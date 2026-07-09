‘Đất nước thiên hùng ca’ vượt 10.000 lượt đặt chỗ sau 5 ngày mở bán

Sau 5 ngày mở bán, “Đất nước thiên hùng ca” ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, cho thấy sức hút của show diễn kết hợp bản sắc Việt và công nghệ sân khấu.

Năm ngày sau khi mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước thiên hùng ca ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đều đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy, cho thấy sức hút của “kỳ quan sân khấu” ngay trước ngày công diễn chính thức.

Bản sắc Việt Nam tạo nên sức hút của “Đất nước thiên hùng ca”

Sau suất diễn giới thiệu đặc biệt ngày 3/7, Đất nước thiên hùng ca tiếp tục tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành một trong những chương trình được quan tâm nhất dịp hè năm nay. Những video ghi lại các đại cảnh, hiệu ứng sân khấu và trải nghiệm nhập vai liên tục được chia sẻ trên TikTok, Facebook và nhiều diễn đàn, thu hút đông đảo khán giả tìm hiểu và đặt vé trước ngày công diễn 10/7.

“Mình vừa kịp đặt 5 vé cho cả gia đình xem suất đầu tiên sau ngày công diễn. Xem những video mọi người chia sẻ đã thấy rất đẹp và hoành tráng rồi. Mình nghĩ xem trực tiếp chắc sẽ còn 'đã' hơn rất nhiều”, Minh Trang (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Khán giả trầm trồ trước những đại cảnh hoành tráng và công nghệ hiện đại được giới thiệu trong show diễn.

Theo nhiều chuyên gia, sức hút của Đất nước thiên hùng ca đến từ cách chuyển hóa lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam thành một trải nghiệm sân khấu hiện đại. Thay vì tái hiện các dấu mốc theo trình tự thời gian, chương trình dẫn dắt người xem qua những biểu tượng, lát cắt và khoảnh khắc tiêu biểu của hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu nhập vai kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh ấn tượng với cách ê-kíp đưa từ huyền sử Rồng Tiên, những cuộc chiến giữ nước đến các giá trị văn hóa Việt vào cùng một hành trình sân khấu, tạo nên bức tranh xuyên suốt về lịch sử dân tộc.

“Đất nước thiên hùng ca” nhận được đánh là “must-see show” của Việt Nam từ giới chuyên môn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cùng đánh giá cao cách Đất nước thiên hùng ca kết hợp công nghệ, âm nhạc và ngôn ngữ nghệ thuật. Theo các chuyên gia, sức hút của chương trình không nằm ở việc phô diễn kỹ thuật, mà ở cách công nghệ phục vụ câu chuyện, tạo cảm xúc và giúp khán giả hòa mình vào tác phẩm.

“Bạn tôi từ Australia sẽ đến Hà Nội vào giữa tháng 7, sau khi biết thông tin đã nhờ tôi phải đặt vé để có thể thưởng thức show diễn kỷ lục này vì rất yêu văn hóa Việt Nam. Chương trình đang có ưu đãi 30% nên tôi đã đặt vé cho cả gia đình cùng đi xem”, chị Phương Liên (Hà Nội) chia sẻ.

Kiến tạo trải nghiệm bằng ngôn ngữ của sân khấu hiện đại

Để hiện thực hóa những đại cảnh và trải nghiệm nhập vai, Đất nước thiên hùng ca được phát triển theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai), kết hợp múa, xiếc, trình diễn trên không cùng hệ thống sân khấu cơ khí và 12 công nghệ trình diễn hiện đại.

Nhiều phân đoạn yêu cầu nghệ sĩ vừa thực hiện kỹ thuật trên không, vừa tương tác với hình ảnh hologram, sân khấu chuyển động và các hiệu ứng được lập trình sẵn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa diễn viên, đạo cụ, hệ thống cơ khí và đội ngũ kỹ thuật trong từng khoảnh khắc biểu diễn.

Đằng sau vài giây trên sân khấu là hàng trăm giờ luyện tập.

Mỗi khán giả có thể ghi nhớ những khoảnh khắc khác nhau, người ấn tượng với quy mô của các đại cảnh, người bị cuốn hút bởi hiệu ứng thị giác, cũng có người lắng lại trước những phân đoạn gần như không lời nhưng vẫn gợi nhắc những giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Toàn bộ chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theatre Ocean City - nhà hát được thiết kế chuyên biệt cho các chương trình biểu diễn quy mô lớn. Không gian gần 26.500 m2 với sức chứa 1.500 chỗ ngồi tích hợp hệ thống nâng hạ, trình diễn trên không, hiệu ứng nước, laser, màn Gauze cùng nhiều công nghệ sân khấu hiện đại, giúp hiện thực hóa những đại cảnh quy mô lớn.

Khán giả ở mọi vị trí trong khán phòng đều có thể theo dõi trọn vẹn các đại cảnh nhờ thiết kế không gian đa tầng.

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và Nhà hát Vinpearl Theatre, cho biết chương trình được xây dựng nhằm kể hành trình của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật và cảm xúc, tạo nên một không gian nơi lịch sử, văn hóa và công nghệ cùng kết nối để khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Đất nước thiên hùng ca sử dụng ngôn ngữ trình diễn hiện đại với tư duy quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam tới bạn bè thế giới, đồng thời trở thành một điểm hẹn văn hóa mới dành cho người dân và du khách khi đến Ocean City”, bà Hạnh chia sẻ.

Khoảnh khắc check-in dưới lá cờ Tổ quốc khép lại hành trình thưởng thức "Đất nước thiên hùng ca”.

Với hơn 10.000 lượt đặt chỗ chỉ sau 5 ngày mở bán, Đất nước thiên hùng ca đang cho thấy tiềm năng trở thành một điểm hẹn văn hóa mới của Hà Nội, đồng thời góp thêm một sản phẩm biểu diễn mang bản sắc Việt Nam vào bản đồ trải nghiệm của du khách khi đến thủ đô.