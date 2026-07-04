Một năm 'lột xác' ngành du lịch của tỉnh lớn nhất Việt Nam

Sau một năm sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng đáng kể. Cùng lúc mở ra không gian du lịch liên vùng cạnh tranh nhiều địa phương.

Từ tháng 7/2025, hành trình khám phá riêng lẻ Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ) chuyển thành "sáng tắm biển Phan Thiết - Mũi Né, tối nghỉ dưỡng Đà Lạt", sau đó tiếp tục ghé những buôn làng phía Tây (Đắk Nông cũ) của Lâm Đồng mới.

Sự liên kết này được ngành du lịch tỉnh xem như bước đệm quan trọng làm phong phú trải nghiệm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo cơ hội để nhiều điểm đến cùng hưởng lợi từ dòng khách.

Tròn một năm sáp nhập cùng Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng không chỉ trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam, mà đang từng bước kiến tạo bản đồ du lịch mới, khát vọng đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch xanh, chất lượng cao, xứng tầm ngành kinh tế động lực, đây là điều ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tăng trưởng 2 con số

Lũy kế năm 2025 - năm đầu tiên trên địa giới hành chính mới - từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng ghi nhận tổng lượt khách du lịch đạt hơn 20,76 triệu lượt, tăng 18,1% so với năm trước. Doanh thu đạt khoảng 56.800 tỷ đồng , tăng 24,52% so với năm trước. Tất cả đều vượt kế hoạch đề ra.

Khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 39,78% so với cùng kỳ năm trước.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH ĐẾN LÂM ĐỒNG TỪ THÁNG 7/2025 ĐẾN 6/2026 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nhãn Quý III/2025 Quý IV/2025 Quý I/2026 Quý II/2026 (khi sân bay Liên Khương đóng cửa) tổng khách triệu lượt 3.3 5.46 6 5.99

Đà tăng trưởng duy trì sang năm 2026. Dịp Tết Bính Ngọ, tổng lượng khách đến Lâm Đồng tăng gần 29%, doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch tại tỉnh đạt gần 12 triệu lượt, tương đương gần 50% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch khoảng 33.310 tỷ đồng , đạt 46,95% kế hoạch năm, dù sân bay Liên Khương đóng cửa.

Khách quốc tế đạt 825.000 lượt, tăng 18,6%. Trong đó, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Đức, Mỹ, Pháp, Anh là nguồn khách trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế của Lâm Đồng trên thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn không đường hàng không - cửa ngõ quan trọng đón tệp khách miền Bắc, Lâm Đồng đã sớm lên kịch bản ứng phó bằng cách tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn trong tháng 6.

Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ liên kết để khai thác thị trường khách miền Nam thông qua các chương trình kích cầu. Trong đó, Khánh Hòa trở thành điểm đến trung gian để không thất thoát thị trường miền Bắc và đón thêm luồng khách miền Trung.

Dự kiến sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19/8.

Du khách đu dây vượt hang động núi lửa Chư B'luk (Đắk Nông cũ) năm 2024. Ảnh: Saru.

Về những con số tăng trưởng sau một năm sáp nhập, ông Linh Vũ nhìn nhận đây là thành quả lớn của ngành du lịch tỉnh, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sức hút ngày càng lớn của điểm đến được hình thành trên cơ sở sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông.

Kết quả này đã tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, cụ thể là tổng khách đạt 25,8 triệu lượt, khách quốc tế 1,58 triệu lượt và tổng doanh thu du lịch đạt 71.500 tỷ đồng .

Ngoài ra, cấu trúc tăng trưởng cũng được phản ánh thông qua doanh thu tăng đều cùng lượng khách. Điều này chứng tỏ Lâm Đồng đủ đa dạng, đủ xanh để du khách sẵn sàng mở hầu bao, đúng theo định hướng về chất lượng mà ngành du lịch đặt ra.

