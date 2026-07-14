Bên trong resort 100 biệt thự 20 năm tuổi ở Hội An

Không chỉ là nơi lưu trú bên biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này còn mang đến những trải nghiệm từ ẩm thực, thiền nổi đến hành trình khám phá văn hóa Hội An.

Tuyến ven biển nối Đà Nẵng và Hội An trong gần hai thập kỷ qua đã trở thành nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang của các thương hiệu quốc tế. Trong số đó, The Nam Hai là một trong những dự án đầu tiên, đi vào hoạt động từ năm 2006. Đến cuối năm 2016, resort chính thức được Four Seasons Hotels & Resorts tiếp quản quản lý và mang tên Four Seasons Resort The Nam Hai.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, khu nghỉ vẫn là một trong những địa chỉ quen thuộc của nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp đến miền Trung. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng loạt thương hiệu quốc tế như InterContinental, Hyatt, Marriott hay Hilton liên tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, việc giữ sức hút không còn chỉ đến từ kiến trúc hay quy mô, mà phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm khác biệt.

Resort 100 biệt thự 20 năm tuổi ở Hội An Không chỉ là nơi lưu trú bên biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này còn mang đến những trải nghiệm từ ẩm thực, thiền nổi đến hành trình khám phá văn hóa Hội An

Không còn mới, nhưng vẫn giữ được bản sắc

Ít resort tại Việt Nam có tuổi đời gần 20 năm mà vẫn giữ được ngôn ngữ kiến trúc gần như nguyên vẹn.

Toàn khu gồm 100 biệt thự, trong đó có 40 căn sở hữu hồ bơi riêng, nằm xen giữa những hàng dừa và khu vườn nhiệt đới hướng ra biển Hà My. Không gian lấy cảm hứng từ nhà rường Huế, kết hợp vật liệu gỗ, đá và những khoảng mở lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Thay vì xây dựng các khối nhà cao tầng, toàn bộ biệt thự đều thấp, tách biệt nhau bằng cây xanh. Điều này giúp khu nghỉ giữ được sự yên tĩnh, đồng thời hạn chế cảm giác đông đúc ngay cả trong mùa cao điểm.





Tuy nhiên, việc bảo tồn gần như nguyên bản thiết kế từ giai đoạn đầu cũng đồng nghĩa một số hạng mục không còn mang cảm giác mới như nhiều khu nghỉ dưỡng vừa khai trương vài năm gần đây. Nội thất vẫn được bảo dưỡng tốt nhưng thiên về phong cách cổ điển, không chạy theo xu hướng tối giản đang phổ biến.

Từ các biệt thự có thể nhìn ra khu vườn, biển Đông và xa hơn là Cù Lao Chàm trong những ngày thời tiết thuận lợi.

Bãi biển Hà My cũng là một lợi thế tự nhiên của khu nghỉ. Khác với khu vực trung tâm Hội An vốn đông khách vào mùa hè, đoạn biển này vẫn giữ mật độ xây dựng thấp hơn, tạo cảm giác tách biệt khỏi nhịp du lịch đại chúng.





Giá trị lớn nhất nằm ở dịch vụ

Trong ngành khách sạn hạng sang, cơ sở vật chất có thể được đầu tư bằng vốn, nhưng chất lượng dịch vụ cần nhiều năm để hình thành.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong thời gian lưu trú là nhân viên ít xuất hiện khi không cần thiết nhưng luôn có mặt đúng lúc. Họ nhớ tên khách, ghi nhận thói quen sinh hoạt và chủ động hỗ trợ mà không tạo cảm giác bị làm phiền.

Đó không phải trải nghiệm hoàn toàn hiếm ở phân khúc siêu sang, nhưng để duy trì sự đồng đều giữa hàng trăm nhân viên trong nhiều năm là điều không đơn giản.

Dù vậy, mô hình phục vụ cá nhân hóa cũng không phải lựa chọn phù hợp với mọi du khách. Những người thích không khí sôi động, nhiều hoạt động giải trí hoặc muốn khám phá liên tục có thể cảm thấy nhịp nghỉ dưỡng tại đây khá chậm.

