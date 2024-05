4 điểm đến được nhắc tên trong album mới của Taylor Swift

Ngôi nhà cổ tại Hampstead Heath, quán rượu Black Dog ở London, khách sạn Hotel Chelsea, Newyork... là một số điểm đến có thật được nhắc tên trong album thứ 11 của Taylor Swift.

Khách sạn Hotel Chelsea ở Newyork, công viên Trung tâm... là một số điểm đến được Taylor đề cập trong album mới nhất. Ảnh: Billboard.

Trong album Lover, Taylor Swift dẫn người nghe đến khu chợ náo nhiệt nổi tiếng Camden, con phố Shoreditch tại London (Anh) và tận hưởng không khí về đêm ở Brixit với những quán ăn bình dân trong bài hát London Boy.

Đến album mới nhất The Tortured Poets Department (TTPD), "công chúa nhạc đồng quê" tiếp tục đề cập đến một số địa điểm tĩnh lặng, cổ kính hơn tại London. Như thường lệ, những địa chỉ này vẫn được người hâm mộ nhanh chóng tìm ra, đổ xô đến tham quan, chụp ảnh.



Hampstead Heath

London, Anhh

Hampstead Heath và ngôi nhà cổ Kenwood House. Ảnh: @sheldon_1111, @london.nanzhi.

Câu hát "I left all I knew, you left me at the house by the Heath (tạm dịch: Em bỏ lại tất cả, còn anh bỏ rơi em trong căn nhà cạnh Health)" tại phút 1:30 trong bài So Long, London, đề cập đến Hampstead Health.

Theo Condé Nast Traveller, tạp chí du lịch danh tiếng từ Anh, Hampstead Heath là một khu nhà cổ hiện đã được quy hoạch thành công viên được yêu thích nhất ở London, cách quãng trường Trafalgar 5,6 km.

Health có diện tích rộng khoảng 320 ha, nằm trên một sườn núi. Cảnh vật chủ yếu là cây xanh, đồi, bãi có xanh mướt, là nơi sinh sống của hơn 180 loài chim, 25 loài bướm, rắn cỏ và dơi.

Nhiều du khách quốc tế đến Kenwood House - ngôi nhà lớn có từ thế kỷ 18 có sân vườn trong khuôn viên Heath - để hóa thân thành các quý tộc Anh thời xưa.



Quán rượu The Black Dog

London, Anh

Bên ngoài quán rượu The Black Dog và loại bia lager đắt khách tại đây. Ảnh: @theblackdogvauxhall.

The Black Dog không chỉ là tiêu đề ca khúc thứ 17 trong album TTPD, mà đây còn là một quán rượu ở đường Vauxhall, London. Theo Condé Nast Traveller, một đám đông lớn đã tụ họp tại địa điểm này sau khi nữ ca sĩ phát hành album thứ 11.

Trong bài hát, Taylor Swift chia sẻ về thói quen thường xuyên lui tới quán bar này. Hôm 19/4 - khi album ra mắt, The Black Dog thông báo phục vụ lager (loại bia lên men ở nhiệt độ thấp, trong đó pale lager là loại bia được tiêu thụ nhiều nhất toàn cầu) miễn phí cho 100 khách hàng có thể trích đoạn có tên quán trong bài hát của Taylor.

Ngoài doanh thu, lượng theo dõi trên Instagram của quán cũng tăng lên đáng kể.



Khách sạn Chelsea

New York, Mỹ

Khách sạn Chelsea có 12 tầng, được xếp hạng 4 sao. Ảnh: @hotelchelsea.

New York là điểm đến có tần suất xuất hiện nhiều trong những bài hát của Taylor Swift. Ví như con phố Cornelia được lấy làm tên bài hát trong album Lover. Swift tiếp tục đề cập đến khách sạn Chelsea trong TTPD mới nhất.

Chelsea là một khách sạn 4 sao 12 tầng nằm ở quận Manhattan, New York, có từ cuối thế kỷ XIX. Đây được cho là một trong số công trình biểu tượng của thành phố khi được nhiều nhà văn, họa sĩ, tác giả và nhân vật xã hội có tiếng ghé thăm.

Giá một phòng giường đôi 65 m2 ở đây rơi vào khoảng 12,2 triệu đồng/đêm.



Công viên trung tâm (Central Park)

New York, Mỹ

Công viên Trung tâm tại New York. Ảnh: Aniket Das/ Unsplash.

Central Park được nhắc đến trong bài hát The Bolter - ca khúc thứ 29 - trong TTPD.

Đây là điểm đến thu hút khách bậc nhất của thành phố với khoảng 36 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Công viên nằm tại khu đất "vàng" Manhattan dưới sự quản lý của tổ chức phi lợi nhuận Central Park Conservancy.

Cảnh quan tại đây được đơn vị quản lý quy hoạch, nuôi trồng và chăm sóc bài bản từ ao hồ, lối đi bộ, mã lộ, khu nuôi thú hoang dã... tạo cho du khách cảm giác thỏa mái hòa mình với khoảng không gian xanh tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ.