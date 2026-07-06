Vì sao khách Trung Quốc đổ xô đến Hà Nội, TP.HCM?

Hà Nội và TP.HCM nằm trong top 10 điểm đến được khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất mùa hè năm nay, khi du khách có xu hướng ưu tiên những chuyến đi ngắn trong châu Á.

Khách Trung Quốc uống trà sữa bên trong một trung tâm TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bloomberg đưa tin lượng khách Trung Quốc đại lục đi du lịch nước ngoài trong mùa hè năm nay giảm so với cùng kỳ. Những người vẫn xuất ngoại có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần trong khu vực châu Á, do ảnh hưởng của gián đoạn hàng không, căng thẳng địa chính trị và cách tiếp cận thực tế hơn trong chi tiêu du lịch.

Theo dữ liệu đặt chỗ do công ty phân tích du lịch China Trading Desk tổng hợp, Seoul (Hàn Quốc) là điểm đến được khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất mùa hè năm nay. Thành phố này dự kiến đón khoảng 2,15 triệu lượt khách Trung Quốc từ tháng 6 đến tháng 8, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với khoảng 1,94 triệu lượt khách dự kiến.

Phân tích dữ liệu đặt chỗ cho thấy xu hướng du lịch tập trung trong khu vực ngày càng rõ nét, với các điểm đến ở Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Kuala Lumpur (Malaysia) tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi Việt Nam cũng được nhiều du khách lựa chọn khi TP.HCM và Hà Nội đều góp mặt trong top 10 điểm đến mùa hè.

Với quy mô thị trường và khả năng chi tiêu lớn, khách Trung Quốc từ lâu được xem là nhóm du khách có thể quyết định sức hút của một điểm đến. Trong nhiều năm, đây cũng là nhóm khách quốc tế chi tiêu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Hà Nội và TP.HCM lọt top 10 thành phố điểm đến mùa hè yêu thích của khách Trung Quốc. Ảnh: Châu Sa, Đinh Hà, Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), trong năm nay, khách Trung Quốc dự kiến thực hiện hơn 184 triệu chuyến du lịch nước ngoài với tổng mức chi tiêu khoảng 265 tỷ USD . "Khách Trung Quốc vẫn đi du lịch, song những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất trong mùa hè này là nơi gần hơn, an toàn hơn, có chi phí hợp lý hơn và dễ tiếp cận hơn", ông Subramania Bhatt, Giám đốc China Trading Desk, nhận định.

Xung đột tại Trung Đông cũng ảnh hưởng tạm thời đến nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Theo China Trading Desk, lượng khách xuất cảnh của Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong năm nay cho đến khi xung đột tại Iran làm gián đoạn các chuyến bay và kế hoạch du lịch. Trong tháng 6, Trung Quốc dự kiến ghi nhận khoảng 4,9 triệu lượt khách xuất cảnh, giảm so với 5,3 triệu lượt cùng kỳ năm 2025.

Căng thẳng địa chính trị trong khu vực cũng tác động đến xu hướng lựa chọn điểm đến. Dữ liệu cho thấy lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh, dù đây từng là một trong những điểm đến được yêu thích nhất. Lượng khách đến Tokyo trong mùa hè giảm 26%, còn Osaka - điểm đến từng rất hút khách - không còn nằm trong top 10.

Số liệu mới nhất của Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản cũng cho thấy xu hướng hạ nhiệt này khi lượng khách Trung Quốc đại lục đến nước này trong tháng 5 giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Lượt khách 459.435 463.147 482.587 449.524 443.705 398.033

Giám đốc China Trading Desk cho rằng thỏa thuận hòa bình bước đầu giữa Mỹ và Iran sẽ góp phần cải thiện niềm tin của du khách. Tuy nhiên, khôi phục hoàn toàn các đường bay trung chuyển qua khu vực vùng Vịnh sẽ cần thêm thời gian và xu hướng du lịch quãng ngắn trong châu Á nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong mùa thu.

"Giá vé và năng lực khai thác chưa thể trở lại bình thường ngay lập tức vì các hãng hàng không vẫn đang xử lý những vấn đề liên quan đến nhiên liệu, bảo hiểm, khai thác đội bay và khôi phục lịch bay", ông Bhatt nói.