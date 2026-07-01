Triều Tiên nâng cấp 'siêu resort' ven biển

Triều Tiên đang hoàn thiện thêm hạ tầng tại khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma, trong bối cảnh Bình Nhưỡng muốn biến tổ hợp ven biển này thành điểm nhấn du lịch mới.

Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma được Triêu Tiên khai trương vào tháng 7/2025 với sức chứa lên tới 20.000 khách. Ảnh: Yonhap.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát loạt cơ sở mới tại khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, một trong những dự án nghỉ dưỡng trọng điểm của nước này trên bờ biển phía đông.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, chuyến thị sát diễn ra hôm 24/6. Điểm dừng đầu tiên của ông Kim là nhà ga đường sắt du lịch Kalma, công trình mới được xây dựng nhằm phục vụ việc di chuyển tới khu nghỉ dưỡng.

Tại đây, ông Kim kiểm tra chất lượng thi công, mức độ hoàn thiện và khả năng sẵn sàng vận hành của nhà ga. Ông đánh giá việc hoàn thành công trình trong vòng một năm là “đáng chú ý”, đồng thời biểu dương đội ngũ xây dựng.

Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát nhà ga đường sắt du lịch Kalma ngày 24/6. Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ ra một số thiếu sót trong khâu hoàn thiện và yêu cầu siết chặt tiêu chuẩn pháp lý về chất lượng xây dựng, bảo trì. Đây được xem là một phần trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng quanh Wonsan-Kalma trước khi khu nghỉ dưỡng vận hành ở quy mô lớn hơn.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy nhà ga Kalma được bố trí nhiều tiện ích phục vụ khách du lịch, gồm quầy đồ ăn nhẹ, cửa hàng lưu niệm và khu bán lẻ. Những hạng mục này cho thấy Triều Tiên không chỉ xây dựng điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn muốn bổ sung các dịch vụ phụ trợ để kéo dài trải nghiệm của du khách.

Từ dự án Kalma, ông Kim cũng công bố kế hoạch hiện đại hóa các ga đường sắt tại những thành phố tỉnh lỵ trên cả nước. Ông yêu cầu giới chức chuẩn bị thiết kế, ngân sách và phương án quản lý phù hợp với nhu cầu từng địa phương.

Lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Joo-ae, ngày 20/6/2025. Ảnh: Yonhap.

Ngoài hạ tầng giao thông, khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma cũng được bổ sung cơ sở y tế. Ông Kim đã thị sát một trung tâm điều trị khẩn cấp mới xây dựng trong tổ hợp và yêu cầu việc xây dựng bệnh viện phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình pháp lý.

Theo KCNA, yêu cầu này nằm trong chính sách phát triển khu vực của Triều Tiên, với mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm.

Wonsan-Kalma là một trong những dự án phát triển du lịch đáng chú ý nhất dưới thời ông Kim Jong-un. Khu nghỉ dưỡng này đã khai trương năm ngoái và được Triều Tiên giới thiệu có khả năng phục vụ tới 20.000 du khách.

Việc bổ sung nhà ga du lịch, tiện ích thương mại và trung tâm điều trị khẩn cấp cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ quanh tổ hợp này. Giới phân tích cho rằng các động thái nâng cấp hạ tầng giao thông và y tế có thể là bước chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa du lịch rộng hơn trong thời gian tới.