Người Việt tìm kiếm Đà Nẵng, Bangkok nhiều nhất nửa đầu năm

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Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.
Theo dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú trên Booking.com giai đoạn ngày 1/1- 30/6, các điểm đến ven biển tiếp tục chiếm ưu thế trong lựa chọn của du khách Việt. Một nửa trong top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng vẫn duy trì ở mức cao.
Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là TP.HCM và Nha Trang. Trong nhóm 10 điểm đến được quan tâm nhất, Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều có mức tăng trưởng tìm kiếm trên 20%, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.
Ngoài top 10, nền tảng du lịch trên cho biết Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ cũng là những điểm đến ghi nhận xu hướng tìm kiếm tăng trong nửa đầu năm.
|Top 10 điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026
|Đà Nẵng
|Vũng Tàu
|TP.HCM
|Phú Quốc
|Nha Trang
|Hội An
|Đà Lạt
|Huế
|Hà Nội
|Ninh Bình
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Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.
Ở thị trường quốc tế, các điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục áp đảo. Thái Lan là quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok dẫn đầu danh sách các thành phố quốc tế.
Đáng chú ý, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng quốc gia, từ vị trí thứ 10 trong cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Bắc Kinh tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, xếp ở vị trí thứ 8, còn Thượng Hải tăng 11 bậc và chính thức góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ 7.
Bên cạnh các thành phố lớn của Trung Quốc, những đô thị sôi động khác tại khu vực như Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul và Singapore cũng góp mặt trong top 10. Việc các đô thị lớn chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu cho thấy 87% du khách Việt xem đời sống về đêm và các hoạt động giải trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.
|Top 10 thành phố quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026
|Top 10 quốc gia được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất giai đoạn 1/1- 30/6/2026
|Bangkok, Thái Lan
|Thái Lan
|Kuala Lumpur, Malaysia
|Nhật Bản
|Tokyo, Nhật Bản
|Trung Quốc
|Seoul, Hàn Quốc
|Indonesia
|Singapore
|Malaysia
|Hong Kong (Trung Quốc)
|Hàn Quốc
|Thượng Hải, Trung Quốc
|Philippines
|Bắc Kinh, Trung Quốc
|Campuchia
|Chiang Mai, Thái Lan
|Singapore
|Phuket, Thái Lan
|Mỹ
Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định dữ liệu cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng hay Nha Trang, đồng thời sẵn sàng khám phá những lựa chọn mới phù hợp với sở thích cá nhân. Theo ông, xu hướng này phản ánh việc các quyết định du lịch ngày càng được định hình bởi nhu cầu trải nghiệm, sự thuận tiện và khả năng cá nhân hóa hành trình.
Theo nền tảng, dữ liệu được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm của người dùng tại Việt Nam, không phản ánh lượng đặt phòng thực tế.
Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.
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