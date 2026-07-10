VUI-Fest đổ bộ Nha Trang, kích hoạt Festival Island tại Charmora City

Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và vui chơi giải trí ngày càng đa dạng của du khách, hạ tầng du lịch Nha Trang đang đòi hỏi những mô hình trải nghiệm đột phá sau hoàng hôn.

Sự xuất hiện của chợ đêm VUI-Fest và tuyến phố đi bộ 24/7 tại đảo lễ hội Festival Island (Charmora City) hứa hẹn kích hoạt nhịp sống kinh tế đêm sầm uất, khai mở dòng chảy thương mại bất tận cho phố biển.

“Thiên đường không ngủ” tại Nha Trang

Nhìn vào nhịp sống thâu đêm tại Cát Bà, Hạ Long hay Phú Quốc, không khó nhận ra chiến lược “thắp sáng” phố đêm bài bản mang thương hiệu Sun Group. Ở mỗi vùng đất, du khách được đắm chìm trong một nhịp điệu riêng: Từ sự sôi nổi của văn hóa bia thủ công và nghệ thuật đường phố tại VUI-Fest Cat Ba, không gian hội chợ mang dáng dấp thương cảng xưa tại VUI-Fest Ha Long với show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội”, đến hơn 100 gian hàng sầm uất tại chợ đêm bên biển VUI-Fest Bazaar Phú Quốc. Cộng hưởng cùng là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện hoành tráng như Kiss Of The Sea và Symphony Of The Sea, thị trấn Hoàng Hôn, tất cả đã trở thành tâm điểm hút khách với hàng chục nghìn lượt người ghé thăm mỗi ngày.

Các mô hình chợ đêm VUI-Fest của Sun Group đã trở thành tâm điểm hút khách tại nhiều vùng đất.

Bàn tay kiến tạo ấy nay tiếp tục chạm đến “xứ trầm hương” Nha Trang. Vốn được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, phố biển tiếp tục chứng minh sức hút mãnh liệt khi đóng góp vào con số gần 11,9 triệu lượt khách (tăng 41% so với cùng kỳ), hơn 42.500 tỷ đồng doanh thu (tăng 25% so cùng kỳ) của toàn tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, tỷ lệ nguồn thu hoạt động kinh tế đêm được đánh giá còn hạn chế, thiếu những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Nha Trang nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đêm, nổi bật là văn hóa đặc sắc và nền ẩm thực phong phú. Tạp chí Travel and Tour World gần đây đã đánh giá cao nỗ lực của Khánh Hòa trong việc định vị bản thân thành trung tâm ẩm thực toàn cầu. Giờ đây, những hương vị đặc trưng như bún cá, nem nướng, hải sản tươi sống hay yến sào đang dần trở thành "chất liệu" quảng bá đắt giá và là lăng kính để du khách khám phá trọn vẹn nhịp sống bản địa.

Tầm nhìn đưa Nha Trang thành tâm điểm kinh tế đêm

Để đánh thức trọn vẹn tiềm năng đó, Nha Trang đang cần những “downtown không ngủ” quy mô lớn để biến dòng khách dạo chơi thành dòng tiền tiêu dùng thực tế. Sự xuất hiện của dự án Charmora City do Sun Group kiến tạo tại nam Nha Trang, tiêu biểu là phân khu Festival Island với sản phẩm chợ đêm VUI-Fest và các tuyến phố ẩm thực F&B hoạt động 24/7, chính là chất xúc tác mạnh mẽ thắp sáng màn đêm vịnh ngọc, định vị một điểm đến giải trí ẩm thực không thể bỏ qua với du khách.

Sự xuất hiện của đảo lễ hội chính là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái du lịch và tái định nghĩa “cuộc chơi” kinh tế đêm của toàn khu vực. Với quy mô 116 ha, "trái tim giải trí" này vận hành dựa trên bốn cột mốc trải nghiệm: Nước, ẩm thực, show diễn và lưu trú.

