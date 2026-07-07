Công bố thành phố đáng sống nhất thế giới 2026

Bảng xếp hạng thường niên về những thành phố đáng sống nhất thế giới vừa được công bố, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong top 10.

Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ vị trí thành phố đáng sống nhất thế giới. Ảnh: SOPA Images.

Ngày 7/7, CNN Travel công bố bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 do Economist Intelligence Unit (EIU) thực hiện. Năm thứ 2 liên tiếp, Copenhagen (Đan Mạch) giữ vị trí số một, vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng của châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Theo EIU, Copenhagen đạt điểm tuyệt đối ở 3 tiêu chí gồm mức độ ổn định, hạ tầng và giáo dục. Thành phố cũng được đánh giá cao nhờ môi trường sống, đời sống văn hóa cùng chất lượng dịch vụ công.

Đại diện EIU nhận định thành công của Copenhagen đến từ "sự kết hợp giữa mức độ ổn định cao, hạ tầng chất lượng, môi trường sống hấp dẫn và hệ thống dịch vụ công hiệu quả".

Mùa hoa anh đào nở rộ tại công viên Arakurayama Sengen (Nhật Bản). Năm nay, nước này có 2 thành phố nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Ảnh: @japanstartshere.

Bảng xếp hạng năm nay đánh giá 173 thành phố trên toàn thế giới dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm: ổn định, y tế, giáo dục, hạ tầng và văn hóa - môi trường.

Đứng sau Copenhagen là Vienna (Áo) - thành phố từng giữ vị trí số một trong 3 năm liên tiếp trước khi bị Copenhagen vượt qua từ năm ngoái. Melbourne (Australia) vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Sydney tăng hai bậc, lên thứ 4.

Thành phố Zurich (Thụy Sĩ) từ vị trí đồng hạng nhì năm ngoái tụt xuống thứ 5, tiếp theo là Geneva (Thụy Sĩ) ở vị trí thứ 6. Osaka (Nhật Bản) giữ nguyên vị trí thứ bảy, Adelaide (Australia) đứng thứ tám, Vancouver (Canada) xếp thứ chín và Tokyo (Nhật Bản) khép lại top 10.

Trong top 10 năm nay, Australia có 3 đại diện, nhiều nhất trong số các quốc gia được xếp hạng.

Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026: 1. Copenhagen (Đan Mạch) 2. Vienna (Áo) 3. Melbourne (Australia) 4. Sydney (Australia) 5. Zurich (Thụy Sĩ) 6. Geneva (Thụy Sĩ) 7. Osaka (Nhật Bản) 8. Adelaide (Australia) 9. Vancouver (Canada) 10. Tokyo (Nhật Bản)

Theo EIU, Tây Âu vẫn là khu vực có mức độ đáng sống cao nhất thế giới với điểm trung bình 91,7, dù giảm nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, châu Á ghi nhận mức tăng 0,3 điểm, lên 73,9.

Sự cải thiện chủ yếu đến từ lĩnh vực y tế, đặc biệt tại các thành phố của Trung Quốc. EIU cho biết điểm số y tế của các đô thị nước này được nâng lên sau khi quốc gia này tăng đầu tư cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và triển khai chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

Nhờ đó, một số thành phố có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng, trong đó Fuzhou tăng 7 bậc, lên vị trí 93.

Ở chiều ngược lại, xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng rõ rệt đến điểm số về mức độ ổn định. Muscat (Oman) giảm 14 bậc xuống vị trí 123, còn Kuwait City giảm 12 bậc xuống hạng 105.

Thành phố Tehran (Iran) cũng tụt xuống vị trí 164 sau những tác động từ xung đột với Iran, trong khi Kyiv (Ukraine) đứng thứ 166.

Theo bà Ana Nicholls, Giám đốc ngành của EIU, điểm số trung bình về mức độ đáng sống trên toàn cầu gần như không thay đổi so với năm trước, khi sự suy giảm về ổn định ở Trung Đông được bù đắp bởi những cải thiện về y tế tại châu Á.

Đáng chú ý, hiện có 9 thành phố châu Á góp mặt trong top 20, phản ánh xu hướng cải thiện chất lượng sống tại khu vực này trong những năm gần đây.