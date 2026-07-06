Dấu chấm hết với AI như người của Trung Quốc

Doubao và Qwen phải tắt các tính năng trợ lý ảo tùy chỉnh, khi quy định mới về tương tác AI giống người tại Trung Quốc sắp có hiệu lực.

Trung Quốc siết chặt quản lý các chatbot AI có tương tác giống người. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, động thái này diễn ra trước thời điểm Trung Quốc áp dụng quy định mới với các dịch vụ AI tương tác giống người từ ngày 15/7.

Có 2 ứng dụng chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Doubao của ByteDance và Qwen của Alibaba. Đây là những sản phẩm AI có lượng người dùng lớn tại Trung Quốc. Cả 2 đều cho phép người dùng tạo hoặc tùy chỉnh trợ lý ảo theo công việc, kỹ năng và phong cách giao tiếp.

Ngày 4/7, Doubao thông báo tính năng tác nhân AI sẽ ngừng hoạt động từ ngày 15/7. Lý do được đưa ra là “điều chỉnh chức năng sản phẩm”. Sau ngày 15/10, dữ liệu liên quan sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của công ty. Người dùng sẽ không được xem hoặc khôi phục dữ liệu này trong ứng dụng.

Qwen cũng đưa ra thông báo tương tự vào ngày 5/7. Ứng dụng cho biết các tác nhân tương tác giống người và tác nhân do người dùng tạo sẽ bị vô hiệu hóa từ ngày 10/7. Các chức năng và dịch vụ tác nhân Qwen khác sẽ dừng từ ngày 15/7.

Theo quy định từ ngày 15/7, các dịch vụ bị kiểm soát bao gồm cả những loại AI "giả lập tính cách, cách suy nghĩ và giao tiếp của con người để tạo cảm xúc tương tác". Các loại chatbot, AI hỏi đáp, trợ lý công sở, nghiên cứu và giáo dục không bị tác động nếu không tạo ra tương tác cảm xúc.

Theo nội dung quy định, nhà chức trách Trung Quốc lo ngại nhiều rủi ro với loại chatbot AI này. Những quan ngại này gồm tư tưởng cực đoan, rò rỉ dữ liệu cá nhân, tác động đến sức khỏe tinh thần cũng như nguy cơ phụ thuộc vào AI.

“Việc sử dụng các tác nhân đòi hỏi một trình độ hiểu biết nhất định”, ông Pan Helin, thành viên ủy ban chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết.

Động thái của ByteDance và Alibaba không phải trường hợp riêng lẻ. Tháng 6, Tencent cũng đã loại bỏ một tính năng tương tự khỏi Yuanbao, ứng dụng trợ lý AI dành cho người tiêu dùng của tập đoàn này.

Những bước đi trên cho thấy Bắc Kinh vẫn muốn thúc đẩy AI như một hạ tầng nâng cao năng suất mới. Tuy nhiên, nước này cũng muốn kiểm soát chặt hơn các trợ lý ảo có thể gây tác động đến thể chất lẫn tâm lý người dùng.

ByteDance và Alibaba chưa đưa ra phản hồi khi được yêu cầu bình luận.