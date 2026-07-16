Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Những hiện tượng thiên nhiên gây sửng sốt ở Côn Đảo

  • Thứ năm, 16/7/2026 09:24 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Được bình chọn là hòn đảo "bí ẩn nhất thế giới", Côn Đảo liên tiếp xuất hiện những hiện tượng hiếm gặp gần đây như cột sáng nhiều màu, "vệt hồng khổng lồ" và sao chổi 170.000 năm.

hòn đảo, Côn Đảo ảnh 1

Khoảng 23h ngày 10/7, trong lúc chờ chụp dải ngân hà (Milky Way)Côn Đảo, Trần Hải Huy Trường (37 tuổi) bất ngờ phát hiện những vệt sáng lạ trên bầu trời, trông như những "thanh gươm ánh sáng". Sau khi tìm hiểu, Trường được biết đây là hiện tượng cột sáng (light pillars), hình thành khi ánh sáng từ mặt đất - trong trường hợp này là từ đội tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi - phản xạ qua các tinh thể băng trong lớp mây mỏng ở tầng cao, tạo thành những cột sáng kéo dài theo phương thẳng đứng. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 2

Các chuyên gia lý giải cột sáng là hiện tượng hiếm gặp do chỉ xuất hiện khi hội tụ nhiều điều kiện về nguồn sáng và khí quyển. Đặc biệt, các cột sáng ghi nhận tại Côn Đảo lần này mang nhiều màu sắc như cam, đỏ, xanh lá và xanh dương, thay vì chỉ có màu trắng như một số trường hợp từng xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 3

"Tôi cảm thấy rất may mắn. Vốn là người có tình yêu dành cho thiên văn và nhiếp ảnh thiên văn, suốt 3 năm qua tôi đã đi chụp bầu trời đêm ở nhiều nước trên thế giới nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy", Trường nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 4

Đây là lần thứ hai liên tiếp Trường ghi lại được hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp tại Côn Đảo. Trước đó, anh từng chụp được "vệt hồng khổng lồ" xuất hiện trên bầu trời, trùng thời điểm Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Văn Xương, đảo Hải Nam. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 5

Hiện tượng này được gọi là space jellyfish, chỉ xuất hiện khi hội tụ nhiều điều kiện về thời gian, vị trí quan sát và góc chiếu của Mặt Trời. Ở độ cao lớn, khí xả từ tên lửa vẫn được ánh Mặt Trời chiếu sáng trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối, tạo nên đám mây màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc giống một sao chổi khổng lồ. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 6

Giữa tháng 4, cũng tại Côn Đảo, Trường ghi lại hình ảnh sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS), thiên thể có chu kỳ quỹ đạo khoảng 170.000 năm, khi đi qua Trái Đất. Chuyên gia từ Hội Thiên văn học Hà Nội cho biết việc quan sát và chụp được sao chổi này là một "cuộc chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Thời điểm quan sát lý tưởng chỉ kéo dài khoảng một tiếng, từ 4h30-5h30, tức khoảng 90 phút trước khi Mặt Trời mọc. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 7

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà do thiên thể này xuất hiện lâu nhất trên bầu trời đêm. Dù vậy, đây cũng là cao điểm mùa mưa với nhiều mây, khiến việc săn ảnh khó khăn hơn so với giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Tại Côn Đảo, chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ trở thành một trong những trải nghiệm được nhiều người dân và du khách săn đón những năm gần đây. Ảnh: Hht Tran.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 8

Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi TP.HCM, rộng khoảng 76 km2, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng một tiếng bay hoặc có thể lựa chọn tàu cao tốc để ra đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.
hòn đảo, Côn Đảo ảnh 9hòn đảo, Côn Đảo ảnh 10

Hòn đảo sở hữu lợi thế hiếm nơi nào ở Việt Nam có được là bầu trời đêm rất ít ô nhiễm ánh sáng. Phần lớn diện tích đảo và vùng biển xung quanh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, giúp bầu trời tối hơn đáng kể so với nhiều vùng biển và hòn đảo khác, tạo điều kiện lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cảnh tượng hiếm gặp gây sửng sốt ở Côn Đảo Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".

Gần đây, tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Theo tạp chí, hòn đảo sở hữu vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ.

Trong 6 tháng đầu năm, Côn Đảo đón hơn 410.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

'Gươm ánh sáng' gây sửng sốt trên bầu trời Côn Đảo

Trong lúc chờ mây tan để chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, Huy Trường bất ngờ chứng kiến những cột sáng nhiều màu vươn thẳng lên bầu trời. Thực tế đây là hiện tượng "cột sáng" hiếm gặp.

28:1686 hôm qua

Côn Đảo lọt top điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới

Đảo Côn Sơn (Côn Đảo) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt danh sách 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026.

10:52 12/7/2026

Hiện tượng lạ hiếm gặp tại hòn đảo 'bí ẩn nhất thế giới' ở Việt Nam

Vệt sáng đỏ hồng khổng lồ xuất hiện trên nền dải ngân hà ở Côn Đảo tối 5/7 khiến nhiều du khách bất ngờ. Hiện tượng này được xác định là đám mây khí xả của tên lửa từ Trung Quốc.

05:59 8/7/2026

Châu Sa

Video: Hht Tran

hòn đảo Côn Đảo Côn Đảo hòn đảo Côn Đảo bí ẩn thế giới hòn đảo bí ẩn hiện tượng lạ hiện tượng thiên nhiên hiện tượng hiếm gặp hiếm gặp đặc khu Côn Đảo TP.HCM du lịch Côn Đảo gươm ánh sáng cột sáng light pillars vệt hồng khổng lồ sao chổi 170.000 năm dải ngân hà Milky Way du khách du lịch TP.HCM săn dải ngân hà

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý