6 ngày đu dây, vượt đá bên trong hang động mới phát hiện ở Việt Nam

Đầu tháng 6, Công ty Jungle Boss tiếp nhận thông tin về hang động mới từ một người đi rừng. Đội thám hiểm của đơn vị đã phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) tiến hành tìm kiếm và thám hiểm suốt 6 ngày. Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các chuyên gia quyết định đặt tên là hang Thắng (tiếng Anh: Victory Cave), theo tên của người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí.

Hang Thắng dài khoảng 3.000 m với nhiều khoang rộng hơn 100 m. Trái ngược không gian đồ sộ bên trong, cửa hang chỉ rộng khoảng 5 m2 và nằm ở vị trí khó tiếp cận. Để đến được đây, đoàn thám hiểm phải lội qua nhiều con suối, vượt dốc với hàng chục kg thiết bị chuyên dụng trên vai.

Sau khi đến cửa hang, đoàn sử dụng thiết bị chuyên dụng và triển khai các kỹ thuật an toàn để tiếp cận lòng hang sâu khoảng 20 m.

Cửa ra nằm ở vị trí cao, sâu cuối hang và hẹp đến mức chỉ đủ một người lớn lách qua. Do đó, ánh sáng tự nhiên gần như không thể chiếu vào phần lớn không gian bên trong, buộc đoàn khảo sát phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống chiếu sáng và các phương án đảm bảo an toàn.

Ở nhiều đoạn, các thành viên phải "làm thang" cho nhau để vượt địa hình. Người ở trên đưa tay kéo, người phía sau giữ chân hoặc đỡ phần thân dưới, giúp người ở giữa giữ thăng bằng và vượt qua những khối đá lớn.

Do mới được phát hiện, nhiều khu vực trong hang Thắng chưa có hệ thống hỗ trợ cố định. Tại các vị trí hiểm trở, đội Jungle Boss phải dựa vào kỹ thuật thám hiểm, kinh nghiệm thực địa nhiều năm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Trong điều kiện thiếu sáng, nền hang trơn ẩm, bùn lầy và địa hình còn nguyên sơ, mỗi bước di chuyển đều đòi hỏi sự tập trung, kỹ năng cá nhân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Theo đại diện Jungle Boss, khảo sát hang động mới không chỉ để ghi nhận hiện trạng mà còn phục vụ đánh giá địa hình, xác định các vị trí cần kiểm soát, kiểm tra khả năng tiếp cận và xây dựng phương án an toàn cho các hoạt động khám phá sau này.

Trong quá trình khảo sát, đoàn đi qua 3 hồ canxi lớn. Đây là những hồ canxi có diện tích lớn nhất mà chuyên gia hang động của Jungle Boss từng ghi nhận sau nhiều năm khảo sát hang động. Quanh các hồ canxi xuất hiện nhiều cụm ngọc động với kích thước lớn, khác biệt so với các ngọc động thường gặp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Jungle Boss, cho biết đây mới là giai đoạn đo đạc ban đầu và sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết trước khi xây dựng sản phẩm du lịch. Đơn vị xác định bảo tồn là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình khai thác. Ngay từ giai đoạn khảo sát, Jungle Boss đã tính toán lộ trình tham quan riêng để hạn chế tác động đến các khu vực thạch nhũ, hồ canxi và ngọc động.

Doanh nghiệp dự kiến giới hạn số lượng khách và tần suất khai thác trước khi trình phương án lên Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) xem xét. Theo kế hoạch, tour khám phá hang Thắng được đề xuất ở cấp độ khó 3/6 trong hệ thống tour mạo hiểm của đơn vị. Do hang nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, du khách không thể tự ý vào khám phá.