Ẩm thực đa dạng, nhưng không quá khác biệt

Ẩm thực là một trong những điểm được đầu tư nhiều tại khu nghỉ.

Cafe Nam Hai phục vụ buffet sáng với các quầy món Việt, quốc tế và Ấn Độ được chế biến trực tiếp.

Nhà hàng NAYUU theo phong cách omakase Nhật Bản, trong khi La Sen tập trung vào ẩm thực Việt với cách trình bày hiện đại hơn.

Bên cạnh hồ bơi trung tâm là Sol & Sao Bar, phục vụ cà phê vào ban ngày và cocktail vào buổi tối.

So với nhiều resort cao cấp khác tại Việt Nam, hệ thống nhà hàng ở đây khá đầy đủ. Tuy nhiên, trải nghiệm ẩm thực nhìn chung vẫn thiên về sự chỉn chu trong phục vụ hơn là tạo bất ngờ về hương vị.

Một số lựa chọn ăn tối riêng tư trên bãi biển hoặc trong khuôn viên được thiết kế cho các dịp đặc biệt, dù mức giá cũng thuộc nhóm cao của thị trường nghỉ dưỡng miền Trung.

Điểm đáng chú ý là nhiều trải nghiệm được tổ chức ngoài khu nghỉ thay vì giữ khách ở lại toàn bộ thời gian.

Một trong số đó là Mắm House Hội An của đầu bếp người Pháp Benoît Chaigneau.

Không gian nhỏ nằm trong phố cổ giới thiệu quy trình làm nước mắm truyền thống theo cách dễ tiếp cận hơn với khách quốc tế. Người tham gia được tìm hiểu quá trình ủ cá, pha chế và sử dụng nước mắm như một loại gia vị cao cấp.

Một trải nghiệm khác diễn ra tại Long Gia Kitchen, nơi du khách tự làm đậu phụ theo phương pháp truyền thống, từ ngâm đậu, xay, lọc đến ép khuôn.

Đây đều không phải những hoạt động quá mới trong du lịch trải nghiệm, nhưng việc kết nối với các hộ kinh doanh địa phương giúp hành trình không chỉ xoay quanh tiện ích của resort.

Những nghi thức khiến con người chậm lại

Buổi tối, khu nghỉ tổ chức nghi thức "A Goodnight Kiss to the Earth".

Khách viết những điều muốn gửi gắm lên giấy, đặt vào hoa đăng rồi thả xuống hồ sen, trong khi tiếng chén hát pha lê vang lên khắp khuôn viên.

Một hoạt động khác là Floating Meditation, nơi người tham gia nằm trên những chiếc bè nhỏ giữa mặt hồ để thực hành hít thở và thiền.

Các liệu pháp sử dụng âm thanh, trong đó có chén hát pha lê điều chỉnh ở tần số 432 Hz, hiện vẫn còn nhiều tranh luận về hiệu quả dưới góc độ khoa học. Với phần lớn du khách, giá trị của những hoạt động này có lẽ nằm nhiều hơn ở việc tạo ra khoảng thời gian tĩnh lặng giữa kỳ nghỉ thay vì những tác dụng chữa lành như một số quảng bá thường nhắc đến.

Theo thống kê của ngành du lịch, Đà Nẵng và Quảng Nam tiếp tục là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng lớn nhất cả nước với hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu quản lý quốc tế khiến cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh đó, Four Seasons Resort The Nam Hai không còn là khu nghỉ mới nhất hay có quy mô lớn nhất. Điều giúp nơi này duy trì vị thế dường như đến từ sự ổn định trong vận hành, chất lượng dịch vụ và khả năng giữ được bản sắc sau gần hai thập kỷ hoạt động.

Đó cũng là điều khó sao chép nhất trong ngành khách sạn, nơi kiến trúc có thể xây lại, nội thất có thể thay mới, nhưng văn hóa phục vụ cần nhiều năm để hình thành. Tuy vậy, mức giá thuộc nhóm cao nhất thị trường cũng khiến khu nghỉ chỉ phù hợp với một nhóm khách có khả năng chi trả, thay vì trở thành lựa chọn phổ biến của số đông du khách đến Hội An.