Hành trình thưởng lãm nghệ thuật của du khách được thiết kế trải dọc bờ hồ sân khấu nước rộng 7,3 ha biểu tượng. Nơi đây sẽ là sân diễn cho thể thao nước mạo hiểm (jetski, flyboard), show thực cảnh ánh sáng và màn bắn pháo hoa rực rỡ hàng đêm. Là "ông lớn" đứng sau thành công vang dội của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF hay các show diễn triệu USD tại Phú Quốc, Sun Group tham vọng biến những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng mỗi tối thành “bình thường mới” tại Nha Trang. Những sản phẩm du lịch quy mô này chính là “chìa khóa” giúp tối ưu sức chi của dòng người tham quan, mang về lợi nhuận đột phá cho du lịch địa phương.

Hồ sân khấu nước rộng 7,3 ha là nơi diễn ra các show thực cảnh ánh sáng và pháo hoa hàng đêm.

Tổ hợp căn hộ The Fest đón đầu dòng chảy tiêu dùng từ Festival Island

Thực tế cho thấy, các tổ hợp lễ hội quy mô luôn tạo tiền đề cho bất động sản nghỉ dưỡng khẳng định vị thế bền vững. Đón đầu nhịp sống không ngủ sắp hình thành của phân khu Festival Island, tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest đã chính thức ra mắt, tọa lạc tại vị trí giao lộ trung tâm đắc địa của đảo lễ hội. Từ thềm căn hộ The Fest, cư dân và du khách chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào không khí náo nhiệt của chợ đêm VUI-Fest cùng các tuyến phố ẩm thực 24/7 sôi động ngay kề cận. Sự kết nối trực tiếp này kiến tạo một hành trình trải nghiệm liền mạch, giúp du khách dễ dàng chuyển nhịp từ không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại sang nhịp sống giải trí sôi động.

Chiếm lĩnh tọa độ trực diện hồ sân khấu, ba tòa tháp sở hữu tầm nhìn panorama khoáng đạt với 3 lớp cảnh quan: Sông và thành phố, hồ trung tâm cùng view pháo hoa hàng đêm, biến ban công mỗi căn hộ thành "khán đài VIP" thưởng lãm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Ba tòa tháp The Fest sở hữu tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng view sông, thành phố và hồ trung tâm.

The Fest sở hữu cơ cấu căn hộ đa dạng với tỷ lệ lớn căn studio tối ưu cho kinh doanh lưu trú du lịch ngắn ngày. Không gian nội khu được thiết kế hài hòa giữa sắc xanh tự nhiên và chuỗi tiện ích thư giãn cao cấp như bể bơi ngoài trời rộng 1.400 m2, vườn dạo bộ, hệ thống clubhouse cùng chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí toàn diện, kiến tạo phong cách sống resort ngay thềm nhà.

Ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home, đánh giá: "The Fest sở hữu thiết kế đa dạng, tối ưu không gian để tạo ra tính thanh khoản và vận hành dễ dàng cho mô hình homestay hay Airbnb. Nằm trong phân khu riêng biệt nhưng kết nối nhanh chóng hệ sinh thái 'all-in-one' của đại đô thị, đây là ưu thế lớn cho nhà đầu tư tiên phong".

Thiết kế căn hộ The Fest tối ưu cho mô hình kinh doanh homestay hay Airbnb.

Thực tế tại các đô thị tương đồng như Đà Nẵng cho thấy, căn hộ dịch vụ chất lượng cao luôn đạt giá thuê trung bình từ 18-20 triệu/tháng (studio) đến 35-38 triệu (2 phòng ngủ), với công suất lấp đầy phòng duy trì ổn định ở mức 90%. Việc đồng hành cùng chủ đầu tư uy tín giúp nhà đầu tư sở hữu The Fest dễ dàng có được dòng tiền tốt, thanh khoản cao và tính an tâm tối đa trước khi chu kỳ tăng giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu.