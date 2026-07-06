Đầu bếp mang gần 600 kg thực phẩm chăm Haaland và đồng đội ở World Cup

Mang gần 600 kg thực phẩm từ Na Uy sang Mỹ, 3 đầu bếp của đội tuyển chuẩn bị 4 bữa ăn mỗi ngày cho hơn 60 thành viên, với thực đơn được thiết kế bài bản.

Erling Haaland ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Na Uy trên sân vận động ở New York, Mỹ, rạng sáng 6/7.

Khi đến Mỹ dự World Cup 2026, đội tuyển Na Uy mang theo 300 kg cá hồi và cá hồi vân, 100 kg cá bơn Đại Tây Dương (halibut), 80 kg phô mai nâu truyền thống và 100 kg phô mai Jarlsberg từ quê nhà. Theo bếp trưởng Aron Espeland, số thực phẩm này không nhằm thay thế nguyên liệu địa phương mà giúp duy trì chế độ ăn quen thuộc cho các cầu thủ trong thời gian thi đấu xa nhà.

"Khi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, sự ổn định là rất quan trọng. Các cầu thủ đã quen với một số loại thực phẩm và hương vị nhất định. Những món ăn quen thuộc không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong suốt giải đấu căng thẳng", Espeland nói với tờ EatingWell.

Ông cho biết các đầu bếp hiểu rõ đặc tính của những nguyên liệu mang từ Na Uy cũng như cách chế biến chúng. Đây đều là các thực phẩm đã đồng hành cùng đội tuyển trong nhiều đợt tập trung và các trận đấu quốc tế trước đó.

Khối lượng thực phẩm được tính toán dựa trên số lượng cầu thủ, ban huấn luyện, thời gian diễn ra giải đấu, thực đơn dự kiến và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Erling Haaland cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Brazil trên sân vận động ở New York, Mỹ, rạng sáng 6/7.

Ban hậu cần của tuyển Na Uy có ba đầu bếp, phụ trách chuẩn bị 4 bữa ăn mỗi ngày cho hơn 60 thành viên, gồm cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ. Thực đơn được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc: món ăn đơn giản, giàu dinh dưỡng và sử dụng nguyên liệu chất lượng cao.

Bữa sáng thường gồm yến mạch, trứng hoặc sinh tố. Bữa trưa và bữa tối, đặc biệt trước các trận đấu, được thiết kế nhằm tối ưu năng lượng, hỗ trợ hồi phục và duy trì khả năng bù nước cho cơ thể. "Chúng tôi phục vụ nhiều loại protein nạc như cá hồi, cá bơn, thịt gà và thịt bò, kết hợp với cơm, khoai tây, mì pasta, rau xanh, trái cây tươi và salad", Espeland nói.

Bếp trưởng cho biết công việc chuẩn bị bốn bữa ăn mỗi ngày trong suốt giải đấu là thách thức lớn. "Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nguồn nguyên liệu từ Na Uy, chúng tôi hi vọng có thể góp phần giúp các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất tại World Cup", ông cho hay.

Các đội tuyển mang đầu bếp riêng và một phần thực phẩm từ quê nhà đến World Cup không phải điều hiếm gặp. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đây là thông lệ phổ biến đối với các vận động viên đỉnh cao thường xuyên thi đấu quốc tế.

Điều này giúp duy trì chế độ ăn ổn định, giảm nguy cơ cơ thể phản ứng với nguyên liệu mới, tạo cảm giác gần gũi về văn hóa và đáp ứng sở thích ăn uống của từng cá nhân.

Erling Haaland cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Brazil trên sân vận động ở New York, Mỹ, rạng sáng 6/7.

Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng thể thao từng làm việc với nhiều đội thể thao chuyên nghiệp, cho rằng việc mang thực phẩm đến các giải đấu quốc tế chủ yếu nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát, tính ổn định và hiệu suất thi đấu, chứ không xuất phát từ sự thiếu tin tưởng.

Theo bà, dinh dưỡng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích ở World Cup. Các cầu thủ phải tập luyện, di chuyển và thi đấu với cường độ rất cao, nhiều trận trong thời gian ngắn, đồng thời thích nghi với thời tiết và múi giờ khác nhau.

"Những gì họ ăn tác động trực tiếp đến nguồn năng lượng, tình trạng bù nước, khả năng hồi phục, hệ miễn dịch, thậm chí cả việc đưa ra quyết định trên sân. Khi khoảng cách giữa thắng và thua rất mong manh, việc duy trì chế độ dinh dưỡng ổn định trở nên đặc biệt quan trọng", Amy nói.

Haaland khiến cầu trường 'nổ tung' Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.

Trên sân vận động ở New York rạng sáng 6/7 (giờ Hà Nội), Erling Haaland là "người hùng" ghi cả hai bàn trong hiệp hai, giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Brazil 2-1 và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Cú đúp cũng giúp tiền đạo của Man City nâng thành tích lên 7 bàn, gia nhập nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng.