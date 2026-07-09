Resort duy nhất của Việt Nam lọt top 100 tốt nhất thế giới

Một resort ở Phú Quốc với mức giá 19-74 triệu đồng/đêm là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top "tốt nhất thế giới" do tạp chí Travel + Leisure công bố.

Toàn cảnh resort nhìn từ trên cao. Ảnh: IHG.

Trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards 2026, tạp chí du lịch Travel + Leisure vừa công bố danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt năm nay là Regent Phu Quoc, đồng thời được độc giả bình chọn là "Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á".

Bảng xếp hạng năm nay quy tụ nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Nhật Bản, Maldives, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc... Việc một cơ sở lưu trú tại Việt Nam xuất hiện trong danh sách phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp trong nước trên bản đồ du lịch quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại Bãi Trường (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đi vào hoạt động từ năm 2022. Đây là một trong những dự án đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh của phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang tại đảo ngọc, khi nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế liên tiếp mở rộng hiện diện nhằm đón đầu nhu cầu của nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Cơ sở lưu trú này được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, với các hạng phòng suite và biệt thự có hồ bơi riêng. Bên cạnh hệ thống lưu trú, khu nghỉ dưỡng còn có nhiều nhà hàng, quầy bar, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe và không gian dành cho các hoạt động thể chất.

Trên website chính thức, resort này hiện để mức giá 716- 2.825 USD /phòng/đêm (tương đương 19-74 triệu đồng), tùy hạng phòng.

Không gian ẩm thực bên trong một resort phân khúc siêu sang tại Phú Quốc. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc.

Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn duy nhất ở phân khúc siêu sang tại Phú Quốc. Đảo ngọc hiện quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, New World Phu Quoc Resort hay InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort. Các khu nghỉ dưỡng này đều từng được các tổ chức hoặc tạp chí du lịch quốc tế vinh danh, tạo nên sự cạnh tranh đáng kể về chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm dành cho du khách. Mức giá giữa các cơ sở cũng biến động theo mùa du lịch, chương trình ưu đãi và loại hình phòng.

Sự xuất hiện của một đại diện Việt Nam trong top 100 diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc tiếp tục được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực. Những năm gần đây, hòn đảo thu hút nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, đồng thời liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng và giải thưởng du lịch toàn cầu, góp phần nâng cao hình ảnh của du lịch Việt Nam ở phân khúc cao cấp.

Theo Travel + Leisure, World's Best Awards 2026 là mùa giải thứ 31, ghi nhận hơn 661.000 lượt bình chọn của độc giả dành cho khách sạn, thành phố, hòn đảo, hãng hàng không và nhiều hạng mục khác trên toàn thế giới. Kết quả được xây dựng dựa trên các tiêu chí như chất lượng phòng nghỉ, dịch vụ, vị trí, ẩm thực, giá trị trải nghiệm và mức độ hài lòng tổng thể của khách lưu trú.

Tạp chí cho biết nhiều khách sạn đã duy trì vị trí trong bảng xếp hạng suốt hơn hai thập kỷ, trong khi không ít cái tên mới nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khác biệt. Năm nay, vị trí số một thuộc về Patina Osaka - khách sạn mới khai trương với tầm nhìn hướng ra Lâu đài Osaka và khu chăm sóc sức khỏe rộng gần 1.400 m2. Trước đó, cơ sở này cũng được Travel + Leisure đưa vào danh sách những khách sạn mới đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026.