‘Đất nước thiên hùng ca’ góp lời giải cho bài toán ‘quyền lực mềm’

Theo giới chuyên môn, "Đất nước thiên hùng ca" mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử, văn hóa Việt trở thành trải nghiệm nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Ngay sau khi được giới thiệu, Đất nước thiên hùng ca do Vingroup đầu tư đã trở thành một trong những đề tài được dư luận quan tâm nhất. Những khán giả đầu tiên trải nghiệm suất diễn sớm của “kỳ quan sân khấu” cho biết hành trình 4.000 năm lịch sử được gói gọn trong 75 phút đã khiến họ đắm chìm trong cảm xúc vừa phấn khích, vừa tự hào. Theo giới chuyên môn, Đất nước thiên hùng ca không chỉ khẳng định giá trị của “kỳ quan sân khấu” do người Việt sáng tạo và làm chủ, mà còn lấp đầy khoảng trống về một “must-see show” cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

“Xuyên không” khám phá 4.000 lịch sử bằng trải nghiệm đa giác quan

Để tạo ra sự choáng ngợp ấy, bệ phóng tiên quyết là Vinpearl Theatre (Ocean City). Theo giới chuyên môn, đây là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới về công nghệ trình diễn sân khấu hiện đại, sẵn sàng cho các chương trình biểu diễn nhập vai - mô hình xu hướng của các trải nghiệm văn hóa trên toàn cầu.

Tọa đàm “Đất nước thiên hùng ca” ngày 3/7.

Dưới góc nhìn chuyên môn, nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá vở diễn là “bước đi tiên phong đầy táo bạo” tại thị trường Việt Nam. Việc chắt lọc, kể lại một bề dày lịch sử đồ sộ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và sân khấu hóa gói gọn trong 75 phút đã tạo nên sản phẩm văn hóa đặc thù và ấn tượng.

“Đất nước thiên hùng ca” được tạo dựng trên nền 12 công nghệ sân khấu hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Sự công phu và tinh tế của ê-kíp là đã biến công nghệ thành chất dẫn truyền cảm xúc. Khán giả không chỉ bất ngờ trước những đại cảnh hay kỹ xảo visual ngoạn mục, mà còn thực sự bị chinh phục bởi chiều sâu câu chuyện - điều đã biến lịch sử và văn hóa thành trải nghiệm đủ sức níu chân công chúng.

Nhà báo Diễm Quỳnh đồng tình với nhận định này khi quan sát thấy nhiều người xem rưng rưng xúc động. Cách tiếp cận này biến nhà hát thành một không gian trải nghiệm sâu sắc, lòng tự hào dân tộc được khơi dậy tự nhiên từ sự đồng cảm.

Show diễn “nén” 4.000 năm lịch sử hào hùng trong 75 phút.

Từ những thành công bước đầu trong việc chinh phục cảm xúc khán giả, giới chuyên môn nhìn nhận Đất nước thiên hùng ca ở lăng kính vĩ mô hơn khi góp phần tạo dựng “quyền lực mềm” của quốc gia. Việt Nam, dù sở hữu kho tàng lịch sử và di sản đồ sộ, nhưng vẫn vắng bóng những sản phẩm biểu diễn quy mô lớn, đủ sức hấp dẫn và giữ chân du khách.

“Ngày nay, các quốc gia không chỉ chinh phục thế giới bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà bằng việc thu hút sự yêu mến. Nghệ thuật, văn hóa và mở rộng ra là công nghiệp văn hóa chính là vũ khí tối thượng”, TS Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Lê, phân tích.

Buổi diễn “Pre-show” của “Đất nước thiên hùng ca” khiến nhiều khán giả xúc động.

Được đầu tư quy mô, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp, Đất nước thiên hùng ca được giới chuyên môn nhìn nhận như tài sản trí tuệ do chính người Việt phát triển từ kịch bản, âm nhạc, đến thiết kế và vận hành công nghệ.

“Khai thác tối đa nghệ thuật, trang phục, âm nhạc… để có một IP văn hóa rất Việt Nam, chỉ Việt Nam mới có là chúng ta thắng. Đó là sở hữu quốc gia mà không ai làm được ngoài người Việt và bằng tâm hồn người Việt”, đạo diễn Hoàng Công Cường phân tích.

Mở lối dòng “du lịch yêu nước” và định hình một “must-see show”

Khi đã xác lập được một “IP văn hóa” mang đậm dấu ấn bản địa, đóng góp tiếp theo của Đất nước thiên hùng ca chính là lời giải cho một điểm nghẽn lớn của ngành du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Khối kinh doanh của Vinpearl, chỉ ra sự thiếu hụt về chất lượng của trải nghiệm về đêm tại Hà Nội. Du khách đến Việt Nam không chỉ để ngắm cảnh, họ cần những lý do để ở lại, chi tiêu và trải nghiệm. Một siêu show nghệ thuật chính là chiếc “mỏ neo” giữ chân du khách.

Chung góc nhìn, TS Trịnh Lê Anh, Khoa Du lịch học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, cho rằng Đất nước thiên hùng ca đã đi vào dòng chảy của “du lịch yêu nước”. Vị chuyên gia đánh giá show diễn đã chạm đến lịch sử thay vì thuần văn hóa, và đã mạnh dạn đi vào đúng mạch nguồn dân tộc cần cổ vũ. Du khách trong nước và quốc tế giờ đây có thêm một không gian nghệ thuật để hòa mình vào dòng chảy hào hùng của Việt Nam suốt 4.000 năm lịch sử.

Nhiều khán giả khẳng định sẽ giới thiệu “Đất nước thiên hùng ca” tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ bị xóa nhòa bởi ngôn ngữ của thị giác và âm nhạc. Việc chứng kiến 4.000 năm lịch sử được tái hiện sống động giúp họ hiểu bản sắc Việt sau một đêm diễn.

“Nếu có bạn tới Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu xem chương trình này”, nhà báo Diễm Quỳnh khẳng định.

Khi một chương trình khiến người Việt tự hào muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế, đồng thời khiến du khách coi đó là trải nghiệm “phải xem” khi đến Việt Nam, giá trị của nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một show diễn đơn thuần. Những “must-see show” chạm đến mạch nguồn cảm xúc như Đất nước thiên hùng ca chính là chìa khóa mở cánh cửa để di sản văn hóa thực sự cất tiếng nói, trở thành nguồn “quyền lực mềm” bền vững định vị thương hiệu quốc gia.