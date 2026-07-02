Đại Khê - nơi lưu giữ ký ức

Nép mình bên dòng sông Đại Hán, phố cổ Đại Khê ở Đài Loan (Trung Quốc) còn lưu giữ nguyên vẹn ký ức của thương cảng sầm uất ở thế kỷ XIX.

Đến phố cổ Đại Khê, tôi không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp, mà còn lắng lại để chiêm nghiệm câu chuyện của thời gian.

Cơn “đau đầu” thú vị

Trở lại Đài Loan lần nữa, vẫn trên chuyến bay Vietjet với tàu bay hiện đại, đội ngũ tiếp viên trẻ trung, năng động, tôi lại bắt đầu khám phá điểm đến mới ở hòn đảo này.

Tôi phải “đau đầu” chọn lựa nơi thăm thú, bởi từ Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang đến Đài Loan có nhiều hành trình như Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng. Trong đó, Đài Bắc hiện đại, Đài Trung thư thả, Đài Nam đậm dấu tích lịch sử, Cao Hùng đầy sức trẻ hướng ra biển hay Cửu Phần lung linh đèn lồng đỏ đẹp tựa cổ tích, tất cả đều hấp dẫn. Điểm nào cũng lý thú, cũng thúc giục tôi đặt vé Vietjet, xách ba lô lên đường.

Phố cổ Đại Khê với nét đẹp hoài cổ giúp giảm bớt căng thẳng, mệt nhọc.

Vì muốn tìm về điều xưa cũ, hoài cổ để giảm bớt căng thẳng, mệt nhọc sau chuỗi ngày chạy đua với công việc, tôi đã chọn dừng chân ở Đại Khê, khu phố cổ của thành phố Đào Viên, nằm ở tây nam Đài Bắc.

Phố cổ bên sông

Chuyến bay VJ942 khởi hành từ Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Đào Viên lúc 18h. Tôi về Đài Bắc nghỉ ngơi, hôm sau thảnh thơi trên tàu rồi chuyển xe buýt đến Đài Khê, bắt đầu thả hồn vào điều xưa cũ, trầm mặc nơi phố cổ. Đại Khê khiến tôi ấn tượng với con phố nhỏ và những ngôi nhà cổ kính, mặt tiền chạm khắc tinh xảo, in đậm dấu ấn của một thời phồn thịnh đã tạo nên diện mạo Đại Khê ngày nay.

Tọa lạc bên bờ sông Đại Hán, từ thế kỷ XIX, Đại Khê đã nổi lên là thương cảng nhộn nhịp và trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Đài Loan, có nét tương đồng phố cổ Hội An. Kiến trúc Baroque là phong cách xây dựng phổ biến ở Đại Khê nhưng không thuần túy Baroque châu Âu, mà được biến tấu thành Baroque Đài Loan, pha trộn giữa kiến trúc phương Tây và truyền thống Trung Hoa.

Du khách hoài niệm nhịp sống của thương cảng phồn hoa.

Chi tiết rõ nhất ở các ngôi nhà là cột kiểu châu Âu, mái vòm cong và hoa văn phù điêu nổi. Các ngôi nhà có mặt tiền hẹp nhưng chiều dài sâu, tiện lợi cho buôn bán. Giới kiến trúc sư gọi Đại Khê là sự pha trộn giữa phong cách phương tây và truyền thống bản địa, tạo nên kiến trúc độc đáo.

Dạo bước trên con phố rêu phong, giữa sự tấp nập của du khách, của quầy hàng, tôi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tinh xảo châu Âu, vừa hòa vào nhịp sống chầm chậm, hoài cổ ở cố đô nào đó, nhưng lại thấy riêng biệt không nơi nào có được.

Thanh âm thời gian

Đi hết con phố Heping, tôi cảm nhận được luồng gió mát từ sông Đại Hán. Rẽ sang phố Puji, con phố chạy dọc bờ sông, vườn cây rộng với thảm cỏ xanh rờn, tán cây tươi mát hiện ra, tạo khoảng nghỉ trước khi tiếp tục khám phá. Thong thả dừng chân ở đây, khẽ nhắm mắt, lắng nghe để cảm nhận thanh âm sôi động của thương cảng náo nhiệt, theo thời gian ùa về.

