Thống kê khủng khiếp của Haaland

Ở trận gặp Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân MetLife sáng 6/7, Haaland tỏa sáng với cú đúp trong hiệp hai, giúp Na Uy thắng 2-1 và giành vé vào tứ kết. Ảnh: Reuters.

Chân sút thuộc biên chế Manchester City có trận đấu áp đảo hoàn toàn về khả năng không chiến. Cụ thể, Erling Haaland đã thắng cả 4 pha tranh chấp trên không trước Brazil. Tính rộng hơn cả giải, tiền đạo của Na Uy đang có tỷ lệ thắng tranh chấp trên không tốt nhất so với bất kỳ tiền đạo nào tham gia hơn 15 pha không chiến tại World Cup, với 78% (thắng 14/18 tranh chấp trên không). Ảnh: Shutterstock.

Theo Squawka, Haaland đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri (Italy) ghi bàn trong cả bốn trận đầu tiên ở giải đấu. Ảnh: Reuters.

Với số trận này, tiền đạo của Na Uy đã ghi tới 7 bàn thắng. Hiện Haaland đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Lionel Messi và Kylian Mbappe ở danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với cùng 7 bàn. Đây cũng là kỷ lục mới của World Cup khi lần đầu tiên có tới 3 cầu thủ cùng ghi hơn 7 bàn. Ảnh: LiveScore.

Nếu chỉ tính riêng về hiệu suất chuyển hóa bàn thắng, Haaland cũng lập nên kỷ lục mới khi ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 18 cú sút tại World Cup 2026 (tỷ lệ sút thành bàn là 39%). Trước đó, kỷ lục này thuộc về Gary Lineker năm 1986 với 6 bàn thắng từ 15 cú sút, đạt tỷ lệ 40%. Ảnh: @OptaJoe.

Với 7 bàn thắng, Erling Haaland đã cân bằng thành tích ghi bàn của cả đội tuyển Na Uy toàn bộ lịch sử tham dự World Cup của họ trước giải đấu năm nay. Ngoài ra, chân sút thuộc biên chế Manchester City còn chinh phục thêm một cột mốc ấn tượng khi ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp của tuyển Na Uy. Ảnh: @YahooSports.

Trong giai đoạn này, Haaland liên tục gieo sầu cho hàng loạt đối thủ như Slovenia, Kazakhstan, Moldova, Israel, Italy, Estonia, Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và Brazil. Tổng cộng, anh ghi 27 bàn thắng chỉ sau 14 trận đấu chính thức, đạt hiệu suất gần hai bàn mỗi trận. Ảnh: @Squawka.

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