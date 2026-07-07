S-Light Tower - mảnh ghép định hình đường chân trời nam Đà Nẵng

Tổ hợp căn hộ S-Light Tower do Sun Group phát triển hội tụ kiến trúc biểu tượng, thế đất phong thủy và tầm nhìn panorama hiếm có bên sông Hàn.

Theo xu hướng kiến trúc hiện đại, thước đo của công trình biểu tượng nằm ở khả năng tôn vinh giá trị văn hóa bản địa. Vượt lên giới hạn của một dự án nhà ở, tổ hợp căn hộ S-Light Tower thuộc khu đô thị Sun NeO City (Hòa Xuân, Đà Nẵng) khẳng định vị thế biểu tượng kiến trúc qua cảm hứng thiết kế “hạc vân thiên” (hạc bay lên trời mây).

Kiến trúc định hình đường chân trời khu nam

Trong văn hóa phương Đông, chim hạc là hiện thân của cốt cách quân tử, sự thanh cao và thuần khiết. Để tái hiện hình tượng tiên hạc, S-Light Tower được kiến tạo với hai khối tháp đối xứng, mô phỏng dáng điệu đôi cánh đang dang rộng vút bay giữa tầng không.

Tổ hợp S-Light Tower mang cảm hứng thiết kế “hạc vân thiên”. Ảnh: Sun Property.

Thiết kế tạo ra hiệu ứng “cổng chào” (gateway) kết nối 2 khu vực sầm uất Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn) và Hòa Xuân thông qua cầu Bùi Tá Hán trong tương lai. Việc sử dụng sắc trắng cho hệ khung và chi tiết trang trí giúp công trình toát lên vẻ đẹp thanh thoát, mang hơi thở di sản vào không gian sống.

Chia sẻ về tâm huyết thiết kế dự án, đại diện Sun Property khẳng định: “Tổ hợp S-Light Tower kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và ngôn ngữ thiết kế đương đại, vừa mang đến không gian sống chuẩn mực cho cư dân, vừa tạo nên biểu tượng mới cho khu nam Đà Nẵng”.

Sắc trắng chủ đạo cùng các chi tiết trang trí tinh tế giúp S-Light Tower toát lên vẻ đẹp thanh thoát. Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh dấu ấn thẩm mỹ, sức hút của tổ hợp S-Light Tower còn nhân lên nhờ giá trị phong thủy khi được bao bọc bởi 3 dòng chảy là sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa. Sự kết hợp giữa kiến trúc “hạc vân thiên” và địa thế kề giang cận lộ giúp dự án trở thành “tâm mạch” hội tụ vượng khí và tài lộc.

Nhờ địa thế vàng, 100% căn hộ S-Light Tower sở hữu tầm nhìn 270 độ thông thoáng. Từ ban công, cư dân có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của 3 dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đông bao la cũng như màn pháo hoa lộng lẫy tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra hàng năm.

Tầm nhìn panorama từ ban công S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Đón sóng đầu tư tại cực tăng trưởng mới

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc và lợi thế phong thủy, tọa độ tâm điểm kết nối cũng là yếu tố bảo chứng cho tiềm năng của tổ hợp S-Light Tower. Án ngữ ngay nút giao Nguyễn Đình Thi và đường 29/3, cư dân dễ dàng tiếp cận bãi biển Mỹ Khê (2,5 km), sân bay quốc tế (5 km), lõi trung tâm thành phố (5,5 km) cũng như phố cổ Hội An (18,6 km). Đáng chú ý, khi dự án cầu Bùi Tá Hán hoàn thiện, khoảng cách di chuyển từ dự án đến biển Mỹ Khê sẽ được rút ngắn đáng kể.

Sức hút của tháp đôi S-Light Tower càng được củng cố khi Nam Đà Nẵng được định vị là cực tăng trưởng mới của toàn thành phố. Nhằm giải quyết tình trạng quá tải không gian tại vùng lõi, Đà Nẵng đang lên kế hoạch dịch chuyển cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu khoa học về phía nam. Đặc biệt, hàng loạt quỹ đất tại Hòa Xuân đã được quy hoạch cho công viên và trường học, đáp ứng nhu cầu an cư.

Hạ tầng xã hội tại khu nam Đà Nẵng đang được đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài. Ảnh: Ánh Dương.

Tổ hợp S-Light Tower có cơ cấu sản phẩm linh hoạt, từ căn studio đến căn hộ 1-3 phòng ngủ, penthouse. Đáng chú ý, dòng căn hộ 2 phòng ngủ là điểm sáng nhờ diện tích tối ưu chưa đến 60 m2 nhưng được thiết kế hợp lý, vừa là lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ an cư, vừa mở ra bài toán khai thác cho thuê hiệu quả.

Hội tụ kiến trúc biểu tượng, tầm nhìn đắt giá và vị trí chiến lược, S-Light Tower nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Ông Phạm Anh Dũng, Giám đốc Công ty Bất động sản Vhomes tại Đà Nẵng, nhận định tệp khách hàng mục tiêu của S-Light Tower khá đa dạng. “Thứ nhất là cộng đồng cư dân nội đô khao khát môi trường sống sinh thái. Thứ hai là những gia đình từ Quảng Nam (cũ) và giới chuyên gia tại Đà Nẵng cần bến đỗ an cư hiện đại. Thứ ba là tệp khách hàng muốn sở hữu ‘second home’, kết hợp nghỉ dưỡng và kinh doanh lưu trú,” ông Dũng phân tích.

Nam Đà Nẵng thu hút cộng đồng cư dân nội đô và người dân Quảng Nam (cũ). Ảnh: Ánh Dương.

Sự bứt tốc của khu nam Đà Nẵng mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc. Trong bối cảnh ấy, tổ hợp S-Light Tower như một điểm sáng dẫn dắt thị trường. Nhờ lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài, đây được xem là tài sản truyền đời, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khai thác lưu trú cùng đà tăng giá bền vững.