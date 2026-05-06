Sứ mệnh ‘làm đẹp’ Đà Nẵng của Sun Group với cam kết dài hạn

Gần hai thập kỷ trước, Đà Nẵng là điểm khởi đầu cho sứ mệnh làm đẹp những vùng đất của Sun Group.

Thành phố sông Hàn cũng là nơi để “người khai mở” tiếp tục kiến thiết đô thị, đưa Đà Nẵng vươn tầm quốc tế.

Cuộc tái định hình chính mình của Đà Nẵng

Với việc sáp nhập cùng Quảng Nam vào tháng 7/2025 và bản quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050 mới được phê duyệt vào tháng 3/2026, cục diện kinh tế và không gian đô thị Đà Nẵng đang thay đổi nhanh. Đó cũng là vận hội mới để Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành “siêu đô thị” 6 triệu dân, cực tăng trưởng trọng điểm quốc gia và trung tâm tài chính - du lịch quốc tế.

Để giải bài toán đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây không phải “phép cộng cơ học” giữa những bản quy hoạch, mà phải là quá trình tái thiết toàn bộ không gian phát triển.

Cầu Vàng - công trình biểu tượng của Sun Group, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Đà Nẵng.

Thành phố đang mở rộng không gian, đặc biệt “kéo” dân cư về phía nam để giảm tải trung tâm, khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng cường liên kết đô thị lân cận và hình thành các cụm đô thị đổi mới, sáng tạo, cụm đại học. Khu vực này đồng thời là trục chuyển đổi quan trọng, điểm liên kết giữa trung tâm Đà Nẵng (cũ) với Hội An cũng như cụm công nghiệp, logistics tại Quảng Nam trước đây. Theo đó, công cuộc “tái định hình” của Đà Nẵng không thể thiếu sự góp mặt của tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group.

Cam kết dài hạn của Sun Group

Từ năm 2007, Sun Group chọn Đà Nẵng để bắt đầu hành trình “làm đẹp những vùng đất”, đưa Việt Nam vươn ra thế giới.

Điều tạo nên sự khác biệt trong cách Sun Group chung tay cùng Đà Nẵng không nằm ở quy mô mà ở sự liên kết giữa các công trình. Tất cả dự án đều là mảnh ghép thuộc vòng tròn sinh thái lớn, tương hỗ nhau, thúc đẩy trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng, tạo ra sức sống cho điểm đến, kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế và thu hút vốn đầu tư.

Sun World Ba Na Hills - “trụ cột” vững chắc trong hệ sinh thái của Sun Group.

Mỗi dự án trong danh mục của Sun Group tại thành phố sông Hàn đều mang sứ mệnh riêng: Sun World Ba Na Hills tạo nên “trụ cột” du lịch với lượng khách lớn; InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort định hình chân dung điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp; quần thể bất động sản ven sông Hàn góp phần phục vụ nhu cầu cư trú của tầng lớp tinh hoa, chuyên gia quốc tế; trong khi tổ hợp bất động sản ven biển hay phía nam có vai trò thu hút dân cư mới đến định cư.

Nói cách khác, Sun Group không phát triển tòa tháp căn hộ hay khu nghỉ dưỡng riêng lẻ, mà chọn phát triển chuỗi dự án tại trung tâm ven sông Hàn, đồng thời định hình trục phát triển mới của Đà Nẵng dựa trên trụ cột du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hạ tầng và BĐS cao cấp. Sự cộng hưởng và tầm nhìn dài hạn này giúp BĐS trong hệ sinh thái Sun Group luôn có “sức đề kháng” tốt trước biến động của thị trường và duy trì đà tăng giá bền vững.

InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort định vị Đà Nẵng như điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Bình minh lên từ phía nam

Theo quy hoạch mới, phía nam Đà Nẵng nổi lên thành “nhân tố thực lực” nhờ quỹ đất rộng, áp lực hạ tầng thấp hơn trung tâm và vị trí đắc địa trên trục kết nối Đà Nẵng - Hội An. Đà Nẵng định hướng sẽ hút dân về đây để hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giáo dục đào tạo mang tầm quốc tế.

Sun Group tiên phong kiến thiết không gian đô thị phía nam Đà Nẵng.

Để thực hiện mục tiêu này, hàng loạt đề án trọng điểm sẽ được triển khai, biến nơi đây thành điểm đến an cư của giới chuyên gia, trí thức. Đó là tiền đề để hạ tầng, thương mại - dịch vụ và đặc biệt là quần thể bất động sản tại khu vực này bùng nổ.

Đón đầu cơ hội, Sun Group sớm “làm đẹp” nơi đây bằng việc kiến tạo cụm đô thị cao cấp, tạo thành hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - đầu tư khép kín và bền vững. Sự xuất hiện của khu đô thị Sun Riverpolis, “đảo kim cương” Sunneva Island hay các tòa tháp biểu tượng được giới thiệu gần đây như Cora Tower, Spana Tower và FourS Tower là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa tham vọng biến nơi đây thành tâm điểm an cư của công dân toàn cầu.

Tổ hợp căn hộ FourS Tower kiến tạo tâm điểm an cư tại nam Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh.

Việc liên tiếp tung ra “át chủ bài” tái khẳng định cam kết của Sun Group trong việc luôn song hành đưa Đà Nẵng vươn tầm quốc tế, đi tìm “bình minh” rực rỡ ở những vùng đất mới.