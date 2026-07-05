Điều bất ngờ về nơi Taylor Swift cưới chồng

Madison Square Garden, nhà thi đấu nổi tiếng giữa New York, được Taylor Swift và Travis Kelce biến thành khu vườn cưới riêng tư cho hôn lễ xa hoa.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại Madison Square Garden, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất New York. Thay vì chọn resort ven biển, lâu đài cổ hay khách sạn sang trọng, cặp đôi tổ chức hôn lễ ngay bên trong nhà thi đấu vốn quen thuộc với các trận bóng rổ, khúc côn cầu, hòa nhạc và những sự kiện giải trí quy mô lớn.

Theo Reuters, lễ cưới được tổ chức trong một khu vườn dựng riêng bên trong Madison Square Garden. Đây là chi tiết khiến sự kiện gây chú ý, bởi địa điểm này vốn là một nhà thi đấu rộng lớn, không cửa sổ, thường gắn với tiếng reo hò của khán giả hơn là không khí riêng tư của một hôn lễ.

Một phần nhà thi đấu được tách riêng, che chắn và bài trí lại như khu vườn ấm cúng. Những chi tiết trang trí mềm mại khiến dáng dấp của một sân vận động gần như biến mất, nhường chỗ cho không gian thân mật. Nhiều khách mời tỏ ra bất ngờ khi một địa điểm có quy mô lớn như Madison Square Garden vẫn có thể mang lại cảm giác riêng tư.

Cổng chính Madison Square Garden thông báo trên màn hình Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn. Ảnh: Reuters.

Người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC mô tả khung cảnh bên trong là “một khu vườn trong Madison Square Garden”. Theo ông, dù được tổ chức tại một địa điểm khổng lồ và có sự góp mặt của nhiều ngôi sao, buổi lễ vẫn tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Madison Square Garden, thường được gọi là MSG hoặc The Garden, nằm ở khu Midtown Manhattan. Đây là một trong những biểu tượng của đời sống thể thao và giải trí Mỹ, từng là nơi diễn ra nhiều trận đấu lớn, buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ hàng đầu và sự kiện văn hóa đại chúng. Chính vì vậy, việc Taylor Swift và Travis Kelce chọn nơi này làm địa điểm cưới được xem là lựa chọn khác thường nhưng giàu dấu ấn cá nhân.

Theo website chính thức của MSG, riêng khu vực trong nhà thi đấu có sức chứa khoảng 19.500 người trước khi tính các điều chỉnh sản xuất sự kiện, sức chứa tiệc cocktail khoảng 2.000 người và tiệc ngồi khoảng 1.250 người.

Hàng trăm khán giả vây kín bên ngoài nơi tổ chức đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: Reuters.

Cặp đôi chưa công bố ảnh chính thức sau hôn lễ. Tuy nhiên, một số khách mời đã hé lộ vài chi tiết về không gian và không khí buổi tiệc. Bên ngoài Madison Square Garden, những tấm biển lớn với dòng chữ “JUST&T MARRIED!” xuất hiện như một cách xác nhận hôn lễ của hai ngôi sao.

Trong buổi lễ, Taylor Swift và Travis Kelce diện trang phục của Christian Dior. Chú rể mặc tuxedo trắng, cô dâu xuất hiện trong váy cưới trắng có phần đuôi dài. Cả hai được cho là tự viết lời thề nguyện, một chi tiết khiến hôn lễ mang màu sắc cá nhân hơn giữa bối cảnh xa hoa.

Âm nhạc cũng là điểm nhấn của buổi tiệc. Theo lời khách mời, những bản nhạc nhẹ nhàng được chơi để tạo không khí trước khi tiếng vĩ cầm và cello mở đầu cho lễ cưới. Stevie Nicks, cựu thành viên Fleetwood Mac và là bạn của Taylor Swift, cũng biểu diễn trong sự kiện.

Danh sách khách mời khiến đám cưới trở thành tâm điểm truyền thông. Selena Gomez, Tom Hanks, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Paul McCartney, Gracie Abrams, Jason Sudeikis và Hugh Grant nằm trong số những người được nhìn thấy ra vào Madison Square Garden. Truyền thông Mỹ cho biết hơn 1.000 khách được mời.

Dù vậy, buổi lễ không chỉ có những tên tuổi nổi tiếng. Robin Roberts của Good Morning America cho biết đám cưới có nhiều chi tiết đời thường và gần gũi, với sự hiện diện của hàng xóm, bạn bè thời trung học và những người thân thiết của cặp đôi. Theo bà, nếu bỏ qua danh sách khách mời toàn sao, hôn lễ vẫn mang tinh thần của một đám cưới gia đình.

Sự riêng tư được bảo vệ chặt chẽ trong suốt sự kiện. Đạo diễn Joseph Kahn, người từng thực hiện nhiều video âm nhạc cho Taylor Swift, nói đùa rằng ông chưa từng xa điện thoại lâu đến vậy kể từ năm 1992. Quy định hạn chế điện thoại phần nào lý giải vì sao rất ít hình ảnh từ bên trong buổi tiệc xuất hiện sau hôn lễ.