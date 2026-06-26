10 resort ven biển Việt Nam tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Nhiều đại diện tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa được độc giả Travel + Leisure đánh giá cao nhờ vị trí sát biển, thiết kế và chất lượng dịch vụ tốt.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2026 do tạp chí du lịch Travel + Leisure (Mỹ) tổ chức, 10 khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam đã góp mặt trong danh sách "Best Beach + Island Resorts", hạng mục vinh danh những khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Travel + Leisure, ngành khách sạn - nghỉ dưỡng Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp của khu vực. Các khu nghỉ dưỡng trong nước được đánh giá cao nhờ thiết kế sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên, chú trọng trải nghiệm nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ du khách và ngày càng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế.

Danh sách đề cử được biên tập viên và các chuyên gia của tạp chí này lựa chọn, sau đó mở cổng bình chọn công khai để độc giả quyết định kết quả cuối cùng. Các giải thưởng dựa trên mức độ hài lòng của du khách, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tổng thể tại từng điểm đến.

Regent Phú Quốc

Địa chỉ: Khu phố Đường Bào, đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Khu nghỉ dưỡng này khai trương cuối năm 2021, gồm 302 phòng suite và biệt thự hướng biển. Không gian mang phong cách đương đại kết hợp các chi tiết văn hóa Việt Nam, với bể bơi riêng xuất hiện ở nhiều hạng phòng.

Travel + Leisure đánh giá đây là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Phú Quốc hiện nay. Bên cạnh hệ thống nhà hàng, quầy bar và spa, resort còn gây chú ý với các trải nghiệm như du thuyền riêng, trị liệu âm thanh bằng chuông pha lê hay nhà hàng Nhật Oku.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Bãi Bắc, Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế với 201 phòng nghỉ, suite và biệt thự trải dọc sườn đồi hướng ra biển.

Công trình lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Việt Nam, kết hợp giữa yếu tố cung đình, làng quê và chùa chiền. Điểm nhấn nổi bật là nhà hàng La Maison 1888 - nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng được Michelin trao một sao.

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa

Địa chỉ: Lô D4C, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, Khánh Hòa.

Đây là đại diện mới nhất trong danh sách khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2025. Khu nghỉ dưỡng nằm gần sân bay Cam Ranh, sở hữu 203 phòng khách sạn và biệt thự.

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa rừng và biển, resort phát triển nhiều trải nghiệm dành cho gia đình như workshop cà phê, làm gốm, câu lạc bộ trẻ em, sân pickleball và hệ thống hồ bơi đa dạng.

La Veranda Resort Phu Quoc - MGallery

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, bãi biển Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Khu nghỉ dưỡng mang phong cách dinh thự Pháp thập niên 1920 với 73 phòng nghỉ và biệt thự nằm giữa khu vườn nhiệt đới hướng biển.

Các chi tiết kiến trúc như cửa chớp gỗ, gạch bông, nội thất cổ điển được giữ lại, tạo cảm giác như một biệt thự nghỉ dưỡng Đông Dương bên bờ biển. Resort sở hữu hệ thống nhà hàng Pháp - Việt cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và giải trí gia đình.

Four Seasons Resort The Nam Hai

Địa chỉ: Block Hà Mỹ Đông B, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng.

Cách phố cổ Hội An khoảng 10 phút di chuyển, Four Seasons Resort The Nam Hai gồm 100 biệt thự lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà vườn miền Trung.

Khu nghỉ nổi tiếng với ba hồ bơi vô cực xếp tầng hướng biển cùng hệ thống spa trên mặt hồ. Đây cũng là một trong những resort cao cấp được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Địa chỉ: Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Một công trình khác của Bill Bensley góp mặt trong bảng xếp hạng. Resort được xây dựng theo ý tưởng về một trường đại học giả tưởng mang tên Lamarck University, với hàng nghìn hiện vật và tác phẩm nghệ thuật được trưng bày khắp khuôn viên.

Không gian nhiều màu sắc cùng vị trí bên bãi Khem giúp nơi đây thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nghỉ dưỡng quốc tế.

Six Senses Ninh Van Bay

Địa chỉ: vịnh Ninh Vân, phường Đông Ninh Hoà, Khánh Hòa.

Tách biệt hoàn toàn với đất liền và chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển, Six Senses Ninh Van Bay là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Việt Nam trong phân khúc nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Khu nghỉ gồm 62 biệt thự có hồ bơi riêng, sử dụng nhiều vật liệu địa phương. Năm nay, Six Senses Ninh Van Bay còn đứng đầu hạng mục những khu nghỉ dưỡng có hồ bơi đẹp nhất và xếp thứ ba ở hạng mục spa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa

Địa chỉ: số 5 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nằm dưới chân Ngũ Hành Sơn, khu nghỉ dưỡng sở hữu hơn 370 phòng nghỉ, căn hộ và biệt thự hướng biển.

Thiết kế hiện đại, nhiều không gian mở cùng vị trí thuận tiện giữa Đà Nẵng và Hội An giúp Hyatt Regency trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình quốc tế khi du lịch miền Trung.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Địa chỉ: Khu phức hợp Marina, Bãi Trường, đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Tọa lạc bên một trong những bãi biển dài nhất đảo ngọc, khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống phòng khách sạn, căn hộ và biệt thự đa dạng.

Ngoài các hoạt động như chèo kayak, lặn ngắm san hô hay yoga trên biển, resort còn được biết đến với khu Club InterContinental Lounge riêng biệt và hệ thống hồ bơi thiết kế cho nhiều nhóm khách khác nhau.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel

Địa chỉ: Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Khép lại danh sách là Villa Le Corail, khu nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo Hòn Hèo với các biệt thự hồ bơi riêng hướng biển.

Resort kết hợp kiến trúc đương đại với cảnh quan đặc trưng vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian mở, tầm nhìn ra vịnh cùng hệ thống nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt Nam và Địa Trung Hải là những yếu tố giúp đại diện này tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.