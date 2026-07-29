Nhà đồng sáng lập Amanoi: '60% khách của chúng tôi là Gen Y, Gen Z'

Sở hữu đường bờ biển dài, hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng cùng nền văn hóa giàu bản sắc, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng siêu sang của thế giới.

Hơn 1 tỷ đồng cho 3 đêm nghỉ dưỡng là tiêu đề loạt tờ báo viết về Amanoi - resort hạng sang tọa lạc tại vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Khánh Hòa. Mức giá đưa nơi đây trở thành khu nghỉ đắt đỏ bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, gắn với những yếu tố như biệt lập, chữa lành hay cá nhân hóa.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, ông Luc Van Nerom, người đồng sáng lập Amanoi, làm rõ hơn về chân dung nhóm khách đang hiện diện tại resort duy nhất của Aman ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu quan điểm về lợi thế của Việt Nam trong cuộc đua thu hút khách siêu giàu toàn cầu, sự thay đổi của phân khúc du lịch xa xỉ cũng như triết lý phát triển bền vững mà khu nghỉ dưỡng theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua nhằm chinh phục tệp khách chi tiêu cao.

Ông Luc Van Nerom trong cuộc chia sẻ với báo chí ngày 24/7. Ảnh: Quỳnh Nhi.

Khách siêu giàu đã thay đổi

Theo ông, chân dung nhóm du khách siêu sang ngày nay đã thay đổi ra sao so khoảng năm 2013, thời điểm Amanoi khai trương?

10 hay 20 năm trước, phần lớn khách của chúng tôi ở độ tuổi 50, 60 hoặc lớn hơn. Họ là những người đã đạt được thành công trong sự nghiệp và tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng sau nhiều năm làm việc.

Nhưng hiện nay, hơn 60% khách lưu trú tại resort của chúng tôi là Millennials và Gen Z (14-45 tuổi). Đây là điều chúng tôi không nghĩ tới cách đây 10 năm. Thế hệ khách hàng mới này có cách nhìn rất khác về du lịch và về khái niệm xa xỉ.

TỔNG THU DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025

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Với những vị khách sở hữu chuyên cơ riêng hay nhiều bất động sản trên thế giới, điều gì khiến họ sẵn sàng quay trở lại một điểm đến như Amanoi thay vì liên tục tìm kiếm trải nghiệm mới?

Đối với họ, giá trị không còn nằm ở những yếu tố vật chất hay sự hào nhoáng. Điều họ thực sự tìm kiếm là những trải nghiệm chân thực và những ký ức có ý nghĩa.

Khi một vị khách rời khu nghỉ dưỡng của chúng tôi sau 2 hoặc 3 ngày lưu trú, điều họ mang theo không phải là căn phòng rộng bao nhiêu mét vuông hay nội thất được làm từ chất liệu gì. Thứ còn ở lại với họ là những ký ức, những cảm xúc và những trải nghiệm mà họ có được trong suốt chuyến đi.

Khách hàng có thể chi trả một khoản tiền đáng kể để đến với chúng tôi, nhưng điều quan trọng không phải là mức giá, mà là liệu họ có cảm thấy những trải nghiệm mình nhận được thực sự xứng đáng hay không. Với chúng tôi, "luxury is not about price, it's about value" (sự xa xỉ không nằm ở giá tiền, mà nằm ở giá trị).

Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà, Thanh Duy.

Khi kỳ vọng của khách hàng hạng sang không ngừng thay đổi, Amanoi sẽ phát triển những trải nghiệm mới như thế nào để tiếp tục tạo khác biệt?

Giai đoạn đầu tiên, chúng tôi tập trung vào việc kiến tạo một khu nghỉ dưỡng hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ. Nhưng đến giai đoạn hiện tại, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Điều đó không có nghĩa là mở rộng quy mô một cách đáng kể. Trên diện tích gần 90 ha hiện nay, chúng tôi chỉ dự kiến bổ sung thêm khoảng 10 phòng trong những năm tới. Thay vào đó, phần lớn khoản đầu tư sẽ dành cho những trải nghiệm mới.

Một trong những dự án mà chúng tôi đặc biệt tâm huyết là Vietnam House - không gian được xây dựng dựa trên kiến trúc truyền thống Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu về di sản và kiến trúc bản địa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ phát triển thêm các không gian dành cho gia đình như khu vui chơi dành cho trẻ em, mở rộng các tiện ích phục vụ những nhóm khách đa thế hệ, đồng thời đầu tư vào các không gian dành cho những cuộc họp điều hành và hội nghị cấp cao - những nhu cầu đang ngày càng gia tăng của phân khúc khách hàng cao cấp.

Tuy nhiên, có lẽ khoản đầu tư quan trọng nhất trong giai đoạn tiếp theo lại không dành cho du khách, mà dành cho chính đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Bởi cuối cùng, trải nghiệm mà khách hàng nhận được luôn bắt đầu từ trải nghiệm của những người đang tạo nên dịch vụ mỗi ngày. Đó cũng là cách chúng tôi tiếp tục gìn giữ triết lý của mình trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Cung đường trekking qua Vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Phan Nhật.

'Việt Nam đã vượt Thái Lan ở phân khúc siêu sang'

Theo ông, Việt Nam cần làm gì cạnh tranh với những điểm đến như Maldives, Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan) trong việc thu hút dòng khách siêu giàu toàn cầu?

Thật ra, theo tôi, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở phân khúc khách hàng siêu sang (ultra luxury). Đó là lý do tôi nghĩ Việt Nam không nên thay đổi bản sắc của mình chỉ để chiều theo bất kỳ một thị trường khách hàng nào, dù đó là những thị trường rất lớn.

Điều khiến du khách quốc tế tìm đến Việt Nam chính là văn hóa, con người và những trải nghiệm rất riêng mà họ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu chúng ta đánh mất những giá trị đó, chúng ta cũng sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình.

Tôi cũng cho rằng việc phát triển du lịch cần được quản lý bằng một tầm nhìn dài hạn. Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan cần cùng nhau xác định quy mô phát triển phù hợp với đặc điểm của từng điểm đến, thay vì để thị trường phát triển một cách tự phát.

Khu nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao. Ảnh: Amanoi.

Thị trường du lịch hạng sang Việt Nam trong 10-20 năm tới sẽ như thế nào?

Dù ngày càng được nhiều người biết đến, Vĩnh Hy vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nhờ cách tiếp cận thận trọng trong quy hoạch và phát triển. Theo tôi, điều này rất đáng quý và cần được tiếp tục gìn giữ. Đó cũng là hướng đi phù hợp không chỉ với Amanoi mà còn với ngành du lịch Việt Nam.

Trong 10 đến 20 năm tới, cơ hội lớn nhất của Việt Nam không phải là trở thành quốc gia đón nhiều khách nhất, mà là trở thành một điểm đến được yêu thích nhờ chất lượng trải nghiệm, sự đa dạng của sản phẩm du lịch và khả năng gìn giữ những giá trị thiên nhiên, văn hóa và bản sắc riêng.

Khi một quốc gia có thể phát triển du lịch mà vẫn bảo tồn được những điều làm nên bản sắc của mình, đó mới là thành công lâu dài.