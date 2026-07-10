Chàng trai Nga lần đầu du lịch Việt Nam, ở lại 3 năm

Sang Việt Nam du lịch ngắn ngày, Sam đã ở lại 3 năm vì nhận ra đất nước này còn nhiều món ăn, điểm đến chưa khám phá. Chính anh cũng không ngờ cuộc sống lại thay đổi tích cực.

Sam chụp ảnh tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) năm 2025, sau 2 năm sống tại đây.

Cuối tháng 6, Sam (quốc tịch Nga, hiện là nhà sáng tạo nội dung) đăng tải video về những điều gây ngạc nhiên tại Việt Nam, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Anh đã ở Việt Nam 3 năm, nhưng mỗi ngày đều vỡ lẽ trước những điều mới.

Năm 2023, Sam lần đầu du lịch Việt Nam theo lời mời của những người bạn, hoàn toàn không có kế hoạch ở lại lâu. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhận ra mình thực sự thích bầu không khí tại Việt Nam. Đó là lý do Sam một mình chuyển đến TP.HCM sinh sống.

Đến giữa năm 2025, kênh TikTok chia sẻ hàng loạt video về ẩm thực và các điểm đến Việt Nam ra đời như một cách ghi lại nhật ký về nơi anh cho là "đáng sống nhất".

"Từng ở Trung Quốc và Indonesia 4 năm, nhưng Việt Nam cho tôi cảm giác không muốn rời đi. Tôi chắc chắn sẽ ở lại thêm nhiều năm", anh bày tỏ với Tri Thức - Znews.

"Việt Nam là vũ trụ ẩm thực thu nhỏ"

Để bắt đầu cuộc sống tại nơi mới, Sam thuê một căn hộ tại TP.HCM với mức giá dễ chịu. Hình ảnh đầu tiên về thành phố trong mắt anh là xe cộ đông đúc, nhịp sống năng động và món ngon dễ dàng tìm thấy trên những con đường, bất kể sáng sớm hay đêm muộn.

"Những món ăn TP.HCM là điểm chạm đầu tiên đưa tôi đến với ẩm thực Việt Nam. Đất nước này như vũ trụ ẩm thực thu nhỏ với hàng nghìn món ngon, có lẽ một đời người cũng không đủ để thử hết", anh nói.

Sam thường xuyên ăn cơm tấm và uống nước ép vỉa hè.

Sam cho rằng điểm đặc biệt nhất của những món ăn nằm ở vẻ ngoài giản dị, nhưng các hương vị hòa quyện vào nhau, mang lại cảm giác tươi ngon khi có nhiều loại rau ăn kèm. So với một số đất nước mà anh từng đến, ẩm thực Việt Nam thanh nhẹ và tốt cho sức khỏe.

Đáng ngạc nhiên hơn là sự đa dạng. Mỗi vùng miền đều có những đặc sản mang câu chuyện riêng về xuất xứ, nguyên liệu. Sau 3 năm, Sam vẫn có thể khám phá ra những nét văn hóa ẩm thực mới mẻ.

"Tôi có không dưới 20 món 'ruột', chẳng hạn như bánh canh, bún đậu mắm tôm, cơm tấm... Trong tương lai, vẫn còn nhiều món ăn sắp được thưởng thức khiến tôi thấy gắn bó hơn với đất nước này", anh cho biết.

Không giống nhiều du khách nước ngoài, trứng vịt lộn với Sam là món khoái khẩu, có cách chế biến ấn tượng hơn cả hương vị. Trước khi thử, anh khá lo lắng khi biết trứng luộc cùng nước dừa tươi, bên trong chứa phôi vịt chưa nở, nhưng khi ăn vị lại ngọt, béo và không gây "choáng" như tưởng tượng.

"Chỉ cần tôn trọng văn hóa ẩm thực và mạnh dạn thử, món ăn Việt nào cũng ngon vượt mức cho phép", anh bày tỏ.

Chàng trai người Nga cho rằng TP.HCM là nơi luôn có những đổi mới mỗi ngày.

Mỗi ngày ở TP.HCM, Sam giữ thói quen đi loanh quanh những con đường, để chiếc mũi quyết định quán ăn. Với những địa chỉ lâu đời, anh được nhiều người Việt Nam giới thiệu.

Sam hiếm khi lựa chọn nhà hàng, bởi quán ăn đường phố mới mang lại cảm giác chân thật: ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, nhìn dòng người qua lại, thấy món ăn chế biến ngay trước mắt.

Theo anh, ẩm thực đường phố Việt Nam không đơn thuần là món ăn, mà chứa đựng một phần văn hóa và tình cảm. Có những ngày mệt mỏi, một dĩa cơm tấm vỉa hè và lời hỏi han của chủ quán đủ khiến anh phấn chấn trở lại.

Thay đổi tích cực

Thời gian đầu sinh sống ở Việt Nam, Sam phải làm quen lại từ đầu với giao thông, thời tiết và ngôn ngữ. Anh từng nghĩ mình mất khoảng thời gian dài để thích nghi, nhưng mọi thứ dễ dàng hơn, bởi người Việt Nam luôn tốt bụng và kiên nhẫn.

Trong 3 năm, Sam đã đi nhiều nơi như Hà Nội, Bình Thuận (cũ), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Mỗi chuyến đi, gặp gỡ thêm nhiều người dân thân thiện, tình cảm dành cho đất nước này cũng ngày càng lớn.

"Ban đầu, tôi nhìn Việt Nam như một nơi thú vị để trải nghiệm. Sau khi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử, phong tục và cách suy nghĩ của người dân, tôi dần thấy được chiều sâu văn hóa và những con người kiên cường nhất từng gặp. Nếu còn là khách du lịch, tôi sẽ không bao giờ để ý những điều này", anh chia sẻ.

Sam trong chuyến du lịch đến Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Đà Lạt (Lâm Đồng) và Hà Nội.

Năm 2025, Sam bắt đầu ngừng sử dụng bản đồ, lái xe máy "chặt hẻm" thành thạo, đó là lúc anh thấy mình là một người địa phương.

Việt Nam được Sam ví von như một "lớp học", dạy anh cách mỉm cười, tận hưởng hiện tại và cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Ở các thành phố lớn của Nga, đặc biệt là Moscow, nhiều người miệt mài chạy theo công việc và thành tích mà quên đi thời gian dành cho bản thân, bạn bè và gia đình. Người Việt Nam đáng học hỏi ở chỗ họ vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng luôn biết trân trọng những khoảnh khắc giản dị.

Giờ đây, anh không còn lên kế hoạch xa và lo lắng về mọi thứ như khi ở Nga. Mỗi sáng, Sam ung dung nhâm nhi cà phê, trò chuyện cùng người dân và làm công việc yêu thích. Cuối tuần, anh lại ngồi trên các chuyến phà hay phương tiện công cộng để du lịch khắp nơi.

"Nếu không đến Việt Nam, cuộc sống của tôi không thay đổi theo hướng tốt lên như hiện tại", anh bộc bạch.

Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm. Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga tiếp tục là thị trường sáng với 742.700 lượt khách, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ vững vị trí gửi khách lớn thứ 3 của du lịch Việt Nam.