Mở rộng không gian biển - cao nguyên

Theo ông Vũ, một năm chưa phải thời gian đủ dài để khai mở hết tiềm năng của Lâm Đồng. Nhưng đủ để nhìn thấy một hướng đi mới: phát triển không gian liên vùng biển - cao nguyên.

Ở đó, những nguồn tài nguyên thế mạnh riêng của Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được đặt trong một chiến lược phát triển chung. Du khách có thể khám phá nhiều hệ sinh thái khác nhau trong cùng một chuyến đi.

Bình minh tại đồi Uyên Ương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000 km2, lớn nhất cả nước. Bên cạnh Đà Lạt, Bảo Lộc vốn đã nổi tiếng, tỉnh mới còn sở hữu thêm nhiều điểm đến tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hồ Tà Đùng, dãy núi lửa Nâm Kar.

Sự hợp nhất địa giới còn liên kết giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghề dệt thổ cẩm, những đồi chè B'Lao đến lễ hội cầu ngư, văn hóa làng chài ven biển, mở ra dư địa phát triển du lịch cộng đồng.

Hơn hết, thay đổi lớn sau sáp nhập là Lâm Đồng lần đầu sở hữu bờ biển dài khoảng 192 km. Thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách gia tăng nhờ bổ sung các điểm đến nổi tiếng như Mũi Né, Phan Thiết và đặc khu Phú Quý.

Hiện tỉnh vận hành các tuyến du lịch liên vùng đặc trưng, bao gồm Đà Lạt - Mũi Né - Tà Đùng, biển - núi - hoa, chuỗi cao nguyên - duyên hải - Công viên địa chất UNESCO. Song song đó đẩy mạnh các loại hình du lịch thị hiếu như nghỉ dưỡng và sinh thái rừng - biển, MICE, cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe (wellness), thể thao mạo hiểm.

Ngoài ra, Lâm Đồng dự kiến hình thành thêm chuỗi sản phẩm liên hoàn rừng - biển - đồi cát - cao nguyên - đảo, khác biệt so với nhiều địa phương.

Sau sáp nhập, Mũi Né - Phan Thiết được xác định là cực tăng trưởng quan trọng, tạo đà tăng tốc cho du lịch biển - cao nguyên. Cuối tháng 4, Lâm Đồng Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040. Các sản phẩm nghỉ dưỡng thuần túy sẽ chuyển sang hệ sinh thái đa trải nghiệm với tổ hợp đô thị du lịch quy mô lớn, kinh tế đêm.

Du khách tắm biển, dạo đồi cát và ngắm hoàng hôn tại Mũi Né. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, việc mở rộng không gian biển - cao nguyên tồn tại một điểm nghẽn, đó là hạ tầng kết nối giữa cao nguyên và ven biển chưa đồng bộ. Để giải quyết, một số tuyến đường bộ và hàng không được đẩy mạnh đầu tư.

Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương.

Các tuyến đường ven biển và quốc lộ 28B.

Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết.

Dù vậy, thách thức này cũng là "mắt xích" trong định hướng sản phẩm du lịch chuyển từ cao nguyên sang liên kết vùng của tỉnh. Khi hạ tầng hoàn thiện, Lâm Đồng có thể hưởng lợi khi tăng khách nối chuyến, kích cầu dịch vụ và mở rộng thị trường khách quốc tế theo đường hàng không.

Hiện tỉnh cũng tiếp tục tham mưu hoàn thiện Nghị quyết phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; Đề án đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Đề án phát triển kinh tế ban đêm và Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

Ngoài chiến lược mở rộng không gian, sức hút của Lâm Đồng còn được nâng cao bằng các chiến dịch quảng bá, cùng chuỗi hoạt động như Festival Hoa Đà Lạt, Hòa âm quốc tế Lang Biang, Sports Festival...

Mục tiêu tiên quyết không chỉ tăng khách, mà tận dụng tốt lợi thế liên vùng - tài nguyên, mở thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đáp ứng yếu tố chất và tạo ra nhiều giá trị trải nghiệm lẫn văn hóa trên mỗi hành trình.