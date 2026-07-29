Khách Tây 'kéo cày thay trâu' trên ruộng bậc thang Sa Pa

Đoạn video du khách quốc tế kéo cày trên ruộng bậc thang ở Sa Pa thu hút hàng triệu lượt xem, chứng minh sức hút của những trải nghiệm nông nghiệp và đời sống bản địa.

Nhóm khách Tây làm ruộng, cấy lúa, kéo cày ở Sa Pa Không chỉ trekking hay ngắm ruộng bậc thang, nhiều du khách quốc tế đến Sa Pa còn xuống đồng cày cấy, gặt lúa, nấu ăn và sinh hoạt cùng người dân bản địa.

Cuối tháng 7, đoạn video một nhóm du khách quốc tế cấy lúa, kéo cày trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai), cách trung tâm Sa Pa khoảng 12 km, lan tỏa trên mạng xã hội. Video thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận.

Nhiều người xem hài hước ví von đoàn khách "không chỉ đi du lịch mà còn nhận chuyển giao công nghệ làm ruộng bậc thang". Trong khi đó, không ít ý kiến thích thú trước sự hào hứng của các vị khách khi thử sức với công việc vốn quen thuộc của người dân vùng cao.

Chủ nhân video là Đinh Văn Nội, 33 tuổi, kinh doanh homestay tại bản Tả Van. Anh cho biết nhóm khách trong video đến trải nghiệm các hoạt động trên ruộng bậc thang nhà mình vào khoảng tháng 5, đúng thời điểm người dân địa phương bước vào vụ cấy lúa.

"Du khách bày tỏ mong muốn được trải nghiệm làm nông như người Việt", anh nói với Tri Thức - Znews.

Du khách quốc tế trải nghiệm một ngày làm nông dân ở bản Tả Van, Lào Cai. Ảnh: Đinh Văn Nội.

Theo Nội, vào mùa vụ, nhiều homestay và đơn vị lữ hành tại Tả Van đều hỗ trợ du khách nước ngoài tham gia các hoạt động nông nghiệp cùng người dân nếu có nhu cầu. Ngoài kéo cày, khách còn có thể cuốc đất, đắp bờ, cấy lúa; đến mùa thu hoạch lại xuống đồng gặt lúa cùng bà con.

Những trải nghiệm này diễn ra khá thường xuyên trong mùa cấy, khoảng tháng 5-6 hàng năm. Bên cạnh làm nông, du khách đến Tả Van còn có thể học dệt thổ cẩm, làm hương, lấy mật ong hoặc tham gia một số nghề thủ công truyền thống của người dân địa phương.

Nội cho biết khách quốc tế đến Sa Pa thường yêu thích trekking (đi bộ đường dài), khám phá bản làng và tìm hiểu đời sống bản địa. Tuy nhiên, tháng 7-8 là mùa mưa nên lượng khách trekking giảm đáng kể. Ngược lại, đây là thời điểm ruộng lúa xanh đẹp nhất trong năm, thu hút nhiều khách trong nước đến Tả Van ngắm cảnh, lưu trú và chụp ảnh.

Không chỉ ghi lại cảnh khách kéo cày, anh còn chia sẻ nhiều video về cuộc sống thường ngày của du khách tại homestay. Một trong số đó ghi cảnh khách nước ngoài cùng gia đình nấu ăn, dọn bàn, rửa bát sau bữa cơm và cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Du khách quốc tế học nấu ăn, rửa bát ở bản Tả Van, Lào Cai. Ảnh: Đinh Văn Nội.

Nhiều du khách không đi theo tour mà lựa chọn lưu trú tại homestay để cùng gia đình chủ nhà ăn cơm, nấu ăn, rửa bát và hòa mình vào các sinh hoạt thường ngày. Theo anh, những trải nghiệm đời sống bản địa giúp khách hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, cũng như mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho cả du khách lẫn người làm du lịch.

Nội bắt đầu chia sẻ các video về cuộc sống ở bản sau khi trở về Tả Van mở homestay khoảng một năm nay. Trước đó, anh có gần 10 năm làm du lịch tại Sa Pa, chủ yếu kinh doanh các dịch vụ và tour.

"Điều vui nhất là thấy nhiều người quan tâm đến những trải nghiệm của du khách và cuộc sống ở bản", anh nói.

Bản Tả Van từng được South China Morning Post (SCMP) bình chọn là một trong 6 ngôi làng đẹp nhất châu Á vào tháng 7/2025. Theo tờ báo Hong Kong (Trung Quốc), ngôi làng nép mình giữa thung lũng xanh, là nơi sinh sống của đồng bào Giáy và H'Mông. Những ngôi nhà sàn truyền thống nằm xen giữa ruộng bậc thang, tựa lưng vào sườn núi, bao quanh là suối, thác và rừng tre.

Khác với bản Cát Cát đông đúc, Tả Van vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi. Đến đây, du khách có thể thuê xe máy hoặc đi bộ men theo những con đường nhỏ để ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm đời sống người dân địa phương hoặc thư giãn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mùa lúa chín ở bản Tả Van, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Trong 6 tháng đầu năm, Sa Pa đón gần 2,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 479.500 lượt khách quốc tế và hơn 2,1 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 16.339 tỷ đồng . Dự kiến đến hết năm, Sa Pa sẽ đón khoảng 4,7 triệu lượt khách.