Những hiện tượng thiên nhiên gây sửng sốt ở Côn Đảo

Khoảng 23h ngày 10/7, trong lúc chờ chụp dải ngân hà (Milky Way) ở Côn Đảo , Trần Hải Huy Trường (37 tuổi) bất ngờ phát hiện những vệt sáng lạ trên bầu trời, trông như những "thanh gươm ánh sáng" . Sau khi tìm hiểu, Trường được biết đây là hiện tượng cột sáng (light pillars) , hình thành khi ánh sáng từ mặt đất - trong trường hợp này là từ đội tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi - phản xạ qua các tinh thể băng trong lớp mây mỏng ở tầng cao, tạo thành những cột sáng kéo dài theo phương thẳng đứng. Ảnh: Hht Tran.

Các chuyên gia lý giải cột sáng là hiện tượng hiếm gặp do chỉ xuất hiện khi hội tụ nhiều điều kiện về nguồn sáng và khí quyển. Đặc biệt, các cột sáng ghi nhận tại Côn Đảo lần này mang nhiều màu sắc như cam, đỏ, xanh lá và xanh dương, thay vì chỉ có màu trắng như một số trường hợp từng xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Hht Tran.

"Tôi cảm thấy rất may mắn. Vốn là người có tình yêu dành cho thiên văn và nhiếp ảnh thiên văn, suốt 3 năm qua tôi đã đi chụp bầu trời đêm ở nhiều nước trên thế giới nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy", Trường nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Hht Tran.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Trường ghi lại được hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp tại Côn Đảo. Trước đó, anh từng chụp được "vệt hồng khổng lồ" xuất hiện trên bầu trời, trùng thời điểm Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Văn Xương, đảo Hải Nam. Ảnh: Hht Tran.

Hiện tượng này được gọi là space jellyfish , chỉ xuất hiện khi hội tụ nhiều điều kiện về thời gian, vị trí quan sát và góc chiếu của Mặt Trời. Ở độ cao lớn, khí xả từ tên lửa vẫn được ánh Mặt Trời chiếu sáng trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối, tạo nên đám mây màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc giống một sao chổi khổng lồ. Ảnh: Hht Tran.

Giữa tháng 4, cũng tại Côn Đảo, Trường ghi lại hình ảnh sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) , thiên thể có chu kỳ quỹ đạo khoảng 170.000 năm, khi đi qua Trái Đất. Chuyên gia từ Hội Thiên văn học Hà Nội cho biết việc quan sát và chụp được sao chổi này là một "cuộc chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Thời điểm quan sát lý tưởng chỉ kéo dài khoảng một tiếng, từ 4h30-5h30, tức khoảng 90 phút trước khi Mặt Trời mọc. Ảnh: Hht Tran.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà do thiên thể này xuất hiện lâu nhất trên bầu trời đêm. Dù vậy, đây cũng là cao điểm mùa mưa với nhiều mây, khiến việc săn ảnh khó khăn hơn so với giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Tại Côn Đảo, chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ trở thành một trong những trải nghiệm được nhiều người dân và du khách săn đón những năm gần đây. Ảnh: Hht Tran.

Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi TP.HCM, rộng khoảng 76 km2, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng một tiếng bay hoặc có thể lựa chọn tàu cao tốc để ra đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hòn đảo sở hữu lợi thế hiếm nơi nào ở Việt Nam có được là bầu trời đêm rất ít ô nhiễm ánh sáng. Phần lớn diện tích đảo và vùng biển xung quanh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, giúp bầu trời tối hơn đáng kể so với nhiều vùng biển và hòn đảo khác, tạo điều kiện lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà. Ảnh: Linh Huỳnh.

Gần đây, tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Theo tạp chí, hòn đảo sở hữu vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ.