, khu vực này đã thay đổi mạnh mẽ trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Thế hệ đầu bếp, nhà thiết kế và doanh nhân trẻ người Việt đang biến Thảo Điền thành một trong những khu phố sáng tạo có ảnh hưởng nhất TP.HCM.

Sự chuyển mình hiện diện trên nhiều góc phố, từ những cửa hàng thời trang nội địa, không gian nghệ thuật, quán cà phê sân vườn đến các nhà hàng và quán bar kết hợp kỹ thuật quốc tế với nguyên liệu bản địa.

Dù vậy, Thảo Điền vẫn giữ được nhịp sống yên tĩnh và nhiều cây xanh, khác với sự náo nhiệt của khu trung tâm. Chính sự cân bằng giữa không gian thư thái và đời sống sáng tạo đã giúp nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn theo cách riêng.

Làn sóng mở cửa hàng loạt giúp hình ảnh của Thảo Điền đổi khác, nhưng điều đó cũng khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Không gian sáng tạo mang dấu ấn Việt

Một trong những địa điểm thể hiện rõ phong cách sống của Thảo Điền là Hôm, không gian kết hợp giữa quán cà phê, cửa hàng nội thất, nghệ thuật và đồ trang trí.

Tên gọi gợi cảm giác gần gũi như ở nhà. Nằm giữa khu vườn nhiệt đới, Hôm thu hút giới trẻ sáng tạo, người làm việc từ xa và nhiều gương mặt nổi tiếng địa phương. Khách có thể thưởng thức cà phê Việt, đồ uống matcha theo mùa, bánh mới nướng và ngồi dưới những chòi nghỉ ngoài trời rợp bóng cây.

Không xa đó, OHQUAO mang đến một góc nhìn trẻ trung về văn hóa Việt Nam. Cửa hàng do họa sĩ minh họa Simon Phan và Hoa Phạm sáng lập, bày bán văn phòng phẩm, tem tùy chỉnh, đồ gốm, trò chơi và nhiều vật dụng gia đình.

Những cửa hàng thời trang nội địa, không gian nghệ thuật, quán cà phê đang "xâm chiếm" khu phố Tây - Thảo Điền. Ảnh: Courtesy Hôm, Lee Starnes.

Phần lớn sản phẩm tại đây được thiết kế và sản xuất trong nước. Những hình ảnh quen thuộc của đời sống Việt Nam được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, khiến quán trở thành địa chỉ mua quà lưu niệm khác biệt so với các cửa hàng truyền thống.

Thảo Điền cũng là nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang độc lập. OBJoff vừa là cửa hàng boutique, vừa hoạt động như một câu lạc bộ sáng tạo, giới thiệu các nhãn hiệu trong nước như Aeie Studios, Latui Atelier và Paradise Saigon.

Các buổi biểu diễn DJ, sự kiện pop-up và hoạt động cộng đồng giúp không gian này không chỉ phục vụ mua sắm mà còn trở thành điểm gặp gỡ của giới sáng tạo trẻ.

Nổi bật hơn cả là Fancì Club, thương hiệu do nhà thiết kế Trần Khánh Duy sáng lập. Các thiết kế của Fancì từng được Bella Hadid, Doja Cat và thành viên BlackPink lựa chọn, góp phần đưa thời trang TP.HCM đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Cửa hàng flagship tại Thảo Điền gây ấn tượng với trần cao, bề mặt tráng gương, các vật trưng bày mang tính điêu khắc và khu vực VIP màu đỏ ruby. Không gian thể hiện rõ phong cách đặc trưng của thương hiệu, từ chất liệu voan mỏng, đường cắt tinh tế đến những chi tiết thủ công cầu kỳ.

Đời sống về đêm

Khi màn đêm buông xuống, Thảo Điền chuyển sang một nhịp sống khác với hàng loạt quán bar và không gian xã hội nằm sau những mặt tiền kín đáo.

Lost Birds, quán bar ẩn sau lối vào không phô trương, bên trong mang dáng dấp một nhà kho công nghiệp với tường gạch, trần cao và ánh sáng mờ từ những chùm đèn treo.

Thảo Điền ngày càng nhộn nhịp hơn hàng quán mở ra hướng tới đa dạng khách hàng, không chỉ dành cho khách nước ngoài như trước. Ảnh: Lee Starnes.

Thực đơn tập trung vào whisky, kết hợp các kỹ thuật pha chế hiện đại với trái cây nhiệt đới và thảo mộc. Đây từ lâu đã là điểm gặp gỡ quen thuộc của các bartender và người làm trong ngành dịch vụ khách sạn tại TP.HCM.

Trong khi đó, Mámi trên đường Xuân Thủy mang màu sắc sôi động và gần gũi hơn. Không gian được lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng mạnh mẽ của những “bà cô Việt Nam”.

Tầng dưới là quầy bar nhỏ bao quanh bếp mở, phục vụ các món ăn kết hợp theo phong cách tapas. Tầng trên nổi bật với quầy bar lát họa tiết mạt chược và ánh đèn neon rực rỡ.

Đồ uống tại Mámi sử dụng nhiều trái cây, thảo mộc và các loại rượu được sản xuất trong nước. Tùy từng tối, khách có thể bắt gặp một buổi diễn DJ trong bếp hoặc một bữa tiệc kéo dài ra tận vỉa hè.