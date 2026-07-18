Người Việt tìm kiếm Đà Nẵng, Bangkok nhiều nhất nửa đầu năm

Đà Nẵng là điểm đến trong nước được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm, trong khi Bangkok (Thái Lan) là lựa chọn lớn nhất ở thị phần quốc tế.

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú trên Booking.com giai đoạn ngày 1/1- 30/6, các điểm đến ven biển tiếp tục chiếm ưu thế trong lựa chọn của du khách Việt. Một nửa trong top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng vẫn duy trì ở mức cao.

Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là TP.HCM và Nha Trang. Trong nhóm 10 điểm đến được quan tâm nhất, Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều có mức tăng trưởng tìm kiếm trên 20%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Ngoài top 10, nền tảng du lịch trên cho biết Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ cũng là những điểm đến ghi nhận xu hướng tìm kiếm tăng trong nửa đầu năm.

Top 10 điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026 Đà Nẵng Vũng Tàu TP.HCM Phú Quốc Nha Trang Hội An Đà Lạt Huế Hà Nội Ninh Bình

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở thị trường quốc tế, các điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục áp đảo. Thái Lan là quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok dẫn đầu danh sách các thành phố quốc tế.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng quốc gia, từ vị trí thứ 10 trong cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Bắc Kinh tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, xếp ở vị trí thứ 8, còn Thượng Hải tăng 11 bậc và chính thức góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ 7.

Bên cạnh các thành phố lớn của Trung Quốc, những đô thị sôi động khác tại khu vực như Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul và Singapore cũng góp mặt trong top 10. Việc các đô thị lớn chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu cho thấy 87% du khách Việt xem đời sống về đêm và các hoạt động giải trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

Top 10 thành phố quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026 Top 10 quốc gia được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026 Bangkok, Thái Lan Thái Lan Kuala Lumpur, Malaysia Nhật Bản Tokyo, Nhật Bản Trung Quốc Seoul, Hàn Quốc Indonesia Singapore Malaysia Hong Kong (Trung Quốc) Hàn Quốc Thượng Hải, Trung Quốc Philippines Bắc Kinh, Trung Quốc Campuchia Chiang Mai, Thái Lan Singapore Phuket, Thái Lan Mỹ

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định dữ liệu cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng hay Nha Trang, đồng thời sẵn sàng khám phá những lựa chọn mới phù hợp với sở thích cá nhân. Theo ông, xu hướng này phản ánh việc các quyết định du lịch ngày càng được định hình bởi nhu cầu trải nghiệm, sự thuận tiện và khả năng cá nhân hóa hành trình.

Theo nền tảng, dữ liệu được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm của người dùng tại Việt Nam, không phản ánh lượng đặt phòng thực tế.