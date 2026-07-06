Giới trẻ thi nhau ăn bánh kem dính 'tóc'

Lớp "tóc" phủ kín trên những chiếc bánh kem gây sốt thực chất là rong tóc tiên. Trào lưu này khiến nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người lắc đầu vì quá giống tóc thật.

Nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi thử món bánh kem tóc tiên đang gây sốt. Ảnh: Ninh Anh Bùi.

Đầu tháng 7, mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh ăn thử chiếc bánh kem trắng phủ kín những sợi đen dài giống tóc. Hàng loạt nhà sáng tạo nội dung và bạn trẻ nhanh chóng "đu trend", biến món bánh có ngoại hình gây tranh cãi này thành chủ đề được bàn tán trên TikTok và Facebook.

Điều khiến nhiều người tò mò không nằm ở hương vị mà ở cảm giác "đánh lừa thị giác". Từ xa, lớp phủ trên bánh trông như tóc thật, khiến không ít người vừa thích thú vừa e ngại. Bên cạnh những ý kiến khen ý tưởng độc đáo, nhiều người thừa nhận "chỉ nhìn thôi đã thấy mất cảm giác ăn".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Hải Phương (24 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết bản thân thường xuyên trải nghiệm các món ăn đang nổi trên mạng, song lần này lại quyết định đứng ngoài cuộc.

Trong khi đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung vẫn quyết định mua về ăn thử để kiểm chứng hương vị. Hoàng Anh Panda không giấu được sự ngạc nhiên ngay khi mở hộp bánh: "Sao chiếc bánh kem này có thể hot được vậy?".

Nhiều nhà sáng tạo nội dung và các bạn trẻ thi nhau thử bánh kem tóc tiên. Ảnh: Hoàng Anh Panda, Vy Cát Lai.

Theo Hoàng Anh, phần bánh kem vẫn có hương vị bình thường, nhưng lớp rong tóc tiên gần như không có mùi vị, tạo cảm giác như đang nhai tóc. Nhà sáng tạo nội dung này cho biết rong tóc tiên khá cứng, không ăn nhập với kết cấu mềm của bánh kem nên khi ăn cảm giác khá "lạc quẻ". Trong lúc thử món, anh còn bị ho vì các sợi rong dài và dai, đồng thời khuyến cáo mọi người, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ nên cẩn thận để tránh nguy cơ bị sặc.

Nhà sáng tạo nội dung Vy Cát Lai cũng thực hiện phiên bản bánh đang gây sốt. Cô nhận xét phần bánh kem vẫn ngon như bình thường, song rong tóc tiên gần như không có vị, khá cứng và tạo cảm giác giống những sợi cước mảnh khi nhai.

Thực tế, rong tóc tiên không phải nguyên liệu mới lạ. Đúng như tên gọi, loại thực phẩm này có dạng sợi dài, mảnh, màu đen, nhìn qua gần như không khác gì những lọn tóc thật nên dễ khiến nhiều người "giật mình" khi xuất hiện trên bánh kem.

Khác với cách dùng trong trào lưu bánh kem, rong tóc tiên thường được chế biến cùng các món mặn như súp, canh, món hầm, xào hoặc gỏi. Sau khi nấu, những sợi rong trở nên mềm, dễ ăn và hòa quyện với các nguyên liệu khác.

Chiếc bánh sừng bò rong tóc tiên tạo nên "cơn sốt" tại Thái Lan đầu tháng 7. Ảnh: Dexerto.

Trào lưu sử dụng rong tóc tiên cho bánh được cho là bắt nguồn từ Thái Lan với món bánh sừng bò phủ những sợi đen mảnh giống tóc, nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài lạ mắt.

Tại Việt Nam, xu hướng được biến tấu thành bánh kem phủ rong tóc tiên. Thay vì những mẫu bánh sinh nhật trang trí cầu kỳ, phiên bản đang lan truyền trên mạng thường chỉ là chiếc bánh kem trắng đơn giản, được phủ kín bằng những sợi rong đen dài, xù và rối, tạo cảm giác như một mái tóc thật.

Hiện loại bánh này chưa được bán phổ biến. Một số tiệm nhận làm theo yêu cầu với giá khoảng 200.000-300.000 đồng tùy kích thước, trong khi nhiều người chọn mua bánh kem trắng rồi tự đặt rong tóc tiên về để trang trí.

Món trứng cút ủ muối thảo mộc từng gây sốt ở TP.HCM hồi tháng 4. Ảnh: Trúc Hồ.

Việc một chiếc bánh có hình thức gây tranh cãi vẫn nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội không phải điều quá bất ngờ.

Theo BBC, một trong những nguyên nhân thúc đẩy các trào lưu ẩm thực lan rộng là tâm lý FOMO (Fear of Missing Out - hội chứng sợ bỏ lỡ). Khi liên tục nhìn thấy một món ăn xuất hiện trên TikTok, Instagram hay Facebook, nhiều người sẽ nảy sinh cảm giác mình đang bỏ lỡ một trải nghiệm mà ai cũng đã thử. Chính điều đó thôi thúc họ tìm mua, nếm thử rồi chia sẻ lại trên mạng xã hội, bất kể món ăn có thực sự hợp khẩu vị hay không.

Các chuyên gia cũng cho rằng trong thời đại mạng xã hội, một món ăn không chỉ cạnh tranh bằng hương vị mà còn bằng khả năng tạo ra câu chuyện và thu hút sự chú ý. Những món có hình thức lạ mắt, gây bất ngờ hoặc tạo cảm giác "không thử sẽ tiếc" thường dễ trở thành hiện tượng hơn, bởi mỗi lượt chia sẻ, bình luận hay video trải nghiệm lại tiếp tục kéo thêm nhiều người tham gia.