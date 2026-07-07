9 khách sạn mới nổi bật tại châu Á

Năm 2026, châu Á tiếp tục chào đón loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới đáng chú ý, từ những boutique hotel thời thượng giữa đô thị đến các resort sang trọng bên biển.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu làn sóng phát triển khách sạn mới trên toàn cầu. Trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới với hơn 33% so với năm 2025, khu vực này dự kiến chào đón hơn 251.000 phòng khách sạn mới.

Thế hệ khách sạn mới của châu Á không chỉ đa dạng về quy mô mà còn nổi bật bởi những bản sắc riêng, từ các khách sạn boutique thời thượng, khu nghỉ dưỡng phong cách sống sang trọng, khách sạn đô thị tích hợp công nghệ tiên tiến cho đến những thiên đường nghỉ dưỡng dành cho gia đình.

Meliá Serenity Cam Ranh Beach Resort

Địa chỉ: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mở cửa: Quý III

Quý III Giá phòng: Khởi điểm từ 137 USD ++/đêm.

Ẩn mình giữa những khu vườn nhiệt đới xanh mát và chỉ cách bãi cát vàng trải dài của vịnh Cam Ranh vài bước chân, Meliá Serenity Cam Ranh Beach Resort hứa hẹn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho gia đình, các cặp đôi và khách công tác. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 698 phòng nghỉ hiện đại, 40 biệt thự riêng và 64 bungalow, cùng hệ thống tám nhà hàng và quầy bar mang đến hành trình ẩm thực đa sắc màu, từ Mexico, Địa Trung Hải đến Hàn Quốc.

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng còn giới thiệu mô hình all-inclusive (trọn gói), mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện lợi và trọn vẹn. Đây cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng thân thiện với thú cưng, cho phép các gia đình đồng hành cùng những người bạn bốn chân trong suốt kỳ nghỉ.

The Theodore Hanoi, Hà Nội

Địa chỉ: Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Mở cửa: Từ tháng 8; Chính thức khai trương: Tháng 1/2027.

Từ tháng 8; Chính thức khai trương: Tháng 1/2027. Giá phòng: Khởi điểm từ 380 USD ++/đêm.

Phố cổ Hà Nội từ lâu đã mê hoặc du khách yêu văn hóa trên khắp thế giới bằng chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp vượt thời gian. Trong bối cảnh ấy, The Theodore HaNoi ra đời như một biểu tượng lưu trú mới, kết hợp hài hòa giữa nét thanh lịch kinh điển của châu Âu và tinh thần đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hướng trọn tầm nhìn ra hồ Hoàn Kiếm biểu tượng của thủ đô, khách sạn sở hữu 95 phòng và suite được thiết kế tinh tế. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng sang trọng, nhâm nhi bánh ngọt thủ công và cà phê tại La Fournée. Khách sạn cũng sở hữu đại sảnh ballroom rộng 600 m2, phù hợp để tổ chức các sự kiện và dạ tiệc.

Pullman Ninh Bình

Địa chỉ: Phường Hoa Lư, Ninh Bình.

Phường Hoa Lư, Ninh Bình. Mở cửa: Từ tháng 4.

Từ tháng 4. Giá phòng: Khởi điểm từ 100USD++/đêm.

Tọa lạc giữa khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ của Ninh Bình - điểm đến di sản thế giới UNESCO, Pullman Ninh Bình mở ra một chuẩn mực mới về nghỉ dưỡng và phong cách sống đương đại. Chỉ cách Quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư và Tam Cốc chưa đến 15 phút đi xe, khách sạn kết hợp tinh thần năng động đặc trưng của thương hiệu Pullman với vẻ đẹp trường tồn của vùng di sản thiên nhiên và văn hoá.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại 283 phòng và suite, tất cả đều sở hữu ban công riêng hướng thành phố hoặc núi non trùng điệp; khám phá hành trình ẩm thực đa sắc màu tại hệ thống nhà hàng và quầy bar; thư giãn với ba hồ bơi, trung tâm thể hình hoạt động 24 giờ, đồng thời tổ chức các hội nghị và sự kiện quy mô lớn tại một trong những phòng ballroom khách sạn lớn nhất khu vực miền Bắc.

Rêve Saigon - Vignette Collection by IHG

Địa chỉ: Phường Bến Thành, TP.HCM.

Phường Bến Thành, TP.HCM. Mở cửa : Từ tháng 12/2025

: Từ tháng 12/2025 Giá phòng: Khởi điểm từ 180USD++/đêm.

Vươn mình giữa trung tâm thành phố sôi động, Rêve Saigon - Vignette Collection by IHG mang đến một góc nhìn mới về sự sang trọng đậm dấu ấn văn hoá và nghệ thuật. Khách sạn kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tinh tế, nghệ thuật kể chuyện và dịch vụ đẳng cấp để tạo nên một hành trình lưu trú giàu cảm xúc.

Hệ thống phòng nghỉ sang trọng, các không gian ẩm thực, những điểm hẹn phong cách đặc trưng của Vignette Collection sẽ đưa du khách khám phá thành phố từ một góc nhìn mới mẻ. Từ đây, những biểu tượng văn hóa, kiến trúc lịch sử, khu mua sắm và nhịp sống sôi động của Sài Gòn đều chỉ cách vài bước chân.

