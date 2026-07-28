Cảnh tượng gây sửng sốt ở Sa Pa

Để ghi lại khoảnh khắc dải ngân hà hiện rõ phía trên biển mây Sa Pa, Duy Chí (ở Hà Nội) đã kiên trì quay lại cùng địa điểm suốt 3 năm, chờ đúng đêm hiếm hoi hội tụ đủ điều kiện.

Dải ngân hà giữa biển mây ở Sa Pa gây sửng sốt Đứng giữa núi suốt 3 tiếng trong đêm 10 độ C, chàng trai Hà Nội chờ khoảnh khắc hiếm hoi khi biển mây che ánh sáng dưới thung lũng, để dải ngân hà hiện rõ bằng mắt thường.

Cuối tháng 7, đoạn video timelapse (tua nhanh) ghi lại dải ngân hà (milky way) vắt ngang bầu trời phía trên biển mây ở Sa Pa (Lào Cai) thu hút hơn một triệu lượt xem và gần 80.000 lượt thích trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước khung cảnh được ví như "không có thật".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Duy Chí (35 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin tại Hà Nội, cho biết bộ ảnh và video được anh thực hiện rạng sáng 2/3/2025 tại xã Hầu Thào (cũ).

Từ khoảng 3h đến khi trời sáng, anh đứng giữa núi suốt 3 tiếng trong điều kiện nhiệt độ khoảng 10 độ C, gió mạnh để chờ khoảnh khắc dải ngân hà xuất hiện phía trên biển mây. Thỉnh thoảng, một vài vệt sao băng vụt qua khung hình.

Đây là thành quả sau 3 năm liên tiếp anh quay lại đúng địa điểm vào cùng thời điểm mỗi năm. "Đây vẫn là giai đoạn cuối đông, đầu xuân nên rất khó gặp một đêm trời đủ trong. Phần lớn thời gian Sa Pa chìm trong mây mù và độ ẩm cao nên cơ hội chụp được rất thấp", anh nói.

Khung cảnh siêu thực dải ngân hà vắt qua biển mây ở Sa Pa, ngày 2/3/2025.

Theo Duy Chí, điều kiện trong đêm hôm đó gần như lý tưởng với người chụp ảnh thiên văn. Biển mây bồng bềnh vừa tạo tiền cảnh, vừa che phần lớn ánh sáng từ thung lũng hắt lên, giúp bầu trời tối gần như tuyệt đối và dải ngân hà hiện rõ, có thể quan sát bằng mắt thường.

Anh cho biết sự kết hợp giữa núi, biển mây và bầu trời đêm chỉ xuất hiện vào đầu mùa xuân. Sang mùa hè và mùa thu, dải ngân hà xuất hiện sớm hơn nhưng biển mây ở Sa Pa lại hiếm gặp, nên khung cảnh núi, mây và bầu trời đêm khó hội tụ cùng lúc.

Duy Chí bắt đầu theo đuổi nhiếp ảnh thiên văn từ năm 2019, từng "săn" dải ngân hà tại nhiều địa điểm ở miền Bắc như: Sa Pa, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Cao Bằng, Long Cốc (Phú Thọ) và Đồng Châu (Thái Bình cũ).

Theo anh, thời điểm xuất hiện của dải ngân hà thay đổi theo từng tháng. Đầu mùa (khoảng tháng 3), ngân hà mọc rất muộn, gần thời điểm bình minh. Đến mùa hè, người chụp có thể ghi hình ngay sau khi mặt trời lặn.

"Mỗi chuyến đi, nếu điều kiện cho phép, tôi chụp đến khi dải ngân hà lặn hẳn hoặc khi bình minh hay trăng lên, tức là khi không thể tiếp tục chụp nữa mới dừng", anh nói.

Biển mây che phần lớn ánh sáng từ thung lũng hắt lên tạo nên khoảnh khắc "để đời" ở Sa Pa, ngày 2/3/2025.

Ngoài máy ảnh và chân máy, Duy Chí cho rằng yếu tố quan trọng nhất khi "săn" ảnh thiên văn là theo dõi thời tiết. Sau nhiều lần lên đường nhưng không thể chụp vì mây hoặc sương mù, anh phát triển ứng dụng SkyRadar.VN nhằm hỗ trợ những người yêu thích chụp bầu trời đêm theo dõi điều kiện thời tiết trước mỗi chuyến đi.

Với anh, điều hấp dẫn nhất của nhiếp ảnh thiên văn không chỉ nằm ở bức ảnh cuối cùng mà còn là trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên.

"Khi ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao và dải ngân hà vắt ngang phía trên, bản thân tôi cảm thấy rất nhỏ bé, còn những âu lo cũng dần biến mất", anh chia sẻ.

Biển mây ở Sa Pa ngày 2/3/2025.

Sa Pa hiện là một trong những điểm đến thu hút đông du khách trong nước và quốc tế nhất phía Bắc.

Theo UBND phường Sa Pa, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón gần 2,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 479.500 lượt khách quốc tế và hơn 2,1 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 16.339 tỷ đồng . Dự kiến đến hết năm, Sa Pa sẽ đón khoảng 4,7 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, nền tảng đặt phòng Agoda từng xếp Sa Pa vào nhóm những điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến vùng cao này.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đặc biệt trong mùa hè, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm như trekking, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm mùa lúa xanh, cũng như mở rộng các hoạt động kinh tế đêm với không gian ẩm thực và chợ đêm được quy hoạch bài bản.