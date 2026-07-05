Vì sao Khách Nga đến Việt Nam tăng đột biến nửa đầu năm?

Khách Nga đến Việt Nam trong nửa đầu năm tăng 186%, mức cao nhất trong các thị trường trọng điểm. Phục hồi của đường bay, nhu cầu nghỉ dưỡng, lợi thế cạnh tranh là động lực chính.

Khách Nga trên bãi biển Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, hai thị trường luôn dẫn đầu, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế, Nga tiếp tục là điểm sáng với 742.700 lượt khách. Thị trường này tăng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giữ vững vị trí gửi khách lớn thứ 3 của du lịch Việt Nam.

Chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch Covid-19. Đây cũng là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2018 ĐẾN 6 THÁNG NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 6 tháng năm 2026 Lượt khách Lượt khách 606.637 646.524 -1 -1 39.921 125.611 232.312 689.714 742.711

Tháo gỡ "nút thắt"

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này phản ánh hiệu quả của việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của du khách Nga, cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết năm 2025, Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng 197% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách Nga tiếp tục tăng 186% so với cùng kỳ năm trước.

"Đây không chỉ là tín hiệu tích cực của ngành du lịch mà còn phản ánh sự tin cậy, gắn bó và nhu cầu giao lưu ngày càng lớn giữa nhân dân hai nước", bà Hoa Mai nói.

Theo bà, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga như khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Những điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Mũi Né từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách Nga.

Khách Nga dạo chơi TP.HCM, tắm biển Phú Quốc năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường này còn đến từ việc khôi phục các đường bay thẳng và các chuyến bay charter (thuê chuyến). Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết lĩnh vực hàng không giữa hai nước đã khôi phục và tăng cường cả các chuyến bay thường lệ lẫn charter.

Trong mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, mỗi tuần có khoảng 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Vào mùa thấp điểm, vẫn duy trì khoảng 15-20 chuyến mỗi tuần.

Chiều ngược lại, năm 2025 có hơn 40.000 lượt khách Việt Nam sang Liên bang Nga, trong đó Matxcơva và Saint Petersburg là hai điểm đến được ưa chuộng nhất.

Khách Việt khám phá thủ đô Moscow và thành phố Saint Petersburg dịp cuối năm 2025. Ảnh: Trần Phương Thảo.

Hồi tháng 6, một hãng hàng không Việt Nam công bố mở thêm 3 đường bay kết nối Việt Nam với Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng - Moscow, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk.

Mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Ông đánh giá đây không chỉ là thị trường khách châu Âu lớn nhất của du lịch Việt Nam mà còn là nhóm khách có chất lượng cao, thời gian lưu trú dài, trong đó nhiều người lựa chọn nghỉ dưỡng dài ngày để tránh mùa đông và làm việc từ xa tại Việt Nam.

Du khách quốc tế tại Phú Quốc, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Vũng Tàu (TP.HCM) và Mũi Né. Đây cũng là những địa điểm khách Nga quan tâm thời gian gần đây. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Dư địa

Theo Đại sứ, tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn rất lớn. Nếu tháo gỡ được những khó khăn hiện nay, lượng khách du lịch hai chiều sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Ông đề xuất hai nước đổi mới phương thức quảng bá thông qua các hoạt động xúc tiến trực tiếp quy mô lớn; nghiên cứu mở thêm các đường bay thẳng thường lệ giữa các địa phương của hai nước bên cạnh việc duy trì hiệu quả các chuyến bay charter.

Đại sứ cũng cho rằng cần phát triển đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Nga trong bối cảnh lượng khách tăng nhanh, mở rộng các sản phẩm phù hợp với thị trường này như nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và tổ chức hội nghị, hội thảo cho doanh nghiệp Nga tại Việt Nam.

Về thanh toán, ông đề xuất sớm tạo điều kiện để du khách Nga có thể thanh toán chi phí đặt phòng khách sạn, mua tour ngay từ Nga. Theo ông, việc kết nối hệ thống ngân hàng Nga với hệ thống thanh toán QR Code của Việt Nam sẽ là giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Khách Nga trong một buổi dạo chơi TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Đồng quan điểm, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng để hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga thực sự bứt phá, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước, cần tập trung vào một số giải pháp trọng điểm.

Trước hết là chính sách thị thực. Theo bà, Việt Nam luôn chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế, trong đó có khách Nga. Hai bên cần tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các cơ chế thị thực thông thoáng hơn, đặc biệt đối với khách đi theo đoàn và khách sử dụng các chuyến bay charter.

Về kết nối hàng không, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa hai nước tăng nhanh, số lượng đường bay thẳng hiện nay vẫn còn hạn chế so với tiềm năng.

Ngoài ra, bà Hoa Mai đề xuất hai bên tăng cường trao đổi thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của du khách; hỗ trợ tổ chức các chương trình xúc tiến và tham gia hội chợ du lịch quốc tế; đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tạo điều kiện tham gia các chương trình giới thiệu du lịch.

Du khách quốc tế đến bãi Khem (Phú Quốc, An Giang) những ngày cuối tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà cũng cho rằng cần phát triển thêm các sản phẩm phù hợp với thị trường Nga như nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch biển, chăm sóc sức khỏe, golf và du lịch văn hóa; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực biết tiếng Nga, thúc đẩy thanh toán số và tạo thuận lợi cho khách Nga trong quá trình lưu trú tại Việt Nam.

"Ngành du lịch Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu của du khách Nga trong giai đoạn mới", Phó Cục trưởng nhấn mạnh.