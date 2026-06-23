Sân bay lớn nhất Tây Nguyên sắp có nhà ga T2

Sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) sẽ được xây dựng thêm nhà ga hành khách T2 và đường cất hạ cánh thứ hai, nâng công suất lên khoảng 7 triệu lượt khách vào năm 2050.

Sân bay Buôn Ma Thuột được quy hoạch để đón 7 triệu lượt khách vào năm 2050. Ảnh: CAAV.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn đến năm 2030, sân bay Buôn Ma Thuột tiếp tục khai thác đường cất hạ cánh hiện hữu dài 3.000 m, rộng 45 m và mở rộng nhà ga hành khách T1 để đạt công suất khoảng 3 triệu khách mỗi năm. Khu sân đỗ cũng được mở rộng đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ máy bay.

Đáng chú ý, trong tầm nhìn đến năm 2050, sân bay sẽ được quy hoạch thêm nhà ga hành khách T2 với công suất khoảng 4 triệu khách mỗi năm. Khi kết hợp với nhà ga T1, tổng công suất toàn cảng đạt khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm.

Cùng với đó, sân bay Buôn Ma Thuột sẽ có thêm đường cất hạ cánh thứ hai dài 2.400 m, rộng 45 m, nằm về phía bắc đường băng hiện hữu khoảng 275 m. Hệ thống đường lăn đồng bộ và sân đỗ cũng được mở rộng, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên khoảng 27 vị trí.

Về khai thác hàng hóa, giai đoạn đến năm 2030 sân bay được quy hoạch đạt công suất khoảng 10.000 tấn mỗi năm và tăng lên khoảng 15.000 tấn vào năm 2050.

Theo quy hoạch được duyệt, sân bay Buôn Ma Thuột tiếp tục khai thác các dòng tàu bay thân hẹp như A320, A321 và các loại tương đương, đồng thời áp dụng các phương thức tiếp cận hạ cánh phù hợp theo tiêu chuẩn ICAO.

Việc bổ sung nhà ga T2 và đường băng thứ hai cho thấy định hướng mở rộng quy mô sân bay Buôn Ma Thuột trong dài hạn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của khu vực Tây Nguyên.