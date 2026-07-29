Sự thật sau khoản phí khăn lạnh vài nghìn đồng trên hóa đơn

Chỉ vài nghìn đồng một chiếc, khăn lạnh vẫn có thể mang về khoản lợi nhuận đáng kể khi xuất hiện trên hàng trăm hóa đơn của nhà hàng mỗi ngày.

Giá một chiếc khăn trong nhà hàng thường có giá 2.000-5.000 đồng/chiếc. Ảnh: Olaseni Omoare.

Tại nhiều nhà hàng, khăn lạnh/khăn ướt được đặt sẵn trên bàn trước khi khách gọi món. Nếu bóc bao bì và sử dụng, khách phải trả thêm vài nghìn đồng/chiếc khi thanh toán. Khoản tiền nhỏ đến mức nhiều người không chú ý, nhưng với quán ăn, đây lại là phép tính kinh doanh khá hiệu quả.

Khăn lạnh có giá bán thấp, trong khi chi phí nhập vào còn thấp hơn. Nhà hàng có thể đặt mua với số lượng lớn, thậm chí in tên và logo riêng trên bao bì. Sản phẩm không cần chế biến, không tốn nhiều nhân công phục vụ, dễ bảo quản và ít có nguy cơ hư hỏng như thực phẩm.

Phần chênh lệch trên mỗi chiếc khăn có thể không lớn, nhưng lợi nhuận sẽ tăng lên đáng kể khi nhân với số lượng khách. Chẳng hạn, nếu một nhà hàng bán 300 chiếc mỗi ngày và thu được 1.500 đồng sau khi trừ giá nhập trên mỗi chiếc, khoản chênh lệch có thể đạt 450.000 đồng một ngày, tương đương khoảng 13,5 triệu đồng trong 30 ngày. Đây chỉ là phép tính minh họa, bởi giá nhập, giá bán và lượng khách của mỗi nhà hàng khác nhau.

Tuy nhiên, khoản thu này đáng chú ý trong bối cảnh ngành ăn uống có biên lợi nhuận khá mỏng. Theo Lightspeed, lợi nhuận ròng của nhà hàng thường chỉ dao động khoảng 2-6% doanh thu, sau khi trừ tiền nguyên liệu, lương nhân viên, mặt bằng, điện nước và các chi phí vận hành khác. Vì vậy, những món có giá trị nhỏ nhưng dễ bán như khăn lạnh, nước đóng chai hay món ăn kèm đều có thể góp phần cải thiện dòng lãi.

Khăn lạnh cũng có lợi thế vì được bán kèm một cách tự nhiên. Khách đến nhà hàng thường có nhu cầu lau tay trước hoặc trong khi ăn, nhất là với các món hải sản, đồ nướng, lẩu hay món phải dùng tay. Khi chiếc khăn được đặt ngay trước mặt, nhiều người sẽ sử dụng mà không cần cân nhắc lâu như khi gọi thêm một món ăn.

Khăn lạnh thường được khách sử dụng sau khi thưởng thức những món phải dùng tay. Ảnh: @sgdlqhwt.

Giá của khăn lạnh thường chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng hóa đơn. Một nhóm khách có thể chi vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng cho bữa ăn, nên khoản thêm vài nghìn đồng mỗi người ít tạo cảm giác tốn kém. Đây là lý do những sản phẩm giá thấp thường dễ được chấp nhận hơn việc nhà hàng tăng trực tiếp giá món chính.

Ngoài doanh thu, khăn lạnh còn đóng vai trò như một phần của dịch vụ tiện ích. Một chiếc khăn được làm mát vào mùa hè hoặc làm ấm trong thời tiết lạnh có thể giúp khách cảm thấy dễ chịu hơn. Bao bì in logo cũng trở thành hình thức quảng bá nhỏ, góp phần tạo cảm giác chuyên nghiệp và giúp thực khách ghi nhớ tên nhà hàng.

Tuy nhiên, cách thu tiền này dễ gây phản ứng nếu khách không được thông báo rõ. Nhiều người có thể cho rằng khăn đặt sẵn trên bàn là đồ miễn phí, đến khi xem hóa đơn mới phát hiện bị tính tiền. Dù khoản phí không lớn, cảm giác bị thu tiền ngoài dự kiến có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và đánh giá của khách.

Vì vậy, nhà hàng nên ghi rõ giá khăn lạnh trên thực đơn, thông báo khi phục vụ hoặc chỉ tính tiền những chiếc đã được bóc. Những chiếc chưa sử dụng cần được trừ khỏi hóa đơn. Sự minh bạch đặc biệt quan trọng bởi lợi nhuận từ vài nghìn đồng không đáng để đánh đổi niềm tin của khách hàng.