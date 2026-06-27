Có nên đi Ba Vì, Tràng An, Cát Bà, Sầm Sơn giải nhiệt cuối tuần?

Nắng nóng ở Hà Nội đã dịu bớt, nhưng thời tiết cuối tuần các điểm du lịch quanh Thủ đô vẫn khó lường khi oi ẩm, mưa dông xuất hiện.

Du khách quốc tế trên đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội đã hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt, nhưng cảm giác oi bức vẫn chưa biến mất. Theo AccuWeather, nhiệt độ ngày 27/6 tại Thủ đô khoảng 26-31 độ C, song độ ẩm cao, trời nhiều mây và khả năng mưa dông khiến mức nhiệt cảm nhận có thể lên gần 39 độ C.

Cuối tuần này, các điểm tránh nóng gần Hà Nội như Tam Đảo, Ba Vì, Ninh Bình, Cát Bà, Hạ Long hay Sầm Sơn tiếp tục được nhiều người cân nhắc. Tuy nhiên, thời tiết đã chuyển từ nắng gắt sang oi ẩm, dễ mưa dông. Vì vậy, du khách không chỉ nên nhìn vào nhiệt độ dự báo, mà cần tính cả cảm giác nóng thực tế, nguy cơ mưa và điều kiện di chuyển trước khi lên đường.

Các điểm núi gần Hà Nội

Tam Đảo và Ba Vì thường được xem là hai lựa chọn quen thuộc để tránh nóng gần Hà Nội. Lợi thế của các điểm này là nhiều cây xanh, địa hình cao, phù hợp nghỉ dưỡng ngắn ngày hoặc đi về trong ngày.

Theo nền tảng dự báo thời tiết quốc tế AccuWeather, ngày 26/6, tại khu vực Tam Đảo (Phú Thọ), nhiệt độ cao nhất tại đây khoảng 26 độ C, trời có mưa buổi sáng, nhiều mây. Hai ngày cuối tuần 27-28/6, nền nhiệt tiếp tục dao động khoảng 25-26 độ C, song khả năng mưa vẫn cao, có thể xuất hiện mưa dông hoặc mưa từng lúc.

Nếu đi Tam Đảo thời điểm nắng nóng, du khách nên ưu tiên các khu vực nhiều cây xanh, gần rừng hoặc có bóng mát như đường lên Thác Bạc, khu vực ven Vườn quốc gia Tam Đảo, các homestay, resort nằm trên sườn núi thay vì đi bộ lâu ở quảng trường, nhà thờ đá vào giữa trưa.

Tam Đảo có lợi thế địa hình cao, được bao bọc bởi rừng nên cảm giác dễ chịu hơn vùng thấp, nhất là sáng sớm và chiều muộn. Tuy nhiên, các đoạn dốc, bậc đá vẫn dễ khiến du khách mất sức nếu đi lúc nắng gắt.

Du khách check-in Vườn Quốc gia Ba Vì mùa hoa dã quỳ tháng 11/2025. Ảnh: Blog Của Rọt.

Ba Vì nằm trong vùng thời tiết Hà Nội nên chịu ảnh hưởng rõ của đợt nắng nóng. Trong ngày 24/6, nền nhiệt cao nhất tại khu vực Hà Nội có thể lên 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 26/6, nhiệt độ tại khu vực này khoảng 31 độ C, cuối tuần tăng nhẹ lên 32-33 độ C. Trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa hoặc dông rải rác. Đáng chú ý, chỉ số cảm giác thực tế có thể cao hơn nhiệt độ đo được khá nhiều, nhất là khi độ ẩm tăng. Nếu đi Ba Vì cuối tuần, du khách nên ưu tiên lịch trình trong vườn quốc gia, khu nghỉ dưỡng nhiều cây xanh và chuẩn bị phương án trú mưa.

Ở Ba Vì, điểm nên ưu tiên là Vườn quốc gia Ba Vì, đặc biệt các khu vực rừng thông hoặc những điểm nghỉ dưỡng nằm trong tán rừng. Không gian nhiều cây xanh giúp giảm cảm giác hầm hập so với nội đô.

Nếu muốn tham quan nhà thờ cổ, đền Thượng hoặc các điểm trên cao, nên đi vào buổi sáng, tránh leo dốc vào giữa trưa. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể chọn khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái có hồ, suối hoặc bể bơi để dễ nghỉ giữa ngày.

Ninh Bình

Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và Hang Múa là nhóm điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất gần Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là những nơi du khách phải tiếp xúc nhiều với nắng, từ ngồi thuyền, leo bậc đá đến đi bộ giữa các khu tham quan.

Trước đó, ngày 24/6, khu vực Ninh Bình ghi nhận nhiệt độ khoảng 39-40 độ C. Ngày 26/6 vẫn khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C, có mưa rào buổi sáng và khả năng xuất hiện dông vào buổi chiều.

Hai ngày cuối tuần (27-28/6), nhiệt độ giảm còn khoảng 33 độ C, nhưng trời nhiều mây và vẫn có khả năng mưa. Chỉ số RealFeel (nhiệt độ cảm nhận thực tế) tại Ninh Bình có thể lên hơn 40 độ C trong một số thời điểm, vì vậy cảm giác oi bức vẫn đáng lưu ý.

Tràng An vào mùa cao điểm lễ 30/4-1/5. Ảnh: Đinh Hà.

