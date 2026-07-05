Quốc gia có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới

Nga hiện là quốc gia sở hữu trữ lượng kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, bỏ xa nhiều quốc gia khai thác kim cương nổi tiếng khác như Botswana, Cộng hòa Angola...

Hệ thống metro tại Nga qua ống kính du khách Việt Nam, năm 2025. Ảnh: Nguyễn Thu Hương.

Nga từ lâu được biết đến có trữ lượng kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới lên đến khoảng 750 triệu carat.

Phần lớn các mỏ kim cương của Nga tập trung tại Cộng hòa Sakha (Yakutia), khu vực thuộc vùng Siberia. Đây được xem là một trong những "thủ phủ" kim cương của thế giới với nhiều mỏ có quy mô lớn và chất lượng cao.

TRỮ LƯỢNG KIM CƯƠNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2025 Nguồn: Statista Nhãn Nga Cộng hoà Botswana Cộng hòa Angola Cộng hòa Congo Nam Phi Cộng hòa Zimbabwe



triệu carat 750 250 150 150 87 56 0

Bên cạnh các mỏ đang được khai thác tại vùng Siberia, nước này còn sở hữu một "kho báu" đặc biệt nằm dưới hố thiên thạch Popigai - nơi được các nhà khoa học ước tính chứa tới hàng nghìn tỷ carat kim cương.

Popigai nằm giữa khu rừng Taiga rộng lớn ở phía đông Siberia, trong một hố va chạm thiên thạch có đường kính khoảng 100 km. Theo ông Nikolai Pokhilenko, Giám đốc Viện Địa chất và Khoáng sản Sobolev (Novosibirsk), khu vực này được hình thành cách đây khoảng 35 triệu năm khi một thiên thạch khổng lồ lao xuống Trái Đất.

Theo Viện Địa chất và Khoáng sản Sobolev, kim cương tại Popigai có độ bền cao gấp khoảng hai lần so với nhiều loại kim cương tổng hợp sử dụng trong công nghiệp.

Tuy nhiên, thay vì đưa mỏ vào khai thác quy mô lớn, Liên Xô thời điểm đó lựa chọn đầu tư phát triển công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp, đồng thời bảo mật sự tồn tại của mỏ kim cương khổng lồ này.

Toàn cảnh hố Popigai nhìn từ trên cao. Ảnh: Mining Technology

Với nguồn tài nguyên khổng lồ trải dài trên lãnh thổ rộng lớn, đặc biệt là những phát hiện tại Siberia, Nga vẫn giữ vị thế là quốc gia sở hữu trữ lượng kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới. Trong đó, hố thiên thạch Popigai vẫn được xem là một trong những mỏ kim cương bí ẩn và giàu tiềm năng nhất từng được con người phát hiện.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia, lượng khách Nga đến Việt Nam đã tăng lên mức cao hơn 1,6 lần so với giai đoạn hoàng kim 2018-2019. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong nửa đầu năm tăng 186% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong các thị trường trọng điểm.