InterContinental Halong Bay Resort, Hạ Long

Địa chỉ: Khu đô thị Halong Marina, Hạ Long, Quảng Ninh.

Khu đô thị Halong Marina, Hạ Long, Quảng Ninh. Mở cửa: Từ tháng 7/2025.

Từ tháng 7/2025. Giá phòng: Khởi điểm từ 280USD++/đêm.

Tọa lạc bên bờ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, InterContinental Halong Bay Resort tái định nghĩa trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng giữa một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới. Lấy cảm hứng từ những khối núi đá vôi kỳ vĩ và di sản hàng hải của vùng vịnh, khu nghỉ dưỡng mang đến hệ thống phòng nghỉ, suite và biệt thự mở rộng tối đa kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Các nhà hàng đặc sắc giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam song hành cùng hương vị đẳng cấp quốc tế như Yulong Mansion với hương vị Quảng Đông thuần tuý, trong khi khu spa, hồ bơi, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và những trải nghiệm khám phá văn hóa địa phương mang đến hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Centara Reserve Krabi, vịnh Krabi, Thái Lan

Địa chỉ: Ao Nang, Muang, Krabi 81180, Thái Lan

Ao Nang, Muang, Krabi 81180, Thái Lan Khai trương: Quý IV

Ẩn mình trong vịnh cát riêng tư nhìn ra biển Andaman, được bao bọc bởi những vách núi đá vôi hùng vĩ và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, Centara Reserve Krabi là khách sạn mới nhất của dòng thương hiệu Centara Reserve thuộc Centara Hotels & Resorts - nổi tiếng với triết lý kể những câu chuyện bản địa chân thực qua trải nghiệm lưu trú.

Giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, du khách có thể lựa chọn từ 120 phòng nghỉ, suite và biệt thự hồ bơi sang trọng, khám phá những biểu tượng của Krabi, thư giãn tại các hồ bơi phong cách lagoon, tái tạo năng lượng hoặc thưởng thức ẩm thực tinh tế tại năm nhà hàng và quầy bar.

Navera Phuket - MGallery Collection, Phukhet

Địa chỉ: 125 Moo 3, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang District, 83110 Phuket, Thái Lan

125 Moo 3, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang District, 83110 Phuket, Thái Lan Khai trương: Quý IV

Tọa lạc bên bãi cát trắng mịn của bờ biển Surin, nơi được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phuket, Navera Phuket - MGallery Collection là khu nghỉ dưỡng năm sao sang trọng lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc Sino - Bồ Đào Nha cùng triết lý trải nghiệm độc bản của thương hiệu MGallery Collection thuộc Accor.

Khu nghỉ dưỡng chỉ sở hữu 48 suite, biệt thự và penthouse rộng từ 100 m² trở lên, trong đó nhiều hạng phòng có hồ bơi riêng, mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư và tinh tế.

YOTEL Bangkok Sukhumvit, Bangkok

Địa chỉ: Cloud 11, South Sukhumvit, Bangkok 10260, Thái Lan

Cloud 11, South Sukhumvit, Bangkok 10260, Thái Lan Mở cửa: Quý IV

Bangkok Sukhumvit đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu khách sạn đô thị thông minh YOTEL tại Thái Lan, mở ra một chuẩn mực mới về thiết kế hiện đại và trải nghiệm lưu trú ứng dụng công nghệ. Tọa lạc trong tổ hợp Cloud 11 - trung tâm sáng tạo lớn nhất châu Á tại khu vực South Sukhumvit, khách sạn được thiết kế dành riêng cho thế hệ du khách hiện đại đề cao sự tiện lợi và kết nối.

Các phòng nghỉ được trang bị SmartBed, sạc không dây, không gian co-working. Nhà hàng phục vụ cả ngày cùng khu Grab & Go đáp ứng nhu cầu ẩm thực nhanh chóng, còn sky bar là điểm hẹn hoàn hảo để ngắm hoàng hôn và thưởng thức cocktail giữa đường chân trời Bangkok. Khách sạn cũng chỉ cách ga BTS vài phút đi bộ, mang đến khả năng kết nối thuận tiện tới khắp thành phố.

Conrad Kuala Lumpur, Malaysia

Địa chỉ: 25, Jalan Sultan Ismail, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia.

25, Jalan Sultan Ismail, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Mở cửa: Quý IV

Quý IV Giá phòng: Khởi điểm từ 245 USD ++/đêm.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của Kuala Lumpur, Conrad Kuala Lumpur là khách sạn mang đậm dấu ấn thiết kế từ di sản khai thác thiếc - nền tảng cho sự phát triển của thành phố, không gian nội thất là sự giao thoa tinh tế giữa phong cách đương đại và những giá trị văn hóa bản địa.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại 481 phòng và suite, thưởng thức ẩm thực tại năm nhà hàng và lounge cao cấp, hoặc thư giãn tại hồ bơi vô cực, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện với các phòng trị liệu, hồ bơi trong nhà, trung tâm thể hình cùng khu tập yoga và Pilates. Bên cạnh đó, hệ thống phòng họp và không gian sự kiện hiện đại cũng đáp ứng nhu cầu tổ chức những hội nghị và sự kiện đẳng cấp quốc tế.