Phố Puji chạy dọc sông Đại Hán, nơi vọng lại thanh âm náo nhiệt của thương cảng xưa.

Bến sông Đại Hán từng là nơi tàu thuyền từ biển có thể đi sâu vào nội địa. Nhờ đó, Đại Khê định hình trạm trung chuyển quan trọng từ khu vực sâu trong đảo ra biển, xuất khẩu đi nước ngoài, đồng thời là nơi tiếp nhận hàng hóa từ các nước chuyển đến, vận chuyển đến khu vực khác của Đài Loan. Hàng hóa lưu thông qua Đại Khê gồm gỗ, gạo, trà, than đá, sản vật miền núi. Trong đó, long não là mặt hàng đã đem đến sự giàu có cho người dân Đại Khê.

Ở giai đoạn cực thịnh, thương cảng Đại Khê nhộn nhịp tàu bè ra vào. Thương nhân từ nhiều nơi, không riêng người Đài Loan, Trung Quốc mà ở cả Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha đều đến đây buôn bán, đặt trụ sở, góp phần hình thành khu phố đặc trưng cho Đại Khê.

Cầu Đại Khê bắc qua sông Đại Hán, chứng nhân cho sự chuyển mình của Đại Khê từ thương cảng nhộn nhịp sang thị trấn lịch sử và du lịch.

Trải qua thăng trầm, sông Đại Hán đã thay đổi dòng, lượng nước không đủ sâu để khai thác giao thông đường thủy. Cùng với đó, sự phát triển của hệ thống đường sắt, đường bộ đã khép lại vai trò thương cảng Đại Khê, nhưng nó vẫn là chứng nhân ký ức của thời vàng son.

Hồn cốt ẩm thực

Nếu dãy phố cổ kính lưu giữ ký ức của hoạt động giao thương sôi động, thì ẩm thực cho bạn hình dung về đời sống thường nhật của cư dân Đại Khê. Ẩm thực Đại Khê phản ánh rõ lịch sử thương mại và đời sống nơi đây.

Quầy hàng ẩm thực luôn níu chân du khách khi đến Đại Khê.

Đại Khê nổi tiếng với đậu phụ khô có hương thơm đặc trưng. Mùi thơm tỏa ra từ quầy hàng, len lỏi trên con phố, quện vào không gian, nhẹ nhàng níu chân tôi. Tại đây, quán bán đậu phụ chật kín người xếp hàng, chờ đến lượt thưởng thức. Đặc thù công việc vận chuyển hàng hóa cần “chắc dạ” nên đậu phụ là món ăn thích hợp của người dân. Đậu phụ Đại Khê được ép chắc, có màu nâu óng, dai, càng nhai vị đậm đà, càng ngọt.

Ngoài đậu phụ, Đại Khê còn nhiều món ngon khác được chế biến thủ công, là bí quyết gia truyền từ nhiều đời. Người dân duy trì món ăn này phần vì gìn giữ hồn cốt cha ông, phần muốn du khách được trở về với Đại Khê đậm chất lịch sử, văn hóa. Nhưng vốn dĩ là nơi chào đón người từ mọi miền nên món bánh gạo mềm dẻo, bánh làm từ lạc có hương vị làng quê, hay quán bán mì được điều chỉnh gia vị để phù hợp khẩu vị của mọi người.

Đại Khê là nơi du khách được hòa vào điều bình dị, đẹp đẽ, lặng lẽ trôi theo thời gian.

Chiều xuống, mặt trời dần khuất, phủ màu hổ phách lên mái nhà đã nhuốm màu tháng năm, càng điểm tô thêm vẻ đẹp trầm lắng cho Đại Khê. Tia nắng cuối ngày hắt xuống sau mỗi bước chân khiến tôi nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.

Đại Khê được ví như nốt lặng của bản nhạc, đã cho tôi hòa vào điều bình dị, đẹp đẽ, lặng lẽ trôi theo thời gian, bảo tồn ký ức điểm đến ấn tượng trong chặng hành trình trên những cánh bay Vietjet của tôi.