Sắp có tàu hỏa đến 750 triệu/khách đi xuyên Việt Nam, Trung Quốc, Lào

Hành trình đường sắt hạng sang kéo dài 8 ngày 7 đêm, đi xuyên Việt Nam, Trung Quốc và Lào với giá từ 18.000 USD/khách dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Du khách quốc tế trên chuyến tàu hạng sang tại Việt Nam.

Ngày 29/7, tàu du lịch hạng sang SJourney giới thiệu hành trình đưa du khách khám phá 3 quốc gia Việt Nam, Trung Quốc và Lào trong 8 ngày 7 đêm.

Tuyến tàu khởi hành từ Hà Nội, đi qua vịnh Hạ Long trước khi tiếp tục đến Quế Lâm, Côn Minh, Đại Lý, Tây Song Bản Nạp (Trung Quốc), rồi sang Luang Prabang, Vang Vieng và kết thúc tại Vientiane (Lào).

Theo đơn vị khai thác, hành trình được thiết kế dành cho tối đa 12 khách, hướng đến những người tìm kiếm trải nghiệm du lịch cao cấp kết hợp khám phá văn hóa bản địa, dự kiến khai thác vào năm 2027. Thay vì chỉ kết nối các điểm đến, chuyến tàu đưa du khách chậm rãi đi qua những vịnh biển xanh, các cố đô, cao nguyên, rừng nhiệt đới và những vùng đất dọc sông Mekong.

Đơn vị tổ chức cho biết đây không chỉ là chuyến đi bằng đường sắt mà còn là hành trình khám phá di sản, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và vẻ đẹp của nhịp sống bản địa tại Đông Dương.

Một khoang lưu trú độc bản có giá gần 1,7 tỷ đồng cho hành trình xuyên Việt trên tàu du lịch hạng sang của đơn vị.

Giá bán công khai cho hành trình Việt Nam - Trung Quốc - Lào (8 ngày 7 đêm) từ 18.000 USD / khách (khoảng 474 triệu đồng). Giá phòng đơn là 28.800 USD (758 triệu đồng) , trong khi phòng đôi có giá 36.000 USD (948 triệu đồng) cho hai người.

Mức giá bao gồm 7 đêm lưu trú trên tàu; các bữa sáng, trưa và tối được chế biến từ nguyên liệu địa phương, kết hợp những bữa ăn tại các nhà hàng trong các điểm tham quan. Gói dịch vụ còn bao gồm quản gia khoang, dịch vụ dọn phòng mỗi ngày, đội ngũ điều hành tour, xe đưa đón riêng giữa sân bay hoặc khách sạn với điểm khởi hành và kết thúc hành trình.

Mỗi khoang đều được trang bị giường đôi hoặc hai giường đơn, phòng tắm riêng với vòi sen, két an toàn, điều hòa, chăn ga và các tiện nghi tiêu chuẩn. Du khách cũng được tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn viên nói tiếng Anh và vé vào cửa theo chương trình.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện SJourney cho biết các thị trường khách trọng điểm hiện nay gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, Australia và một số quốc gia châu Á có mức chi tiêu du lịch cao. Trong đó, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia là những nguồn khách lớn nhất.

Toàn cảnh đoàn tàu du lịch hạng sang nhìn từ trên cao.

Doanh nghiệp nhận định các sản phẩm du lịch hạng sang có thể góp phần nâng cao giá trị của ngành du lịch Việt Nam. Nhóm khách này thường có thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu hơn so với khách đại trà. Đây cũng là nhóm khách có khả năng quay trở lại và quảng bá điểm đến thông qua mạng lưới cá nhân hoặc các kênh truyền thông quốc tế.

"Những sản phẩm chất lượng cao sẽ góp phần định vị Việt Nam không chỉ là điểm đến có cảnh quan đẹp và chi phí hợp lý, mà còn có khả năng cung cấp các trải nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ đó thu hút nhóm khách có giá trị cao và tạo hiệu quả kinh tế bền vững cho ngành du lịch", vị đại diện nói.