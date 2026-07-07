'Disneyland phiên bản nghèo' của Trung Quốc

Trung Quốc đang tạo ra “Disneyland giá rẻ” theo cách riêng với phiên bản ít trò chơi hơn, nhưng mức giá dễ tiếp cận, linh hoạt và hợp gu mạng xã hội.

Du khách chen chúc xung quanh khu vui chơi Labubu tại Pop Land ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/2/2025. Ảnh: VCG.

Tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, công viên giải trí mới của iQiyi đưa du khách bước vào thế giới phim ảnh bằng kính thực tế ảo. Trong một trải nghiệm lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, người chơi đứng giữa chiến trường, nhìn Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương giao chiến phía trên, trong khi sàn nhà rung chuyển dưới chân.

Giống Disneyland, các công viên giải trí mới ở Trung Quốc cũng biến nhân vật, câu chuyện và thế giới hư cấu thành điểm đến ngoài đời thực. Du khách không chỉ xem phim, theo dõi nhân vật hay sưu tầm đồ chơi, mà có thể bước vào bối cảnh, gặp diễn viên hóa thân, chơi trò chơi và mua hàng lưu niệm, theo Sixth Tone.

Khác biệt nằm ở quy mô, cách vận hành, mức giá và đối tượng tiếp cận. Thay vì những đại công viên với lâu đài, tàu lượn, khu nghỉ dưỡng và vé vào cửa đắt đỏ, các thương hiệu Trung Quốc chọn mô hình nhỏ hơn, giá mềm hơn, dễ thay đổi hơn và nhắm thẳng vào nhóm khách trẻ thích check-in, tương tác và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội.

Mặt tiền công viên giải trí của iQiyi tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, ngày 11/2 (ảnh trái); và lối vào công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: VCG, @Dave Mani.

Tại công viên iQiyi, các bộ phim và phim truyền hình ăn khách được tách thành bối cảnh, màn trình diễn, trò chơi nhập vai và khu tương tác. Du khách có thể bước vào không gian quen thuộc của phim chống tham nhũng The Knockout (Cuồng Phong), xem biểu diễn võ hiệp lấy cảm hứng từ Mysterious Lotus Casebook (Liên Hoa Lâu), hoặc tham gia trò chơi để đổi những phần quà nhỏ.

Theo Zhang Hang, Phó chủ tịch cấp cao iQiyi, một IP (Intellectual Property - tài sản trí tuệ, chỉ một thương hiệu, một vũ trụ nội dung, hoặc một nhân vật cụ thể được sáng tạo ra, có bản quyền và có thể khai thác thương mại) muốn đưa vào công viên phải tạo được “một vũ trụ hoàn chỉnh”, có nhân vật, bối cảnh và cảm xúc đủ mạnh để khán giả muốn bước vào, thay vì chỉ xem trên màn hình.

Ở Bắc Kinh, Pop Mart thử nghiệm hướng đi tương tự với Pop Land, công viên xoay quanh Labubu và các nhân vật đồ chơi sưu tầm. Nằm trong công viên Triều Dương, Pop Land rộng khoảng 40.000 m2, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Universal Studios Bắc Kinh. Giá vé từ 88 nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với các công viên giải trí lớn.

Khu mua sắm Pop Land ở Bắc Kinh, ngày 23/2. Ảnh: VCG.

Pop Land không đặt trọng tâm vào trò chơi cảm giác mạnh. Điểm hút khách nằm ở bối cảnh cổ tích, nhà gỗ trong rừng, nhân vật đáng yêu và các góc chụp ảnh. Với nhiều du khách trẻ, đây là lựa chọn nhẹ nhàng hơn, không cần dành cả ngày, không phải xếp hàng quá lâu, nhưng vẫn có đủ trải nghiệm để đăng mạng xã hội.

Giảng viên Yuan Ding từ Viện Du lịch Thượng Hải, cho biết các công viên kiểu mới này nhắm thẳng vào nhóm khách am hiểu văn hóa đại chúng, thích tương tác và tạo nội dung. Giá vé thấp giúp kéo khách vào cửa, còn doanh thu chính đến từ hàng lưu niệm, trò chơi, ảnh và các trải nghiệm phụ trợ.

Lợi thế của các thương hiệu Trung Quốc là chất liệu văn hóa đã quen thuộc với khán giả nội địa, từ Tây Du Ký, phim cổ trang, phim phá án đến Labubu. Người chơi không cần được giải thích quá nhiều, chỉ cần bước vào là nhận ra thế giới mình từng xem hoặc theo dõi trên mạng.