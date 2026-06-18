TP.HCM chi 665 tỷ đồng giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

TP.HCM dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn phí vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm 2026.

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Số lượng xe buýt sử dụng điện, khí CNG tại TP.HCM đã đạt 56%.

Nội dung này sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 19 - 20/6.

Theo tờ trình, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách miễn 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026 khoảng 665 tỷ đồng . Trong đó, khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt trợ giá và khoảng 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến xe buýt không trợ giá.

Theo UBND TP.HCM, trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, người dân được sử dụng xe buýt miễn phí và không bắt buộc xác thực định danh. TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% giá vé theo hình thức khoán doanh thu chuyến xe.

Theo đó, TP.HCM thanh toán cho đơn vị vận tải dựa trên doanh thu định mức của các chuyến xe thay vì số lượng hành khách thực tế.

Cơ quan chức năng sẽ sử dụng dữ liệu GPS để xác định số chuyến vận hành, camera trên xe để kiểm soát chất lượng dịch vụ và hệ thống vé điện tử để thống kê sản lượng hành khách…

Từ tháng 10 đến hết năm 2026, TP.HCM sẽ chuyển sang cơ chế hỗ trợ theo nguyên tắc "thực thanh, thực chi", thanh toán dựa trên số lượt hành khách thực tế sử dụng dịch vụ.

Hành khách phải thực hiện xác thực định danh khi sử dụng xe buýt thông qua quét thẻ hoặc mã QR bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc VNeID trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe.

TP.HCM sẽ chi trả trực tiếp tiền vé cho từng lượt hành khách thông qua hệ thống vé điện tử.

TP.HCM có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động. Trong đó, 158 tuyến xe buýt nội tỉnh và 22 tuyến xe buýt liên tỉnh. Có 109 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ kinh phí. Tổng số phương tiện là hơn 2.400 xe buýt, trong đó 56% phương tiện là xe điện hoặc sử dụng khí CNG. TP đặt mục tiêu chuyển toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh trước năm 2030.