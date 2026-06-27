Tạp chí Mỹ lý giải nguyên nhân du lịch Việt Nam bứt tốc ở Đông Nam Á

Fortune - tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ, nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.

Phía sau kỷ lục về lượng khách quốc tế là sự cộng hưởng giữa chính sách cởi mở và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong kiến tạo các hệ sinh thái du lịch đẳng cấp.

Những "đầu tàu" mới của du lịch Việt Nam

Nếu nhiều năm trước, Thái Lan gần như là lựa chọn mặc định của du khách quốc tế khi đến Đông Nam Á, thì theo Fortune, cục diện đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2025, Việt Nam lần đầu đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước và lập kỷ lục mới của ngành du lịch. Đáng chú ý, cùng năm, Việt Nam cũng vượt Thái Lan để trở thành điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất với khoảng 5,3 triệu lượt khách.

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, du lịch hiện đóng góp gần 10% GDP và được kỳ vọng mang về khoảng 41 tỷ USD doanh thu trong năm 2026. Trả lời Fortune, TS Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên cao cấp và Điều phối viên chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), nhận định Việt Nam đang cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Điểm đáng chú ý là động lực tăng trưởng không còn tập trung ở đô thị lớn, mà lan tỏa tới những điểm đến giàu bản sắc. Dữ liệu từ Klook được Fortune dẫn lại cho thấy lượng khách đến Phú Quốc và Sa Pa đều tăng hơn gấp đôi trong năm 2025. Theo ông CS Soong, Phó chủ tịch phụ trách phát triển doanh nghiệp của Klook, du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Cáp treo Fansipan là một trong những bước ngoặt giúp định vị du lịch Sa Pa, đưa lượng khách đến thị trấn núi tăng mạnh.

Từ nhận định của Fortune khi nhìn vào thực tế, có thể thấy, chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Phú Quốc tăng từ khoảng 1,45 triệu lượt khách năm 2016 lên hơn 8,1 triệu lượt năm 2025. Cùng năm, Sa Pa đạt khoảng 4,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch tăng hơn 11 lần so với giai đoạn trước khi được đầu tư đồng bộ. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch năng động với hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sự kiện quốc tế ngày càng phong phú.

Động lực đưa du lịch Việt Nam bứt phá

Theo Fortune, phía sau con số tăng trưởng là những động lực quan trọng: Chính sách visa ngày càng cởi mở, hàng không mở rộng, hạ tầng được đầu tư và sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân trong phát triển điểm đến.

Trước hết là chính sách thị thực. Việt Nam mở rộng miễn thị thực cho 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú đối với nhiều thị trường trọng điểm, giúp du khách quốc tế dễ dàng lựa chọn Việt Nam hơn. Theo bà Alexandra Murray, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hilton, việc nới lỏng chính sách visa giúp du khách đưa ra quyết định nhanh hơn, đặc biệt với chuyến nghỉ dưỡng dài ngày.

Chính sách visa nới lỏng, đặc biệt Phú Quốc cho phép du khách quốc tế nhập cảnh và lưu trú lên đến 30 ngày mà không cần thị thực, mở “cánh cửa” và đưa nhiều khách quốc tế đến Việt Nam.

Song song với đó là sự đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và kết nối quốc tế. Các đường bay mới liên tục được mở, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai, trong đó có công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Điều này tạo nền tảng để Việt Nam thu hút những phân khúc khách có giá trị gia tăng cao như nghỉ dưỡng, MICE hay du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, Fortune cho rằng hạ tầng và chính sách mới chỉ là điều kiện cần. Thành công của một điểm đến không chỉ nằm ở việc đưa du khách đến đó, mà còn cần có trải nghiệm khiến họ muốn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại.

Đây cũng là lĩnh vực khu vực tư nhân đang tạo dấu ấn khi chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.

Phú Quốc là ví dụ tiêu biểu. Từ hòn đảo nổi tiếng với cảnh quan tự nhiên, phía nam đảo Phú Quốc được phát triển thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Trong gần một thập kỷ, Sun Group từng bước kiến tạo diện mạo mới cho khu vực với Sun World Hon Thom, hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, các show diễn đa phương tiện cùng màn trình diễn pháo hoa hàng đêm, tạo trải nghiệm kéo dài từ ban ngày đến đêm, giúp du khách lưu trú lâu và chi tiêu nhiều hơn.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tại Phú Quốc được đầu tư đồng bộ, tạo nhiều trải nghiệm độc đáo để du khách vui chơi trọn ngày và lưu trú lâu hơn.

Cùng với đó là sự hiện diện của thương hiệu khách sạn quốc tế như JW Marriott Phu Quoc, New World Phu Quoc hay La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ. Sự kết hợp giữa nhà phát triển trong nước và thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới sẽ góp phần tạo sức hút khách quốc tế.

Tại Sa Pa, bước ngoặt không chỉ đến từ tuyến cáp treo Fansipan mà còn từ việc định vị lại điểm đến. Quần thể Sun World Fansipan Legend cùng Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa đưa Sa Pa từ điểm đến trekking trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, văn hóa và trải nghiệm bốn mùa, giúp khai thác hiệu quả hơn giá trị thiên nhiên và bản sắc Tây Bắc.

Hình ảnh phối cảnh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong tương lai.

Không chỉ phát triển điểm đến, doanh nghiệp Việt Nam còn mở rộng hợp tác với tập đoàn quốc tế. Fortune dẫn chứng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group hợp tác cùng Changi Airport Group. Khoản đầu tư này cùng nhiều khoản đầu tư khác được triển khai rốt ráo trước thềm APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo bà Alexandra Murray, tốc độ triển khai các dự án du lịch quy mô lớn tại Việt Nam là điều bà "chưa từng chứng kiến ở bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả Trung Đông".

Song, Fortune nhấn mạnh tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi đi cùng chất lượng và theo các chuyên gia được Fortune phỏng vấn, Việt Nam đang nỗ lực vừa làm, vừa rút kinh nghiệm từ bài học của các quốc gia khác và rất quan tâm đến thông lệ quốc tế tốt nhất để theo đuổi thành quả bền vững và dài hạn.