Với Tràng An và Tam Cốc - Bích Động, phần mát hơn nằm ở các đoạn đi thuyền xuyên qua hang đá và khu vực núi đá vôi bao quanh mặt nước. Tuy nhiên, phần lớn hành trình vẫn diễn ra ngoài trời, du khách ngồi thuyền lâu và khó chủ động trú nắng. Vì vậy, nếu vẫn đi trong dịp này, nên chọn chuyến đò đầu buổi sáng hoặc sau 15h, tránh khung giờ nắng đứng bóng. Du khách cần mang mũ rộng vành, áo chống nắng mỏng, nước uống và không nên để trẻ nhỏ ngồi thuyền quá lâu dưới nắng.

Hang Múa là điểm cần cân nhắc kỹ nhất trong nhóm Ninh Bình vì hoạt động chính là leo bậc đá lên cao. Nếu vẫn muốn đi, du khách nên leo từ sáng sớm hoặc cuối chiều, tuyệt đối tránh leo vào khoảng 11h-15h khi mặt đá hấp nhiệt mạnh. Khu vực chân núi, hồ sen, quán nghỉ và các khoảng có bóng cây phù hợp để dừng chân hơn. Với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người không quen vận động, nên chỉ tham quan khu dưới chân núi, không cố leo đỉnh trong ngày nắng nóng.

Hải Phòng, Quảng Ninh

Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Quan Lạn và Cô Tô... là những điểm biển được nhiều du khách miền Bắc lựa chọn khi nắng nóng kéo dài. So với nội đô Hà Nội, các khu vực ven biển và đảo có thể dễ chịu hơn nhờ gió biển, nhưng mặt cát, bến tàu, đường ven biển và quảng trường vẫn hấp nhiệt mạnh trong ngày nắng gắt.

Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), ngày 26/6, nhiệt độ khoảng 33 độ C, trời nhiều mây và có thể có dông cục bộ vào buổi chiều. Ngày 27/6, nhiệt độ giảm còn khoảng 31 độ C, có mưa nhẹ; ngày 28/6 tăng trở lại khoảng 33 độ C và vẫn có khả năng mưa. Với Đồ Sơn, du khách nên tắm biển vào sáng sớm hoặc sau 16h, tránh nằm lâu trên bãi cát vào giữa trưa, đồng thời chuẩn bị phương án trú mưa nếu đi cùng trẻ nhỏ.

Trước đó, Cát Bà và khu vực đảo phía Hải Phòng ghi nhận nền nhiệt khoảng 35-37 độ C trong ngày 24/6. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm dần và cuối tuần (27-28/6) khoảng 30-32 độ C nhưng có thể xuất hiện mưa. Với các hoạt động đi vịnh Lan Hạ, chèo kayak, trekking vườn quốc gia hoặc di chuyển bằng tàu, du khách cần theo dõi thêm tình hình mưa dông, gió trên biển.

Du khách lựa chọn tắm biển tại đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long dịp 30/4. Ảnh: Đinh Hà.

Hạ Long có nền nhiệt tương tự Cát Bà, khoảng 31-32 độ C trong ngày 26-28/6. Đây là mức dễ chịu hơn so với các điểm đất liền nóng bức, nhưng thời tiết nhiều mây, có mưa và dông rải rác. Du khách đi du thuyền, tham quan vịnh, công viên hoặc các khu vực ít bóng râm vẫn cần chống nắng kỹ, đồng thời theo dõi thông tin vận hành tàu, lịch tham quan hang động và các hoạt động ngoài trời.

Quan Lạn và nhóm đảo phía Quảng Ninh có nền nhiệt khoảng 31-32 độ C trong ngày 26-28/6. Dù không quá nóng, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa dông, mưa từng lúc và độ ẩm cao. Với các chuyến đi đảo, yếu tố cần kiểm tra kỹ nhất không chỉ là nhiệt độ mà còn là lịch tàu cao tốc, tình trạng mưa dông và gió trên biển. Nếu cuối tuần có mưa lớn hoặc dông, lịch trình ra đảo có thể bị chậm, đổi giờ hoặc ảnh hưởng trải nghiệm tắm biển.

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Sầm Sơn là một trong những bãi biển hút khách nhất miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào mùa hè. So với Hà Nội, điểm này vẫn nóng hơn trong ngày 26/6.

Theo AccuWeather, nhiệt độ cao nhất tại Sầm Sơn khoảng 36 độ C, trời có nắng rồi chuyển nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông trong ngày. Chỉ số RealFeel có thể lên khoảng 44 độ C, khiến cảm giác nóng bức rõ hơn so với con số nhiệt độ thông thường.

Khách đông nghịt tại bãi biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngày 27/6, nhiệt độ tại Sầm Sơn giảm còn khoảng 32 độ C, có khả năng dông cục bộ vào buổi chiều. Ngày 28/6, nền nhiệt khoảng 33 độ C, trời có mây cao. Dù nhiệt độ cuối tuần không còn quá cực đoan, du khách vẫn dễ mệt nếu di chuyển nhiều, ăn uống ngoài trời hoặc tắm biển vào khung giờ trưa.

Với Sầm Sơn, lịch trình phù hợp là tắm biển sáng sớm, nghỉ trưa trong khách sạn và trở lại bãi biển vào chiều muộn. Gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế để trẻ chơi lâu trên cát nóng, đồng thời chuẩn bị nước uống, kem chống nắng và trang phục che phủ tốt.