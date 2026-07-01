S-Light Tower - điểm sáng đầu tư mới bên bờ sông Hàn

Quỹ đất trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, mở ra cơ hội cho vùng đất giàu tiềm năng trở thành điểm sáng đầu tư mới.

Khi mặt bằng giá bất động sản trung tâm Đà Nẵng thiết lập ngưỡng mới, khu nam thành phố nổi lên như vùng trũng giá giàu tiềm năng tăng trưởng. Sở hữu vị trí ven sông Hàn cùng lợi thế đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng và đô thị, S-Light Tower được cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội dài hạn quan tâm.

BĐS Đà Nẵng đổi trục - cơ hội cho người “đến sớm”

Để giải quyết bài toán quá tải hạ tầng và thiếu không gian xanh, Quy hoạch TP Đà Nẵng 2021-2030, tầm nhìn 2050 định hướng mở rộng không gian về phía nam. Chiến lược “xoay trục” này không chỉ giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm, mà còn đặt nền móng cho mô hình tăng trưởng mới dựa trên hệ sinh thái ven sông, ven biển.

Mạng lưới giao thông đồng bộ trong tương lai rút ngắn khoảng cách từ khu nam vào lõi đô thị. Ảnh: Ánh Dương.

Hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang triển khai như cầu Bùi Tá Hán, tuyến LRT nối sân bay - Hội An - Chu Lai và tương lai là đường sắt cao tốc Bắc - Nam, giúp thời gian tiếp cận sân bay quốc tế lẫn phố cổ Hội An từ khu nam rút ngắn đáng kể. Tại đây sẽ hình thành hành lang kinh tế - du lịch ven biển năng động, kéo dài đến Hội An với cụm đô thị vệ tinh gắn liền giáo dục, y tế, công nghệ.

Các chuyên gia nhận định đây là thời điểm phù hợp để tích lũy bất động sản khu nam khi chi phí vẫn cách biệt lớn so với trung tâm.

Nguồn cầu đa dạng

Hậu sáp nhập, địa giới hành chính mở rộng kéo theo nguồn cầu về lưu trú, dịch vụ và định cư tại nam Đà Nẵng tăng đáng kể. Với vị trí giữa trung tâm Đà Nẵng và Hội An, bao quanh bởi danh thắng nổi tiếng như biển Non Nước, Sơn Thuỷ, Mỹ Khê hay danh thắng Ngũ Hành Sơn, đây là tọa độ lưu trú ưu tiên của khách ngắn ngày. Tới đây, dự án “Dòng sông ánh sáng” và tuyến du lịch đường thủy nội địa 10.000 tỷ đồng đi vào hoạt động sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo theo hoạt động khai thác lưu trú, thương mại quanh năm.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Về dài hạn, nguồn cầu thuê và định cư đến từ 3 dòng dịch chuyển là cư dân nội đô tìm không gian sinh thái, người dân Quảng Nam (cũ) chọn nơi ở gần trung tâm hành chính mới, và gia đình từ Huế, Quảng Trị cho con theo học tại Đà Nẵng.

Anh Quang Hải là cán bộ công chức Đà Nẵng đang tìm mua căn hộ ở khu nam để ổn định cuộc sống sau khi chuyển công tác từ Quảng Nam (cũ). Anh chia sẻ: “Thay vì đi lại giữa hai nơi, gia đình tôi quyết định mua căn hộ ở khu nam để có không gian sống thoáng, tiện đi làm, đi học, mức giá dễ tiếp cận”.

Quy hoạch khu nam thành đô thị tri thức với đại học lớn và khu công nghệ cao thu hút cộng đồng chuyên gia, trí thức, người nhập cư, bảo chứng cho nguồn cầu thuê nhà dài hạn. Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 sẽ là năm thị trường bất động sản Đà Nẵng phân hóa rõ nét, với lợi thế thuộc về tổ hợp được đầu tư bài bản, đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn khai thác thương mại.

​Tổ hợp căn hộ biểu tượng bên ngã 3 sông

Tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Đình Thi - đường 29/3, cửa ngõ đô thị Sun NeO City, tổ hợp căn hộ S-Light Tower sở hữu thế đất “minh đường tụ thủy” khi nằm ngay ngã 3 hợp lưu các con sông Cẩm Lệ, sông Hàn và Đô Tỏa.

Tổ hợp căn hộ S-Light Tower mặt sông Hàn. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Tận dụng lợi thế vị trí và không gian, từng căn hộ S-Light Tower sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn cảnh quan các dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước, Sơn Thuỷ và đặc biệt là pháo hoa của lễ hội DIFF.

Trong số gần 800 căn hộ sở hữu lâu dài, căn 2 phòng ngủ 59 m2 là sản phẩm chủ lực, phù hợp định cư lẫn khai thác cho thuê cho nhóm khách gia đình, người trẻ độc thân. Hệ tiện ích nội khu “all-in-one” bao gồm kids club, bể bơi, gym, spa cộng hưởng cùng công viên, trường học tại Hòa Xuân giúp sản phẩm thỏa mãn tiêu chí dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê.

Tầm nhìn panorama từ ban công căn hộ S-Light Tower. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Tại trung tâm Đà Nẵng, tổ hợp căn hộ cao cấp được Sun Group phát triển như The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn đang ghi nhận mức giá thuê 35-42 triệu đồng/tháng cho căn 2 PN và 18-25 triệu đồng/tháng cho căn studio và 1 PN+, với mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng .

Do đó, S-Light Tower, với mặt tiền sông Hàn cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh hứa hẹn trở thành tọa độ cho thuê lưu trú sôi động tại nam Đà Nẵng - nơi mức giá thuê vẫn rất cạnh tranh.

Lợi nhuận từ khai thác căn hộ The Panoma là minh chứng cho sức hút sản phẩm căn hộ ven sông Hàn như S-Light Tower. Ảnh: Ánh Dương.

“Khi đô thị Đà Nẵng tái cấu trúc và dần mở rộng về phía nam, những tổ hợp hội đủ khả năng kết nối đa chiều, dư địa tăng giá và khai thác thương mại như S-Light Tower sẽ nổi bật vì đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư sinh lời”, ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Nhật Khang, nhận định.